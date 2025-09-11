Haven1 (H1) realiojo laiko kaina yra $ 0.00655. Per pastarąsias 24 valandas H1 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005 iki aukščiausios $ 0.00694 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia H1 kaina yra $ 0.040872621563631216, o žemiausia – $ 0.005020972141601933.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, H1 per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – -3.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -41.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Haven1 (H1) rinkos informacija
Dabartinė Haven1 rinkos kapitalizacija yra $ 1.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.22M. H1 apyvartoje yra 196.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.10M
Haven1 (H1) kainos istorija USD
Stebėkite Haven1 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002594
-3.81%
30 dienų
$ -0.00712
-52.09%
60 dienų
$ -0.00935
-58.81%
90 dienų
$ -0.01145
-63.62%
Haven1 kainos pokytis šiandien
Šiandien H1 užfiksuotas $ -0.0002594 (-3.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Haven1 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00712 (-52.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Haven1 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, H1 rodiklis pasikeitė $ -0.00935 (-58.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Haven1 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01145 (-63.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Haven1 (H1) pokyčius?
Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.
Haven1 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Haven1 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti H1statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Haven1 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Haven1, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Haven1 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Haven1 (H1) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Haven1 (H1) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Haven1 prognozes.
Supratimas apie Haven1 (H1) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie H1išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Haven1 (H1)
Ieškote, kaip nusipirkti Haven1? Viskas paprasta ir patogu! Haven1 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.