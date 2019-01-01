Game tree Coin (GTCOIN) Tokenomika

Game tree Coin (GTCOIN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieGame tree Coin (GTCOIN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Game tree Coin (GTCOIN) Informacija

GAMETREE COIN is the world’s first application of metaverse NFT on large-scale MMORPG.

Oficiali svetainė:
https://gametree.io/
Baltoji knyga:
https://gametree.io/paper/Gametree_WP_EN.pdf
Blokų naršyklė:
https://scope.klaytn.com/token/0xa17a000e0c251b429ca0485e1d0d4503881e7bb6

Game tree Coin (GTCOIN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Game tree Coin (GTCOIN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 402.00K
$ 402.00K$ 402.00K
Visų laikų rekordas:
$ 0.60323
$ 0.60323$ 0.60323
Visų laikų minimumas:
$ 0.000052780335854834
$ 0.000052780335854834$ 0.000052780335854834
Dabartinė kaina:
$ 0.0000402
$ 0.0000402$ 0.0000402

Game tree Coin (GTCOIN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Game tree Coin (GTCOIN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GTCOIN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GTCOIN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GTCOIN tokenomiką, galite peržiūrėti GTCOIN tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.