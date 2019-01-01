GTA VI (GTAVI) Tokenomika

GTA VI (GTAVI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieGTA VI (GTAVI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
GTA VI (GTAVI) Informacija

The Ultimate Meme Coin Adventure! Rev your engines and buckle up for the wildest ride in the crypto.

Oficiali svetainė:
https://gta-vi.vip/
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x77edb9c65bba76023ff6cB067DbDC863882B30f9

GTA VI (GTAVI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius GTA VI (GTAVI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 2,025,000.00T
$ 2,025,000.00T$ 2,025,000.00T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 565.58K
$ 565.58K$ 565.58K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00000000000226
$ 0.00000000000226$ 0.00000000000226
Visų laikų minimumas:
$ 0.000000000000003947
$ 0.000000000000003947$ 0.000000000000003947
Dabartinė kaina:
$ 0.0000000000002793
$ 0.0000000000002793$ 0.0000000000002793

GTA VI (GTAVI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GTA VI (GTAVI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GTAVI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GTAVI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GTAVI tokenomiką, galite peržiūrėti GTAVI tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti GTAVI

Norite įtraukti GTA VI (GTAVI) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius GTAVI pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

GTA VI (GTAVI) Kainų istorija

GTAVI kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

GTAVI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda GTAVI? Mūsų GTAVI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.