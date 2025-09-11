Gull ai (GULL) realiojo laiko kaina yra $ 0.00026. Per pastarąsias 24 valandas GULL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00026 iki aukščiausios $ 0.00026 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GULL kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GULL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gull ai (GULL) rinkos informacija
Dabartinė Gull ai rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. GULL apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
Gull ai (GULL) kainos istorija USD
Stebėkite Gull ai kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.000185
-41.58%
60 dienų
$ -0.000436
-62.65%
90 dienų
$ -0.000435
-62.59%
Gull ai kainos pokytis šiandien
Šiandien GULL užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gull ai 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000185 (-41.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gull ai 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GULL rodiklis pasikeitė $ -0.000436 (-62.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gull ai 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000435 (-62.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gull ai (GULL) pokyčius?
Gull AI is an omnichain flagship AI infrastructure designed to revolutionize DeFi by making onchain transactions seamless and intelligent. Powered by cutting-edge AI and cross-chain compatibility, it simplifies trading, liquidity optimization, and asset transfers across multiple blockchains. With a unified interface and automation-driven efficiency, Gull AI is redefining the future of decentralized finance.
Gull ai kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Gull ai (GULL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gull ai (GULL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gull ai prognozes.
Supratimas apie Gull ai (GULL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GULLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
