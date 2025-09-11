Happy Cat (HAPPY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0014231. Per pastarąsias 24 valandas HAPPY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001403 iki aukščiausios $ 0.0014459 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HAPPY kaina yra $ 0.05720146633296332, o žemiausia – $ 0.000382420636071654.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HAPPY per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Happy Cat (HAPPY) rinkos informacija
No.1465
$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M
$ 45.99K
$ 45.99K$ 45.99K
$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M
3.33B
3.33B 3.33B
3,333,263,251
3,333,263,251 3,333,263,251
3,333,174,669
3,333,174,669 3,333,174,669
99.99%
SOL
Dabartinė Happy Cat rinkos kapitalizacija yra $ 4.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 45.99K. HAPPY apyvartoje yra 3.33B vienetų, o bendras kiekis siekia 3333174669. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.74M
Happy Cat (HAPPY) kainos istorija USD
Stebėkite Happy Cat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000427
+0.03%
30 dienų
$ -0.0000899
-5.95%
60 dienų
$ -0.0002103
-12.88%
90 dienų
$ -0.0003124
-18.01%
Happy Cat kainos pokytis šiandien
Šiandien HAPPY užfiksuotas $ +0.000000427 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Happy Cat 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000899 (-5.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Happy Cat 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HAPPY rodiklis pasikeitė $ -0.0002103 (-12.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Happy Cat 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003124 (-18.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Happy Cat (HAPPY) pokyčius?
The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.
Happy Cat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Happy Cat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Happy Cat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Happy Cat kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Happy Cat (HAPPY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Happy Cat (HAPPY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Happy Cat prognozes.
Supratimas apie Happy Cat (HAPPY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HAPPYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Happy Cat (HAPPY)
Ieškote, kaip nusipirkti Happy Cat? Viskas paprasta ir patogu! Happy Cat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.