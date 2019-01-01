Haven1 (H1) Tokenomika

Haven1 (H1) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieHaven1 (H1), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Haven1 (H1) Informacija

Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.

Oficiali svetainė:
https://haven1.org
Baltoji knyga:
https://docs.haven1.org/get-started/litepaper
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x9e3B5582b22E3835896368017bAfF6D942A41cd9

Haven1 (H1) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Haven1 (H1) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M
Bendra pasiūla:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 196.82M
$ 196.82M$ 196.82M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 15.24M
$ 15.24M$ 15.24M
Visų laikų rekordas:
$ 0.02989
$ 0.02989$ 0.02989
Visų laikų minimumas:
$ 0.005020972141601933
$ 0.005020972141601933$ 0.005020972141601933
Dabartinė kaina:
$ 0.00762
$ 0.00762$ 0.00762

Haven1 (H1) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Haven1 (H1) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų H1 tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek H1 tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate H1 tokenomiką, galite peržiūrėti H1 tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.