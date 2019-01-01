Outer Ring MMO (GQ) Tokenomika

Outer Ring MMO (GQ) Informacija
Outer Ring MMO (GQ) Informacija

Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.

Oficiali svetainė:
https://blinkgalaxy.com
Baltoji knyga:
https://docs.blinkgalaxy.com/
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0xF700D4c708C2be1463E355F337603183D20E0808

Outer Ring MMO (GQ) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Outer Ring MMO (GQ) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 288.96K
$ 288.96K$ 288.96K
Bendra pasiūla:
$ 6.01B
$ 6.01B$ 6.01B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 5.93B
$ 5.93B$ 5.93B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 487.00K
$ 487.00K$ 487.00K
Visų laikų rekordas:
$ 0.0096
$ 0.0096$ 0.0096
Visų laikų minimumas:
$ 0.000042983445306248
$ 0.000042983445306248$ 0.000042983445306248
Dabartinė kaina:
$ 0.0000487
$ 0.0000487$ 0.0000487

Outer Ring MMO (GQ) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Outer Ring MMO (GQ) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GQ tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GQ tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GQ tokenomiką, galite peržiūrėti GQ tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.