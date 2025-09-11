Daugiau apie GTCAI

GTC AI logotipas

GTC AI kaina(GTCAI)

1 GTCAI į USD – tiesioginė kaina:

GTC AI (GTCAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:03:28(UTC+8)

GTC AI (GTCAI) kainos informacija (USD)

GTC AI (GTCAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.000055. Per pastarąsias 24 valandas GTCAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000053 iki aukščiausios $ 0.000058 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GTCAI kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GTCAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -5.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GTC AI (GTCAI) rinkos informacija

ETH

Dabartinė GTC AI rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 305.46. GTCAI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 550.00K

GTC AI (GTCAI) kainos istorija USD

Stebėkite GTC AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000003-5.17%
30 dienų$ +0.000009+19.56%
60 dienų$ +0.000006+12.24%
90 dienų$ -0.000002-3.51%
GTC AI kainos pokytis šiandien

Šiandien GTCAI užfiksuotas $ -0.000003 (-5.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GTC AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000009 (+19.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GTC AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GTCAI rodiklis pasikeitė $ +0.000006 (+12.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GTC AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000002 (-3.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GTC AI (GTCAI) pokyčius?

Peržiūrėkite GTC AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GTC AI (GTCAI)

GTC AI is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform.

GTC AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GTC AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GTCAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GTC AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GTC AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GTC AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GTC AI (GTCAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GTC AI (GTCAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GTC AI prognozes.

Peržiūrėkite GTC AI kainos prognozę dabar!

GTC AI (GTCAI) Tokenomika

Supratimas apie GTC AI (GTCAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GTCAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GTC AI (GTCAI)

Ieškote, kaip nusipirkti GTC AI? Viskas paprasta ir patogu! GTC AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GTCAI į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GTC AI

Kiek GTC AI(GTCAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GTCAI kaina USD valiuta yra 0.000055USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GTCAI į USD kaina?
Dabartinė GTCAI kaina USD valiuta yra $ 0.000055. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GTC AI rinkos kapitalizacija?
GTCAI rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GTCAI apyvartoje?
GTCAI apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GTCAI kaina?
GTCAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GTCAI kaina?
GTCAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra GTCAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GTCAI yra $ 305.46USD.
Ar GTCAI kaina šiais metais kils?
GTCAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GTCAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:03:28(UTC+8)

GTC AI (GTCAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

