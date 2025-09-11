Daugiau apie GRIFT

ORBIT kaina(GRIFT)

1 GRIFT į USD – tiesioginė kaina:

$0.004191
$0.004191$0.004191
-3.72%1D
USD
ORBIT (GRIFT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:02:05(UTC+8)

ORBIT (GRIFT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00409
$ 0.00409$ 0.00409
24 val. žemiausia
$ 0.004408
$ 0.004408$ 0.004408
24 val. aukščiausia

$ 0.00409
$ 0.00409$ 0.00409

$ 0.004408
$ 0.004408$ 0.004408

$ 0.18954391307735147
$ 0.18954391307735147$ 0.18954391307735147

$ 0.000073183931858806
$ 0.000073183931858806$ 0.000073183931858806

-0.03%

-3.71%

-0.27%

-0.27%

ORBIT (GRIFT) realiojo laiko kaina yra $ 0.004187. Per pastarąsias 24 valandas GRIFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00409 iki aukščiausios $ 0.004408 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRIFT kaina yra $ 0.18954391307735147, o žemiausia – $ 0.000073183931858806.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRIFT per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – -3.71%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ORBIT (GRIFT) rinkos informacija

No.1525

$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M

$ 57.29K
$ 57.29K$ 57.29K

$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M

999.68M
999.68M 999.68M

999,684,369.782883
999,684,369.782883 999,684,369.782883

SOL

Dabartinė ORBIT rinkos kapitalizacija yra $ 4.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.29K. GRIFT apyvartoje yra 999.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 999684369.782883. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.19M

ORBIT (GRIFT) kainos istorija USD

Stebėkite ORBIT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00016193-3.71%
30 dienų$ -0.002338-35.84%
60 dienų$ -0.003339-44.37%
90 dienų$ -0.004483-51.71%
ORBIT kainos pokytis šiandien

Šiandien GRIFT užfiksuotas $ -0.00016193 (-3.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ORBIT 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002338 (-35.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ORBIT 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GRIFT rodiklis pasikeitė $ -0.003339 (-44.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ORBIT 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004483 (-51.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ORBIT (GRIFT) pokyčius?

Peržiūrėkite ORBIT kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ORBIT (GRIFT)

AI Agent that helps users complete DeFi actions with natural language.

ORBIT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ORBIT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GRIFTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ORBIT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ORBIT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ORBIT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ORBIT (GRIFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ORBIT (GRIFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ORBIT prognozes.

Peržiūrėkite ORBIT kainos prognozę dabar!

ORBIT (GRIFT) Tokenomika

Supratimas apie ORBIT (GRIFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRIFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ORBIT (GRIFT)

Ieškote, kaip nusipirkti ORBIT? Viskas paprasta ir patogu! ORBIT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GRIFT į vietos valiutas

1 ORBIT(GRIFT) į VND
110.180905
1 ORBIT(GRIFT) į AUD
A$0.00632237
1 ORBIT(GRIFT) į GBP
0.00305651
1 ORBIT(GRIFT) į EUR
0.00355895
1 ORBIT(GRIFT) į USD
$0.004187
1 ORBIT(GRIFT) į MYR
RM0.01766914
1 ORBIT(GRIFT) į TRY
0.17283936
1 ORBIT(GRIFT) į JPY
¥0.615489
1 ORBIT(GRIFT) į ARS
ARS$5.9643815
1 ORBIT(GRIFT) į RUB
0.3538015
1 ORBIT(GRIFT) į INR
0.3688747
1 ORBIT(GRIFT) į IDR
Rp68.63933328
1 ORBIT(GRIFT) į KRW
5.82336334
1 ORBIT(GRIFT) į PHP
0.23937079
1 ORBIT(GRIFT) į EGP
￡E.0.20135283
1 ORBIT(GRIFT) į BRL
R$0.0226098
1 ORBIT(GRIFT) į CAD
C$0.00577806
1 ORBIT(GRIFT) į BDT
0.5099766
1 ORBIT(GRIFT) į NGN
6.32475659
1 ORBIT(GRIFT) į COP
$16.41957172
1 ORBIT(GRIFT) į ZAR
R.0.07323063
1 ORBIT(GRIFT) į UAH
0.17283936
1 ORBIT(GRIFT) į VES
Bs0.653172
1 ORBIT(GRIFT) į CLP
$4.023707
1 ORBIT(GRIFT) į PKR
Rs1.18914987
1 ORBIT(GRIFT) į KZT
2.25712796
1 ORBIT(GRIFT) į THB
฿0.1331466
1 ORBIT(GRIFT) į TWD
NT$0.12690797
1 ORBIT(GRIFT) į AED
د.إ0.01536629
1 ORBIT(GRIFT) į CHF
Fr0.00330773
1 ORBIT(GRIFT) į HKD
HK$0.03257486
1 ORBIT(GRIFT) į AMD
֏1.59989457
1 ORBIT(GRIFT) į MAD
.د.م0.03780861
1 ORBIT(GRIFT) į MXN
$0.07783633
1 ORBIT(GRIFT) į SAR
ريال0.01570125
1 ORBIT(GRIFT) į PLN
0.01524068
1 ORBIT(GRIFT) į RON
лв0.01812971
1 ORBIT(GRIFT) į SEK
kr0.03910658
1 ORBIT(GRIFT) į BGN
лв0.00699229
1 ORBIT(GRIFT) į HUF
Ft1.40691574
1 ORBIT(GRIFT) į CZK
0.08734082
1 ORBIT(GRIFT) į KWD
د.ك0.001277035
1 ORBIT(GRIFT) į ILS
0.01390084
1 ORBIT(GRIFT) į AOA
Kz3.83072817
1 ORBIT(GRIFT) į BHD
.د.ب0.001578499
1 ORBIT(GRIFT) į BMD
$0.004187
1 ORBIT(GRIFT) į DKK
kr0.02671306
1 ORBIT(GRIFT) į HNL
L0.10974127
1 ORBIT(GRIFT) į MUR
0.1905085
1 ORBIT(GRIFT) į NAD
$0.07360746
1 ORBIT(GRIFT) į NOK
kr0.04157691
1 ORBIT(GRIFT) į NZD
$0.00703416
1 ORBIT(GRIFT) į PAB
B/.0.004187
1 ORBIT(GRIFT) į PGK
K0.01775288
1 ORBIT(GRIFT) į QAR
ر.ق0.01524068
1 ORBIT(GRIFT) į RSD
дин.0.41932805

ORBIT išteklius

Išsamesnei ORBIT analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ORBIT svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ORBIT

Kiek ORBIT(GRIFT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GRIFT kaina USD valiuta yra 0.004187USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GRIFT į USD kaina?
Dabartinė GRIFT kaina USD valiuta yra $ 0.004187. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ORBIT rinkos kapitalizacija?
GRIFT rinkos kapitalizacija yra $ 4.19MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GRIFT apyvartoje?
GRIFT apyvartoje yra 999.68MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GRIFT kaina?
GRIFT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.18954391307735147USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GRIFT kaina?
GRIFT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000073183931858806USD.
Kokia yra GRIFT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GRIFT yra $ 57.29KUSD.
Ar GRIFT kaina šiais metais kils?
GRIFT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GRIFT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
ORBIT (GRIFT) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

