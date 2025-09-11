Daugiau apie GQB

GuildQB kaina(GQB)

GuildQB (GQB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:01:30(UTC+8)

GuildQB (GQB) kainos informacija (USD)

+43.47%

GuildQB (GQB) realiojo laiko kaina yra $ 0.000297. Per pastarąsias 24 valandas GQB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000297 iki aukščiausios $ 0.000298 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GQB kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GQB per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +43.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GuildQB (GQB) rinkos informacija

MATIC

Dabartinė GuildQB rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 307.76. GQB apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.97M

GuildQB (GQB) kainos istorija USD

Stebėkite GuildQB kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000098-0.33%
30 dienų$ +0.000101+51.53%
60 dienų$ +0.000138+86.79%
90 dienų$ -0.000288-49.24%
GuildQB kainos pokytis šiandien

Šiandien GQB užfiksuotas $ -0.00000098 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GuildQB 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000101 (+51.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GuildQB 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GQB rodiklis pasikeitė $ +0.000138 (+86.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GuildQB 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000288 (-49.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GuildQB (GQB) pokyčius?

Peržiūrėkite GuildQB kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GuildQB (GQB)

GuildQB is a gaming ecosystem that brings together various aspects of the gaming industry, such as DAO governance, game development, NFT promotion, and blockchain technology. The project's ultimate goal is to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities that maximises player benefits and achieves interoperability across the GameFi ecosystem. GuildQB plans to expand the number of game users by researching high-level games and giving scholarships to those interested. Users can also earn additional incentives by building gaming tools and making connections with the GameFI/BCG industry.

GuildQB galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GuildQB investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GQBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GuildQB mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GuildQB, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GuildQB kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GuildQB (GQB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GuildQB (GQB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GuildQB prognozes.

Peržiūrėkite GuildQB kainos prognozę dabar!

GuildQB (GQB) Tokenomika

Supratimas apie GuildQB (GQB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GQBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GuildQB (GQB)

Ieškote, kaip nusipirkti GuildQB? Viskas paprasta ir patogu! GuildQB lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GQB į vietos valiutas

Išsamesnei GuildQB analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GuildQB

Kiek GuildQB(GQB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GQB kaina USD valiuta yra 0.000297USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GQB į USD kaina?
Dabartinė GQB kaina USD valiuta yra $ 0.000297. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GuildQB rinkos kapitalizacija?
GQB rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GQB apyvartoje?
GQB apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GQB kaina?
GQB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GQB kaina?
GQB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra GQB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GQB yra $ 307.76USD.
Ar GQB kaina šiais metais kils?
GQB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GQB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:01:30(UTC+8)

GuildQB (GQB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

