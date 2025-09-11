Daugiau apie GULL

$0.00026
Gull ai (GULL) kainos grafikas realiu laiku
Gull ai (GULL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00026
24 val. žemiausia
$ 0.00026
24 val. aukščiausia

$ 0.00026
$ 0.00026
--
--
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Gull ai (GULL) realiojo laiku kaina yra $ 0.00026. Per pastarąsias 24 valandas GULL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00026 iki aukščiausios $ 0.00026 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GULL kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GULL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gull ai (GULL) rinkos informacija

--
$ 0.00
$ 0.00
--
--
ETH

Dabartinė Gull ai rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. GULL apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

Gull ai (GULL) kainos istorija USD

Stebėkite Gull ai kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.000185-41.58%
60 dienų$ -0.000436-62.65%
90 dienų$ -0.000435-62.59%
Gull ai kainos pokytis šiandien

Šiandien GULL užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Gull ai 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000185 (-41.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Gull ai 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GULL rodiklis pasikeitė $ -0.000436 (-62.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Gull ai 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000435 (-62.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gull ai (GULL) pokyčius?

Peržiūrėkite Gull ai kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Gull ai (GULL)

Gull AI is an omnichain flagship AI infrastructure designed to revolutionize DeFi by making onchain transactions seamless and intelligent. Powered by cutting-edge AI and cross-chain compatibility, it simplifies trading, liquidity optimization, and asset transfers across multiple blockchains. With a unified interface and automation-driven efficiency, Gull AI is redefining the future of decentralized finance.

Gull ai galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gull ai investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GULLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gull ai mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gull ai, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Gull ai kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gull ai (GULL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gull ai (GULL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gull ai prognozes.

Peržiūrėkite Gull ai kainos prognozę dabar!

Gull ai (GULL) Tokenomika

Supratimas apie Gull ai (GULL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GULLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Gull ai (GULL)

Ieškote, kaip nusipirkti Gull ai? Viskas paprasta ir patogu! Gull ai lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GULL į vietos valiutas

Gull ai išteklius

Išsamesnei Gull ai analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Gull ai svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gull ai

Kiek Gull ai(GULL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GULL kaina USD valiuta yra 0.00026USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GULL į USD kaina?
Dabartinė GULL kaina USD valiuta yra $ 0.00026. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gull ai rinkos kapitalizacija?
GULL rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GULL apyvartoje?
GULL apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GULL kaina?
GULL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GULL kaina?
GULL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra GULL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GULL yra $ 0.00USD.
Ar GULL kaina šiais metais kils?
GULL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GULL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Gull ai (GULL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

