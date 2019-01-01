GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Tokenomika

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieGRAM Ecosystem (GRAMPUS), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Informacija

GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.

Oficiali svetainė:
https://gram.voyage
Baltoji knyga:
https://grampus-cwc.gitbook.io/gram_voyage
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/token/0x856D602E73545deAA1491a3726cF628d49f74F51

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
--
----
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
--
----
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M
Visų laikų rekordas:
$ 0.03283
$ 0.03283$ 0.03283
Visų laikų minimumas:
--
----
Dabartinė kaina:
$ 0.001282
$ 0.001282$ 0.001282

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GRAMPUS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GRAMPUS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GRAMPUS tokenomiką, galite peržiūrėti GRAMPUS tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti GRAMPUS

Norite įtraukti GRAM Ecosystem (GRAMPUS) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius GRAMPUS pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Kainų istorija

GRAMPUS kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

GRAMPUS kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda GRAMPUS? Mūsų GRAMPUS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.