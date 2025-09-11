GRAM Ecosystem (GRAMPUS) realiojo laiko kaina yra $ 0.001261. Per pastarąsias 24 valandas GRAMPUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001224 iki aukščiausios $ 0.001263 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRAMPUS kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRAMPUS per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) rinkos informacija
--
----
$ 38.70K
$ 38.70K$ 38.70K
$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Dabartinė GRAM Ecosystem rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 38.70K. GRAMPUS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.26M
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) kainos istorija USD
Stebėkite GRAM Ecosystem kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000189
+0.15%
30 dienų
$ -0.000042
-3.23%
60 dienų
$ -0.001776
-58.48%
90 dienų
$ +0.000248
+24.48%
GRAM Ecosystem kainos pokytis šiandien
Šiandien GRAMPUS užfiksuotas $ +0.00000189 (+0.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
GRAM Ecosystem 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000042 (-3.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
GRAM Ecosystem 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GRAMPUS rodiklis pasikeitė $ -0.001776 (-58.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
GRAM Ecosystem 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000248 (+24.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GRAM Ecosystem (GRAMPUS) pokyčius?
GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology.
One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences.
GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.
GRAM Ecosystem kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos GRAM Ecosystem (GRAMPUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GRAM Ecosystem (GRAMPUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GRAM Ecosystem prognozes.
Supratimas apie GRAM Ecosystem (GRAMPUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRAMPUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti GRAM Ecosystem (GRAMPUS)
Ieškote, kaip nusipirkti GRAM Ecosystem? Viskas paprasta ir patogu! GRAM Ecosystem lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
