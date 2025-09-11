Daugiau apie GURU

Guru Network kaina(GURU)

$0.000972
0.00%1D
Guru Network (GURU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:04:25(UTC+8)

Guru Network (GURU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

Guru Network (GURU) realiojo laiko kaina yra $ 0.000972. Per pastarąsias 24 valandas GURU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000961 iki aukščiausios $ 0.000981 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GURU kaina yra $ 0.06316788883271543, o žemiausia – $ 0.000932912653625018.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GURU per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Guru Network (GURU) rinkos informacija

No.4706

Dabartinė Guru Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.10K. GURU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 972.00K

Guru Network (GURU) kainos istorija USD

Stebėkite Guru Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.000611-38.60%
60 dienų$ -0.001239-56.04%
90 dienų$ -0.001498-60.65%
Guru Network kainos pokytis šiandien

Šiandien GURU užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Guru Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000611 (-38.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Guru Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GURU rodiklis pasikeitė $ -0.001239 (-56.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Guru Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001498 (-60.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Guru Network (GURU) pokyčius?

Peržiūrėkite Guru Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Guru Network (GURU)

Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.

Guru Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Guru Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GURUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Guru Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Guru Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Guru Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Guru Network (GURU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Guru Network (GURU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Guru Network prognozes.

Peržiūrėkite Guru Network kainos prognozę dabar!

Guru Network (GURU) Tokenomika

Supratimas apie Guru Network (GURU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GURUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Guru Network (GURU)

Ieškote, kaip nusipirkti Guru Network? Viskas paprasta ir patogu! Guru Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GURU į vietos valiutas

1 Guru Network(GURU) į VND
25.57818
1 Guru Network(GURU) į AUD
A$0.00146772
1 Guru Network(GURU) į GBP
0.00070956
1 Guru Network(GURU) į EUR
0.0008262
1 Guru Network(GURU) į USD
$0.000972
1 Guru Network(GURU) į MYR
RM0.00410184
1 Guru Network(GURU) į TRY
0.04012416
1 Guru Network(GURU) į JPY
¥0.142884
1 Guru Network(GURU) į ARS
ARS$1.384614
1 Guru Network(GURU) į RUB
0.082134
1 Guru Network(GURU) į INR
0.08567208
1 Guru Network(GURU) į IDR
Rp15.93442368
1 Guru Network(GURU) į KRW
1.34999136
1 Guru Network(GURU) į PHP
0.0555984
1 Guru Network(GURU) į EGP
￡E.0.0467532
1 Guru Network(GURU) į BRL
R$0.0052488
1 Guru Network(GURU) į CAD
C$0.00134136
1 Guru Network(GURU) į BDT
0.1183896
1 Guru Network(GURU) į NGN
1.46605788
1 Guru Network(GURU) į COP
$3.81175632
1 Guru Network(GURU) į ZAR
R.0.01700028
1 Guru Network(GURU) į UAH
0.04012416
1 Guru Network(GURU) į VES
Bs0.151632
1 Guru Network(GURU) į CLP
$0.934092
1 Guru Network(GURU) į PKR
Rs0.27605772
1 Guru Network(GURU) į KZT
0.52398576
1 Guru Network(GURU) į THB
฿0.03089988
1 Guru Network(GURU) į TWD
NT$0.02946132
1 Guru Network(GURU) į AED
د.إ0.00356724
1 Guru Network(GURU) į CHF
Fr0.00076788
1 Guru Network(GURU) į HKD
HK$0.00756216
1 Guru Network(GURU) į AMD
֏0.37141092
1 Guru Network(GURU) į MAD
.د.م0.00877716
1 Guru Network(GURU) į MXN
$0.0180792
1 Guru Network(GURU) į SAR
ريال0.003645
1 Guru Network(GURU) į PLN
0.00353808
1 Guru Network(GURU) į RON
лв0.00420876
1 Guru Network(GURU) į SEK
kr0.00907848
1 Guru Network(GURU) į BGN
лв0.00162324
1 Guru Network(GURU) į HUF
Ft0.32661144
1 Guru Network(GURU) į CZK
0.02027592
1 Guru Network(GURU) į KWD
د.ك0.00029646
1 Guru Network(GURU) į ILS
0.00322704
1 Guru Network(GURU) į AOA
Kz0.88929252
1 Guru Network(GURU) į BHD
.د.ب0.000366444
1 Guru Network(GURU) į BMD
$0.000972
1 Guru Network(GURU) į DKK
kr0.00620136
1 Guru Network(GURU) į HNL
L0.02547612
1 Guru Network(GURU) į MUR
0.044226
1 Guru Network(GURU) į NAD
$0.01708776
1 Guru Network(GURU) į NOK
kr0.00965196
1 Guru Network(GURU) į NZD
$0.00163296
1 Guru Network(GURU) į PAB
B/.0.000972
1 Guru Network(GURU) į PGK
K0.00412128
1 Guru Network(GURU) į QAR
ر.ق0.00353808
1 Guru Network(GURU) į RSD
дин.0.0973458

Guru Network išteklius

Išsamesnei Guru Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Guru Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Guru Network

Kiek Guru Network(GURU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GURU kaina USD valiuta yra 0.000972USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GURU į USD kaina?
Dabartinė GURU kaina USD valiuta yra $ 0.000972. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Guru Network rinkos kapitalizacija?
GURU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GURU apyvartoje?
GURU apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GURU kaina?
GURU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.06316788883271543USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GURU kaina?
GURU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000932912653625018USD.
Kokia yra GURU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GURU yra $ 61.10KUSD.
Ar GURU kaina šiais metais kils?
GURU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GURU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Guru Network (GURU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 GURU = 0.000972 USD

