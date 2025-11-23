GoChapaa (GXP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieGoChapaa (GXP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:08:53(UTC+8)
GoChapaa (GXP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius GoChapaa (GXP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
Bendra pasiūla:
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
Cirkuliacinis tiekimas:
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 56.18K
$ 56.18K$ 56.18K
Visų laikų rekordas:
$ 0.3769
$ 0.3769$ 0.3769
Visų laikų minimumas:
Dabartinė kaina:
$ 0.00002675
$ 0.00002675$ 0.00002675

GoChapaa (GXP) Informacija

The GoChapaa Coin ($GC) is a utility token powering the GoChapaa exchange, designed to enable seamless cross-border payments, instant payouts, zero-fee local transactions, and competitive interest earnings—driving the future of finance in Africa through AI and blockchain innovation.

Oficiali svetainė:
http://gochapaa.io/
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/token/0x2E189893325b51a378d8017e4c51ef88522B39F1#code

GoChapaa (GXP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GoChapaa (GXP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GXP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GXP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GXP tokenomiką, galite peržiūrėti GXP tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti GXP

Norite įtraukti GoChapaa (GXP) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius GXP pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

GoChapaa (GXP) Kainų istorija

GXP kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

GXP kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda GXP? Mūsų GXP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.

