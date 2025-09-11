Daugiau apie H1

Haven1 logotipas

Haven1 kaina(H1)

1 H1 į USD – tiesioginė kaina:

-3.81%1D
USD
Haven1 (H1) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:57:27(UTC+8)

Haven1 (H1) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.46%

-3.81%

-41.16%

-41.16%

Haven1 (H1) realiojo laiko kaina yra $ 0.00655. Per pastarąsias 24 valandas H1 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005 iki aukščiausios $ 0.00694 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia H1 kaina yra $ 0.040872621563631216, o žemiausia – $ 0.005020972141601933.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, H1 per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – -3.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -41.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Haven1 (H1) rinkos informacija

No.2057

9.84%

ETH

Dabartinė Haven1 rinkos kapitalizacija yra $ 1.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.22M. H1 apyvartoje yra 196.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.10M

Haven1 (H1) kainos istorija USD

Stebėkite Haven1 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002594-3.81%
30 dienų$ -0.00712-52.09%
60 dienų$ -0.00935-58.81%
90 dienų$ -0.01145-63.62%
Haven1 kainos pokytis šiandien

Šiandien H1 užfiksuotas $ -0.0002594 (-3.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Haven1 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00712 (-52.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Haven1 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, H1 rodiklis pasikeitė $ -0.00935 (-58.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Haven1 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01145 (-63.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Haven1 (H1) pokyčius?

Peržiūrėkite Haven1 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Haven1 (H1)

Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.

Haven1 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Haven1 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti H1statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Haven1 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Haven1, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Haven1 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Haven1 (H1) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Haven1 (H1) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Haven1 prognozes.

Peržiūrėkite Haven1 kainos prognozę dabar!

Haven1 (H1) Tokenomika

Supratimas apie Haven1 (H1) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie H1išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Haven1 (H1)

Ieškote, kaip nusipirkti Haven1? Viskas paprasta ir patogu! Haven1 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

H1 į vietos valiutas

1 Haven1(H1) į VND
172.36325
1 Haven1(H1) į AUD
A$0.0098905
1 Haven1(H1) į GBP
0.0047815
1 Haven1(H1) į EUR
0.0055675
1 Haven1(H1) į USD
$0.00655
1 Haven1(H1) į MYR
RM0.027641
1 Haven1(H1) į TRY
0.2703185
1 Haven1(H1) į JPY
¥0.96285
1 Haven1(H1) į ARS
ARS$9.330475
1 Haven1(H1) į RUB
0.5534095
1 Haven1(H1) į INR
0.5779065
1 Haven1(H1) į IDR
Rp107.377032
1 Haven1(H1) į KRW
9.109871
1 Haven1(H1) į PHP
0.374529
1 Haven1(H1) į EGP
￡E.0.3151205
1 Haven1(H1) į BRL
R$0.03537
1 Haven1(H1) į CAD
C$0.009039
1 Haven1(H1) į BDT
0.79779
1 Haven1(H1) į NGN
9.8792995
1 Haven1(H1) į COP
$25.686218
1 Haven1(H1) į ZAR
R.0.1145595
1 Haven1(H1) į UAH
0.270384
1 Haven1(H1) į VES
Bs1.0218
1 Haven1(H1) į CLP
$6.29455
1 Haven1(H1) į PKR
Rs1.8602655
1 Haven1(H1) į KZT
3.530974
1 Haven1(H1) į THB
฿0.2082245
1 Haven1(H1) į TWD
NT$0.1987925
1 Haven1(H1) į AED
د.إ0.0240385
1 Haven1(H1) į CHF
Fr0.0051745
1 Haven1(H1) į HKD
HK$0.050959
1 Haven1(H1) į AMD
֏2.5028205
1 Haven1(H1) į MAD
.د.م0.0591465
1 Haven1(H1) į MXN
$0.12183
1 Haven1(H1) į SAR
ريال0.0245625
1 Haven1(H1) į PLN
0.023842
1 Haven1(H1) į RON
лв0.0283615
1 Haven1(H1) į SEK
kr0.0612425
1 Haven1(H1) į BGN
лв0.0109385
1 Haven1(H1) į HUF
Ft2.2016515
1 Haven1(H1) į CZK
0.136633
1 Haven1(H1) į KWD
د.ك0.00199775
1 Haven1(H1) į ILS
0.021746
1 Haven1(H1) į AOA
Kz5.9926605
1 Haven1(H1) į BHD
.د.ب0.00246935
1 Haven1(H1) į BMD
$0.00655
1 Haven1(H1) į DKK
kr0.041789
1 Haven1(H1) į HNL
L0.1716755
1 Haven1(H1) į MUR
0.298418
1 Haven1(H1) į NAD
$0.115149
1 Haven1(H1) į NOK
kr0.0650415
1 Haven1(H1) į NZD
$0.011004
1 Haven1(H1) į PAB
B/.0.00655
1 Haven1(H1) į PGK
K0.027772
1 Haven1(H1) į QAR
ر.ق0.023842
1 Haven1(H1) į RSD
дин.0.656048

Haven1 išteklius

Išsamesnei Haven1 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Haven1 svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Haven1

Kiek Haven1(H1) verta (-as) šiandien?
Dabartinė H1 kaina USD valiuta yra 0.00655USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė H1 į USD kaina?
Dabartinė H1 kaina USD valiuta yra $ 0.00655. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Haven1 rinkos kapitalizacija?
H1 rinkos kapitalizacija yra $ 1.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra H1 apyvartoje?
H1 apyvartoje yra 196.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) H1 kaina?
H1 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.040872621563631216USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) H1 kaina?
H1 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005020972141601933USD.
Kokia yra H1 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis H1 yra $ 1.22MUSD.
Ar H1 kaina šiais metais kils?
H1 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite H1 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Haven1 (H1) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

