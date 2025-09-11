Green Bitcoin (GREENBTC) realiojo laiko kaina yra $ 0.03098. Per pastarąsias 24 valandas GREENBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03 iki aukščiausios $ 0.03238 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GREENBTC kaina yra $ 2.0171436131154548, o žemiausia – $ 0.020483966617154122.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GREENBTC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Green Bitcoin (GREENBTC) rinkos informacija
Dabartinė Green Bitcoin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.57K. GREENBTC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 20814999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 644.85K
Green Bitcoin (GREENBTC) kainos istorija USD
Stebėkite Green Bitcoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0001081
+0.35%
30 dienų
$ -0.00405
-11.57%
60 dienų
$ -0.01542
-33.24%
90 dienų
$ -0.04082
-56.86%
Green Bitcoin kainos pokytis šiandien
Šiandien GREENBTC užfiksuotas $ +0.0001081 (+0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Green Bitcoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00405 (-11.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Green Bitcoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GREENBTC rodiklis pasikeitė $ -0.01542 (-33.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Green Bitcoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.04082 (-56.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Green Bitcoin (GREENBTC) pokyčius?
Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.
Green Bitcoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Green Bitcoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Green Bitcoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Green Bitcoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Green Bitcoin (GREENBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Green Bitcoin (GREENBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Green Bitcoin prognozes.
Supratimas apie Green Bitcoin (GREENBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GREENBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Green Bitcoin (GREENBTC)
Ieškote, kaip nusipirkti Green Bitcoin? Viskas paprasta ir patogu! Green Bitcoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
