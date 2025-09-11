Grafi (GRAFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.004435. Per pastarąsias 24 valandas GRAFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004113 iki aukščiausios $ 0.006184 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRAFI kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRAFI per pastarąją valandą pasikeitė -0.19%, per 24 valandas – +0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Grafi (GRAFI) rinkos informacija
$ 44.57K
$ 44.57K
$ 9.31M
$ 9.31M
2,100,000,000
2,100,000,000
SOL
Dabartinė Grafi rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 44.57K. GRAFI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.31M
Grafi (GRAFI) kainos istorija USD
Stebėkite Grafi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000972
+0.22%
30 dienų
$ +0.000487
+12.33%
60 dienų
$ -0.002131
-32.46%
90 dienų
$ -0.002824
-38.91%
Grafi kainos pokytis šiandien
Šiandien GRAFI užfiksuotas $ +0.00000972 (+0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Grafi 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000487 (+12.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Grafi 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GRAFI rodiklis pasikeitė $ -0.002131 (-32.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Grafi 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002824 (-38.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Grafi (GRAFI) pokyčius?
Grafilab is a revolutionary AI ecosystem that empowers anyone, from ordinary users to developers, to participate in and benefit from AI innovation. Through our CeDePIN Cloud ,Co-Builder and AI App-store platform, users can easily deploy, train and monetize AI app/agents without needing deep technical expertise. At the heart of Grafilab is our AI Data Layer, which ensures secure data integrity, ownership, and transparency, creating a trusted environment for AI development and commercialization. Grafilab is breaking down the barriers to AI accessibility and driving the evolution toward AGI.
Grafi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Grafi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Grafi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Grafi kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Grafi (GRAFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Grafi (GRAFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Grafi prognozes.
Supratimas apie Grafi (GRAFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRAFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Grafi (GRAFI)
Ieškote, kaip nusipirkti Grafi? Viskas paprasta ir patogu! Grafi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.