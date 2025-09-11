Daugiau apie GQ

GQ Kainos informacija

GQ Baltoji knyga

GQ Oficiali svetainė

GQ Tokenomika

GQ Kainų prognozė

GQ Istorija

GQ pirkimo vadovas

GQvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

GQ Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Outer Ring MMO logotipas

Outer Ring MMO kaina(GQ)

1 GQ į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000539
$0.0000539$0.0000539
-1.46%1D
USD
Outer Ring MMO (GQ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:13:47(UTC+8)

Outer Ring MMO (GQ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000507
$ 0.0000507$ 0.0000507
24 val. žemiausia
$ 0.0000633
$ 0.0000633$ 0.0000633
24 val. aukščiausia

$ 0.0000507
$ 0.0000507$ 0.0000507

$ 0.0000633
$ 0.0000633$ 0.0000633

$ 0.08876742060886081
$ 0.08876742060886081$ 0.08876742060886081

$ 0.000042983445306248
$ 0.000042983445306248$ 0.000042983445306248

0.00%

-1.46%

+7.80%

+7.80%

Outer Ring MMO (GQ) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000539. Per pastarąsias 24 valandas GQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000507 iki aukščiausios $ 0.0000633 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GQ kaina yra $ 0.08876742060886081, o žemiausia – $ 0.000042983445306248.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GQ per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Outer Ring MMO (GQ) rinkos informacija

No.2656

$ 319.81K
$ 319.81K$ 319.81K

$ 73.44K
$ 73.44K$ 73.44K

$ 539.00K
$ 539.00K$ 539.00K

5.93B
5.93B 5.93B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6,010,333,038
6,010,333,038 6,010,333,038

59.33%

BSC

Dabartinė Outer Ring MMO rinkos kapitalizacija yra $ 319.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.44K. GQ apyvartoje yra 5.93B vienetų, o bendras kiekis siekia 6010333038. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 539.00K

Outer Ring MMO (GQ) kainos istorija USD

Stebėkite Outer Ring MMO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000799-1.46%
30 dienų$ -0.0000123-18.59%
60 dienų$ -0.0000182-25.25%
90 dienų$ -0.0000383-41.55%
Outer Ring MMO kainos pokytis šiandien

Šiandien GQ užfiksuotas $ -0.000000799 (-1.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Outer Ring MMO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000123 (-18.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Outer Ring MMO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GQ rodiklis pasikeitė $ -0.0000182 (-25.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Outer Ring MMO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000383 (-41.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Outer Ring MMO (GQ) pokyčius?

Peržiūrėkite Outer Ring MMO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Outer Ring MMO (GQ)

Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.

Outer Ring MMO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Outer Ring MMO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GQstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Outer Ring MMO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Outer Ring MMO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Outer Ring MMO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Outer Ring MMO (GQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Outer Ring MMO (GQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Outer Ring MMO prognozes.

Peržiūrėkite Outer Ring MMO kainos prognozę dabar!

Outer Ring MMO (GQ) Tokenomika

Supratimas apie Outer Ring MMO (GQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GQišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Outer Ring MMO (GQ)

Ieškote, kaip nusipirkti Outer Ring MMO? Viskas paprasta ir patogu! Outer Ring MMO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GQ į vietos valiutas

1 Outer Ring MMO(GQ) į VND
1.4183785
1 Outer Ring MMO(GQ) į AUD
A$0.000081389
1 Outer Ring MMO(GQ) į GBP
0.000039347
1 Outer Ring MMO(GQ) į EUR
0.000045815
1 Outer Ring MMO(GQ) į USD
$0.0000539
1 Outer Ring MMO(GQ) į MYR
RM0.000227458
1 Outer Ring MMO(GQ) į TRY
0.002224992
1 Outer Ring MMO(GQ) į JPY
¥0.0079233
1 Outer Ring MMO(GQ) į ARS
ARS$0.07678055
1 Outer Ring MMO(GQ) į RUB
0.00455455
1 Outer Ring MMO(GQ) į INR
0.004755597
1 Outer Ring MMO(GQ) į IDR
Rp0.883606416
1 Outer Ring MMO(GQ) į KRW
0.074965198
1 Outer Ring MMO(GQ) į PHP
0.003085775
1 Outer Ring MMO(GQ) į EGP
￡E.0.002594207
1 Outer Ring MMO(GQ) į BRL
R$0.00029106
1 Outer Ring MMO(GQ) į CAD
C$0.000074382
1 Outer Ring MMO(GQ) į BDT
0.00656502
1 Outer Ring MMO(GQ) į NGN
0.081296831
1 Outer Ring MMO(GQ) į COP
$0.211372084
1 Outer Ring MMO(GQ) į ZAR
R.0.000943789
1 Outer Ring MMO(GQ) į UAH
0.002224992
1 Outer Ring MMO(GQ) į VES
Bs0.0084084
1 Outer Ring MMO(GQ) į CLP
$0.0517979
1 Outer Ring MMO(GQ) į PKR
Rs0.015308139
1 Outer Ring MMO(GQ) į KZT
0.029056412
1 Outer Ring MMO(GQ) į THB
฿0.001715098
1 Outer Ring MMO(GQ) į TWD
NT$0.001635326
1 Outer Ring MMO(GQ) į AED
د.إ0.000197813
1 Outer Ring MMO(GQ) į CHF
Fr0.000042581
1 Outer Ring MMO(GQ) į HKD
HK$0.000419342
1 Outer Ring MMO(GQ) į AMD
֏0.020595729
1 Outer Ring MMO(GQ) į MAD
.د.م0.000486717
1 Outer Ring MMO(GQ) į MXN
$0.00100254
1 Outer Ring MMO(GQ) į SAR
ريال0.000202125
1 Outer Ring MMO(GQ) į PLN
0.000196196
1 Outer Ring MMO(GQ) į RON
лв0.000233926
1 Outer Ring MMO(GQ) į SEK
kr0.000504504
1 Outer Ring MMO(GQ) į BGN
лв0.000090013
1 Outer Ring MMO(GQ) į HUF
Ft0.018129804
1 Outer Ring MMO(GQ) į CZK
0.001124893
1 Outer Ring MMO(GQ) į KWD
د.ك0.0000164395
1 Outer Ring MMO(GQ) į ILS
0.000179487
1 Outer Ring MMO(GQ) į AOA
Kz0.049133623
1 Outer Ring MMO(GQ) į BHD
.د.ب0.0000203203
1 Outer Ring MMO(GQ) į BMD
$0.0000539
1 Outer Ring MMO(GQ) į DKK
kr0.000343882
1 Outer Ring MMO(GQ) į HNL
L0.001412719
1 Outer Ring MMO(GQ) į MUR
0.002455684
1 Outer Ring MMO(GQ) į NAD
$0.000947562
1 Outer Ring MMO(GQ) į NOK
kr0.000535766
1 Outer Ring MMO(GQ) į NZD
$0.000090552
1 Outer Ring MMO(GQ) į PAB
B/.0.0000539
1 Outer Ring MMO(GQ) į PGK
K0.000228536
1 Outer Ring MMO(GQ) į QAR
ر.ق0.000196196
1 Outer Ring MMO(GQ) į RSD
дин.0.005401319

Outer Ring MMO išteklius

Išsamesnei Outer Ring MMO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Outer Ring MMO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Outer Ring MMO

Kiek Outer Ring MMO(GQ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GQ kaina USD valiuta yra 0.0000539USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GQ į USD kaina?
Dabartinė GQ kaina USD valiuta yra $ 0.0000539. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Outer Ring MMO rinkos kapitalizacija?
GQ rinkos kapitalizacija yra $ 319.81KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GQ apyvartoje?
GQ apyvartoje yra 5.93BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GQ kaina?
GQ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.08876742060886081USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GQ kaina?
GQ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000042983445306248USD.
Kokia yra GQ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GQ yra $ 73.44KUSD.
Ar GQ kaina šiais metais kils?
GQ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GQ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:13:47(UTC+8)

Outer Ring MMO (GQ) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GQ-į-USD skaičiuoklė

Suma

GQ
GQ
USD
USD

1 GQ = 0.0000539 USD

Prekiauti GQ

GQUSDT
$0.0000539
$0.0000539$0.0000539
-1.46%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis