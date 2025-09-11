Grindery (GX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001989. Per pastarąsias 24 valandas GX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001803 iki aukščiausios $ 0.0002012 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GX kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GX per pastarąją valandą pasikeitė +0.45%, per 24 valandas – +10.01%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Grindery (GX) rinkos informacija
--
----
$ 58.46K
$ 58.46K$ 58.46K
$ 198.90K
$ 198.90K$ 198.90K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
MATIC
Dabartinė Grindery rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.46K. GX apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 198.90K
Grindery (GX) kainos istorija USD
Stebėkite Grindery kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000018098
+10.01%
30 dienų
$ -0.000238
-54.48%
60 dienų
$ -0.0004588
-69.76%
90 dienų
$ -0.0006935
-77.72%
Grindery kainos pokytis šiandien
Šiandien GX užfiksuotas $ +0.000018098 (+10.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Grindery 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000238 (-54.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Grindery 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GX rodiklis pasikeitė $ -0.0004588 (-69.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Grindery 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0006935 (-77.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Grindery (GX) pokyčius?
Grindery is a Binancelabs startup making crypto simple with the first self-custodial wallet in Telegram. Send crypto as easily as messages across multiple blockchains with our prepaid gas tank. Just use Telegram handles instead of complex wallet addresses, all without leaving the app. True self-custody meets multichain convenience.
Grindery galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Grindery investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Grindery mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Grindery, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Grindery kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Grindery (GX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Grindery (GX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Grindery prognozes.
Supratimas apie Grindery (GX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Grindery (GX)
Ieškote, kaip nusipirkti Grindery? Viskas paprasta ir patogu! Grindery lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.