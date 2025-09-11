Outer Ring MMO (GQ) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000539. Per pastarąsias 24 valandas GQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000507 iki aukščiausios $ 0.0000633 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GQ kaina yra $ 0.08876742060886081, o žemiausia – $ 0.000042983445306248.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GQ per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Outer Ring MMO (GQ) rinkos informacija
No.2656
$ 319.81K
$ 319.81K$ 319.81K
$ 73.44K
$ 73.44K$ 73.44K
$ 539.00K
$ 539.00K$ 539.00K
5.93B
5.93B 5.93B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
6,010,333,038
6,010,333,038 6,010,333,038
59.33%
BSC
Dabartinė Outer Ring MMO rinkos kapitalizacija yra $ 319.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.44K. GQ apyvartoje yra 5.93B vienetų, o bendras kiekis siekia 6010333038. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 539.00K
Outer Ring MMO (GQ) kainos istorija USD
Stebėkite Outer Ring MMO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000799
-1.46%
30 dienų
$ -0.0000123
-18.59%
60 dienų
$ -0.0000182
-25.25%
90 dienų
$ -0.0000383
-41.55%
Outer Ring MMO kainos pokytis šiandien
Šiandien GQ užfiksuotas $ -0.000000799 (-1.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Outer Ring MMO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000123 (-18.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Outer Ring MMO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GQ rodiklis pasikeitė $ -0.0000182 (-25.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Outer Ring MMO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000383 (-41.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Outer Ring MMO (GQ) pokyčius?
Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.
Outer Ring MMO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Outer Ring MMO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GQstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Outer Ring MMO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Outer Ring MMO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Outer Ring MMO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Outer Ring MMO (GQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Outer Ring MMO (GQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Outer Ring MMO prognozes.
Supratimas apie Outer Ring MMO (GQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GQišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Outer Ring MMO (GQ)
Ieškote, kaip nusipirkti Outer Ring MMO? Viskas paprasta ir patogu! Outer Ring MMO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.