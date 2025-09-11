GPT Wars (GPTW) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000329. Per pastarąsias 24 valandas GPTW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000321 iki aukščiausios $ 0.0000329 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GPTW kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GPTW per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
GPT Wars (GPTW) rinkos informacija
--
----
$ 4.92
$ 4.92$ 4.92
$ 32.90K
$ 32.90K$ 32.90K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Dabartinė GPT Wars rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.92. GPTW apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.90K
GPT Wars (GPTW) kainos istorija USD
Stebėkite GPT Wars kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.0000031
-8.62%
60 dienų
$ -0.0001465
-81.67%
90 dienų
$ -0.0001482
-81.84%
GPT Wars kainos pokytis šiandien
Šiandien GPTW užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
GPT Wars 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000031 (-8.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
GPT Wars 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GPTW rodiklis pasikeitė $ -0.0001465 (-81.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
GPT Wars 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001482 (-81.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GPT Wars (GPTW) pokyčius?
GPT Wars revolutionizes GameFi by integrating AI Agents into a AAA FPS shooter game, enabling players to create and earn with their Autonomous AI Players (AIP).
GPT Wars galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GPT Wars investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GPTWstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie GPT Wars mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GPT Wars, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
GPT Wars kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos GPT Wars (GPTW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GPT Wars (GPTW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GPT Wars prognozes.
Supratimas apie GPT Wars (GPTW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GPTWišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti GPT Wars (GPTW)
Ieškote, kaip nusipirkti GPT Wars? Viskas paprasta ir patogu! GPT Wars lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.