Daugiau apie GRAMPUS

GRAMPUS Kainos informacija

GRAMPUS Baltoji knyga

GRAMPUS Oficiali svetainė

GRAMPUS Tokenomika

GRAMPUS Kainų prognozė

GRAMPUS Istorija

GRAMPUS pirkimo vadovas

GRAMPUSvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

GRAMPUS Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

GRAM Ecosystem logotipas

GRAM Ecosystem kaina(GRAMPUS)

1 GRAMPUS į USD – tiesioginė kaina:

$0.001262
$0.001262$0.001262
+0.15%1D
USD
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:14:01(UTC+8)

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001224
$ 0.001224$ 0.001224
24 val. žemiausia
$ 0.001263
$ 0.001263$ 0.001263
24 val. aukščiausia

$ 0.001224
$ 0.001224$ 0.001224

$ 0.001263
$ 0.001263$ 0.001263

--
----

--
----

+0.07%

+0.15%

+2.85%

+2.85%

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) realiojo laiko kaina yra $ 0.001261. Per pastarąsias 24 valandas GRAMPUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001224 iki aukščiausios $ 0.001263 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRAMPUS kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRAMPUS per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) rinkos informacija

--
----

$ 38.70K
$ 38.70K$ 38.70K

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Dabartinė GRAM Ecosystem rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 38.70K. GRAMPUS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.26M

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) kainos istorija USD

Stebėkite GRAM Ecosystem kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000189+0.15%
30 dienų$ -0.000042-3.23%
60 dienų$ -0.001776-58.48%
90 dienų$ +0.000248+24.48%
GRAM Ecosystem kainos pokytis šiandien

Šiandien GRAMPUS užfiksuotas $ +0.00000189 (+0.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GRAM Ecosystem 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000042 (-3.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GRAM Ecosystem 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GRAMPUS rodiklis pasikeitė $ -0.001776 (-58.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GRAM Ecosystem 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000248 (+24.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GRAM Ecosystem (GRAMPUS) pokyčius?

Peržiūrėkite GRAM Ecosystem kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.

GRAM Ecosystem galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GRAM Ecosystem investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GRAMPUSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GRAM Ecosystem mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GRAM Ecosystem, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GRAM Ecosystem kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GRAM Ecosystem (GRAMPUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GRAM Ecosystem (GRAMPUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GRAM Ecosystem prognozes.

Peržiūrėkite GRAM Ecosystem kainos prognozę dabar!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Tokenomika

Supratimas apie GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRAMPUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

Ieškote, kaip nusipirkti GRAM Ecosystem? Viskas paprasta ir patogu! GRAM Ecosystem lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GRAMPUS į vietos valiutas

1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į VND
33.183215
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į AUD
A$0.00190411
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į GBP
0.00092053
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į EUR
0.00107185
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į USD
$0.001261
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į MYR
RM0.00532142
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į TRY
0.05205408
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į JPY
¥0.185367
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į ARS
ARS$1.7962945
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į RUB
0.1065545
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į INR
0.11125803
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į IDR
Rp20.67212784
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į KRW
1.75382402
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į PHP
0.07219225
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į EGP
￡E.0.06069193
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į BRL
R$0.0068094
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į CAD
C$0.00174018
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į BDT
0.1535898
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į NGN
1.90195369
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į COP
$4.94508716
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į ZAR
R.0.02208011
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į UAH
0.05205408
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į VES
Bs0.196716
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į CLP
$1.211821
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į PKR
Rs0.35813661
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į KZT
0.67977988
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į THB
฿0.04012502
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į TWD
NT$0.03825874
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į AED
د.إ0.00462787
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į CHF
Fr0.00099619
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į HKD
HK$0.00981058
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į AMD
֏0.48184071
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į MAD
.د.م0.01138683
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į MXN
$0.0234546
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į SAR
ريال0.00472875
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į PLN
0.00459004
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į RON
лв0.00547274
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į SEK
kr0.01180296
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į BGN
лв0.00210587
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į HUF
Ft0.42414996
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į CZK
0.02631707
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į KWD
د.ك0.000384605
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į ILS
0.00419913
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į AOA
Kz1.14948977
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į BHD
.د.ب0.000475397
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į BMD
$0.001261
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į DKK
kr0.00804518
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į HNL
L0.03305081
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į MUR
0.05745116
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į NAD
$0.02216838
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į NOK
kr0.01253434
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į NZD
$0.00211848
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į PAB
B/.0.001261
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į PGK
K0.00534664
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į QAR
ر.ق0.00459004
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) į RSD
дин.0.12636481

GRAM Ecosystem išteklius

Išsamesnei GRAM Ecosystem analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GRAM Ecosystem svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GRAM Ecosystem

Kiek GRAM Ecosystem(GRAMPUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GRAMPUS kaina USD valiuta yra 0.001261USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GRAMPUS į USD kaina?
Dabartinė GRAMPUS kaina USD valiuta yra $ 0.001261. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GRAM Ecosystem rinkos kapitalizacija?
GRAMPUS rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GRAMPUS apyvartoje?
GRAMPUS apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GRAMPUS kaina?
GRAMPUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GRAMPUS kaina?
GRAMPUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra GRAMPUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GRAMPUS yra $ 38.70KUSD.
Ar GRAMPUS kaina šiais metais kils?
GRAMPUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GRAMPUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:14:01(UTC+8)

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GRAMPUS-į-USD skaičiuoklė

Suma

GRAMPUS
GRAMPUS
USD
USD

1 GRAMPUS = 0.001261 USD

Prekiauti GRAMPUS

GRAMPUSUSDT
$0.001262
$0.001262$0.001262
+0.15%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis