Daugiau apie HAPPY

HAPPY Kainos informacija

HAPPY Oficiali svetainė

HAPPY Tokenomika

HAPPY Kainų prognozė

HAPPY Istorija

HAPPY pirkimo vadovas

HAPPYvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

HAPPY Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Happy Cat logotipas

Happy Cat kaina(HAPPY)

1 HAPPY į USD – tiesioginė kaina:

$0.0014231
$0.0014231$0.0014231
+0.03%1D
USD
Happy Cat (HAPPY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:57:41(UTC+8)

Happy Cat (HAPPY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001403
$ 0.001403$ 0.001403
24 val. žemiausia
$ 0.0014459
$ 0.0014459$ 0.0014459
24 val. aukščiausia

$ 0.001403
$ 0.001403$ 0.001403

$ 0.0014459
$ 0.0014459$ 0.0014459

$ 0.05720146633296332
$ 0.05720146633296332$ 0.05720146633296332

$ 0.000382420636071654
$ 0.000382420636071654$ 0.000382420636071654

-0.31%

+0.03%

-9.90%

-9.90%

Happy Cat (HAPPY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0014231. Per pastarąsias 24 valandas HAPPY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001403 iki aukščiausios $ 0.0014459 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HAPPY kaina yra $ 0.05720146633296332, o žemiausia – $ 0.000382420636071654.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HAPPY per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Happy Cat (HAPPY) rinkos informacija

No.1465

$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M

$ 45.99K
$ 45.99K$ 45.99K

$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M

3.33B
3.33B 3.33B

3,333,263,251
3,333,263,251 3,333,263,251

3,333,174,669
3,333,174,669 3,333,174,669

99.99%

SOL

Dabartinė Happy Cat rinkos kapitalizacija yra $ 4.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 45.99K. HAPPY apyvartoje yra 3.33B vienetų, o bendras kiekis siekia 3333174669. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.74M

Happy Cat (HAPPY) kainos istorija USD

Stebėkite Happy Cat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000000427+0.03%
30 dienų$ -0.0000899-5.95%
60 dienų$ -0.0002103-12.88%
90 dienų$ -0.0003124-18.01%
Happy Cat kainos pokytis šiandien

Šiandien HAPPY užfiksuotas $ +0.000000427 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Happy Cat 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000899 (-5.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Happy Cat 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HAPPY rodiklis pasikeitė $ -0.0002103 (-12.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Happy Cat 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003124 (-18.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Happy Cat (HAPPY) pokyčius?

Peržiūrėkite Happy Cat kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Happy Cat (HAPPY)

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

Happy Cat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Happy Cat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HAPPYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Happy Cat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Happy Cat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Happy Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Happy Cat (HAPPY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Happy Cat (HAPPY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Happy Cat prognozes.

Peržiūrėkite Happy Cat kainos prognozę dabar!

Happy Cat (HAPPY) Tokenomika

Supratimas apie Happy Cat (HAPPY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HAPPYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Happy Cat (HAPPY)

Ieškote, kaip nusipirkti Happy Cat? Viskas paprasta ir patogu! Happy Cat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HAPPY į vietos valiutas

1 Happy Cat(HAPPY) į VND
37.4488765
1 Happy Cat(HAPPY) į AUD
A$0.002148881
1 Happy Cat(HAPPY) į GBP
0.001038863
1 Happy Cat(HAPPY) į EUR
0.001209635
1 Happy Cat(HAPPY) į USD
$0.0014231
1 Happy Cat(HAPPY) į MYR
RM0.006005482
1 Happy Cat(HAPPY) į TRY
0.058731337
1 Happy Cat(HAPPY) į JPY
¥0.2091957
1 Happy Cat(HAPPY) į ARS
ARS$2.02720595
1 Happy Cat(HAPPY) į RUB
0.120237719
1 Happy Cat(HAPPY) į INR
0.125560113
1 Happy Cat(HAPPY) į IDR
Rp23.329504464
1 Happy Cat(HAPPY) į KRW
1.979275942
1 Happy Cat(HAPPY) į PHP
0.081372858
1 Happy Cat(HAPPY) į EGP
￡E.0.068465341
1 Happy Cat(HAPPY) į BRL
R$0.00768474
1 Happy Cat(HAPPY) į CAD
C$0.001963878
1 Happy Cat(HAPPY) į BDT
0.17333358
1 Happy Cat(HAPPY) į NGN
2.146447499
1 Happy Cat(HAPPY) į COP
$5.580772036
1 Happy Cat(HAPPY) į ZAR
R.0.024890019
1 Happy Cat(HAPPY) į UAH
0.058745568
1 Happy Cat(HAPPY) į VES
Bs0.2220036
1 Happy Cat(HAPPY) į CLP
$1.3675991
1 Happy Cat(HAPPY) į PKR
Rs0.404174631
1 Happy Cat(HAPPY) į KZT
0.767164748
1 Happy Cat(HAPPY) į THB
฿0.045240349
1 Happy Cat(HAPPY) į TWD
NT$0.043191085
1 Happy Cat(HAPPY) į AED
د.إ0.005222777
1 Happy Cat(HAPPY) į CHF
Fr0.001124249
1 Happy Cat(HAPPY) į HKD
HK$0.011071718
1 Happy Cat(HAPPY) į AMD
֏0.543780741
1 Happy Cat(HAPPY) į MAD
.د.م0.012850593
1 Happy Cat(HAPPY) į MXN
$0.02646966
1 Happy Cat(HAPPY) į SAR
ريال0.005336625
1 Happy Cat(HAPPY) į PLN
0.005180084
1 Happy Cat(HAPPY) į RON
лв0.006162023
1 Happy Cat(HAPPY) į SEK
kr0.013305985
1 Happy Cat(HAPPY) į BGN
лв0.002376577
1 Happy Cat(HAPPY) į HUF
Ft0.478346603
1 Happy Cat(HAPPY) į CZK
0.029685866
1 Happy Cat(HAPPY) į KWD
د.ك0.0004340455
1 Happy Cat(HAPPY) į ILS
0.004724692
1 Happy Cat(HAPPY) į AOA
Kz1.302008421
1 Happy Cat(HAPPY) į BHD
.د.ب0.0005365087
1 Happy Cat(HAPPY) į BMD
$0.0014231
1 Happy Cat(HAPPY) į DKK
kr0.009079378
1 Happy Cat(HAPPY) į HNL
L0.037299451
1 Happy Cat(HAPPY) į MUR
0.064836436
1 Happy Cat(HAPPY) į NAD
$0.025018098
1 Happy Cat(HAPPY) į NOK
kr0.014131383
1 Happy Cat(HAPPY) į NZD
$0.002390808
1 Happy Cat(HAPPY) į PAB
B/.0.0014231
1 Happy Cat(HAPPY) į PGK
K0.006033944
1 Happy Cat(HAPPY) į QAR
ر.ق0.005180084
1 Happy Cat(HAPPY) į RSD
дин.0.142537696

Happy Cat išteklius

Išsamesnei Happy Cat analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Happy Cat svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Happy Cat

Kiek Happy Cat(HAPPY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HAPPY kaina USD valiuta yra 0.0014231USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HAPPY į USD kaina?
Dabartinė HAPPY kaina USD valiuta yra $ 0.0014231. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Happy Cat rinkos kapitalizacija?
HAPPY rinkos kapitalizacija yra $ 4.74MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HAPPY apyvartoje?
HAPPY apyvartoje yra 3.33BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HAPPY kaina?
HAPPY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05720146633296332USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HAPPY kaina?
HAPPY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000382420636071654USD.
Kokia yra HAPPY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HAPPY yra $ 45.99KUSD.
Ar HAPPY kaina šiais metais kils?
HAPPY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HAPPY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:57:41(UTC+8)

Happy Cat (HAPPY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HAPPY-į-USD skaičiuoklė

Suma

HAPPY
HAPPY
USD
USD

1 HAPPY = 0.0014231 USD

Prekiauti HAPPY

HAPPYUSDT
$0.0014231
$0.0014231$0.0014231
+0.02%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis