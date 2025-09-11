Daugiau apie GPTW

GPT Wars logotipas

GPT Wars kaina(GPTW)

1 GPTW į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000329
$0.0000329$0.0000329
0.00%1D
USD
GPT Wars (GPTW) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:23:57(UTC+8)

GPT Wars (GPTW) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000321
$ 0.0000321$ 0.0000321
24 val. žemiausia
$ 0.0000329
$ 0.0000329$ 0.0000329
24 val. aukščiausia

$ 0.0000321
$ 0.0000321$ 0.0000321

$ 0.0000329
$ 0.0000329$ 0.0000329

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-2.95%

-2.95%

GPT Wars (GPTW) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000329. Per pastarąsias 24 valandas GPTW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000321 iki aukščiausios $ 0.0000329 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GPTW kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GPTW per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GPT Wars (GPTW) rinkos informacija

--
----

$ 4.92
$ 4.92$ 4.92

$ 32.90K
$ 32.90K$ 32.90K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Dabartinė GPT Wars rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.92. GPTW apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.90K

GPT Wars (GPTW) kainos istorija USD

Stebėkite GPT Wars kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.0000031-8.62%
60 dienų$ -0.0001465-81.67%
90 dienų$ -0.0001482-81.84%
GPT Wars kainos pokytis šiandien

Šiandien GPTW užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GPT Wars 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000031 (-8.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GPT Wars 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GPTW rodiklis pasikeitė $ -0.0001465 (-81.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GPT Wars 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001482 (-81.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GPT Wars (GPTW) pokyčius?

Peržiūrėkite GPT Wars kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GPT Wars (GPTW)

GPT Wars revolutionizes GameFi by integrating AI Agents into a AAA FPS shooter game, enabling players to create and earn with their Autonomous AI Players (AIP).

GPT Wars galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GPT Wars investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GPTWstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GPT Wars mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GPT Wars, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GPT Wars kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GPT Wars (GPTW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GPT Wars (GPTW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GPT Wars prognozes.

Peržiūrėkite GPT Wars kainos prognozę dabar!

GPT Wars (GPTW) Tokenomika

Supratimas apie GPT Wars (GPTW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GPTWišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GPT Wars (GPTW)

Ieškote, kaip nusipirkti GPT Wars? Viskas paprasta ir patogu! GPT Wars lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GPTW į vietos valiutas

1 GPT Wars(GPTW) į VND
0.8657635
1 GPT Wars(GPTW) į AUD
A$0.000049679
1 GPT Wars(GPTW) į GBP
0.000024017
1 GPT Wars(GPTW) į EUR
0.000027965
1 GPT Wars(GPTW) į USD
$0.0000329
1 GPT Wars(GPTW) į MYR
RM0.000138838
1 GPT Wars(GPTW) į TRY
0.001358441
1 GPT Wars(GPTW) į JPY
¥0.0048363
1 GPT Wars(GPTW) į ARS
ARS$0.04686605
1 GPT Wars(GPTW) į RUB
0.002810976
1 GPT Wars(GPTW) į INR
0.002904083
1 GPT Wars(GPTW) į IDR
Rp0.539344176
1 GPT Wars(GPTW) į KRW
0.045821475
1 GPT Wars(GPTW) į PHP
0.001883196
1 GPT Wars(GPTW) į EGP
￡E.0.001585451
1 GPT Wars(GPTW) į BRL
R$0.00017766
1 GPT Wars(GPTW) į CAD
C$0.000045402
1 GPT Wars(GPTW) į BDT
0.00400722
1 GPT Wars(GPTW) į NGN
0.049622741
1 GPT Wars(GPTW) į COP
$0.129019324
1 GPT Wars(GPTW) į ZAR
R.0.000576408
1 GPT Wars(GPTW) į UAH
0.001358112
1 GPT Wars(GPTW) į VES
Bs0.0051324
1 GPT Wars(GPTW) į CLP
$0.0316169
1 GPT Wars(GPTW) į PKR
Rs0.009343929
1 GPT Wars(GPTW) į KZT
0.017735732
1 GPT Wars(GPTW) į THB
฿0.001046878
1 GPT Wars(GPTW) į TWD
NT$0.000997528
1 GPT Wars(GPTW) į AED
د.إ0.000120743
1 GPT Wars(GPTW) į CHF
Fr0.000025991
1 GPT Wars(GPTW) į HKD
HK$0.000255962
1 GPT Wars(GPTW) į AMD
֏0.012571419
1 GPT Wars(GPTW) į MAD
.د.م0.000297087
1 GPT Wars(GPTW) į MXN
$0.000612598
1 GPT Wars(GPTW) į SAR
ريال0.000123375
1 GPT Wars(GPTW) į PLN
0.000119756
1 GPT Wars(GPTW) į RON
лв0.000142457
1 GPT Wars(GPTW) į SEK
kr0.000307944
1 GPT Wars(GPTW) į BGN
лв0.000054943
1 GPT Wars(GPTW) į HUF
Ft0.011069863
1 GPT Wars(GPTW) į CZK
0.000686952
1 GPT Wars(GPTW) į KWD
د.ك0.0000100345
1 GPT Wars(GPTW) į ILS
0.000109228
1 GPT Wars(GPTW) į AOA
Kz0.029990653
1 GPT Wars(GPTW) į BHD
.د.ب0.0000124033
1 GPT Wars(GPTW) į BMD
$0.0000329
1 GPT Wars(GPTW) į DKK
kr0.000209902
1 GPT Wars(GPTW) į HNL
L0.000862309
1 GPT Wars(GPTW) į MUR
0.001498924
1 GPT Wars(GPTW) į NAD
$0.000578382
1 GPT Wars(GPTW) į NOK
kr0.000326697
1 GPT Wars(GPTW) į NZD
$0.000055272
1 GPT Wars(GPTW) į PAB
B/.0.0000329
1 GPT Wars(GPTW) į PGK
K0.000139496
1 GPT Wars(GPTW) į QAR
ر.ق0.000119756
1 GPT Wars(GPTW) į RSD
дин.0.003296251

GPT Wars išteklius

Išsamesnei GPT Wars analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GPT Wars svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GPT Wars

Kiek GPT Wars(GPTW) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GPTW kaina USD valiuta yra 0.0000329USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GPTW į USD kaina?
Dabartinė GPTW kaina USD valiuta yra $ 0.0000329. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GPT Wars rinkos kapitalizacija?
GPTW rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GPTW apyvartoje?
GPTW apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GPTW kaina?
GPTW pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GPTW kaina?
GPTW pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra GPTW prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GPTW yra $ 4.92USD.
Ar GPTW kaina šiais metais kils?
GPTW šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GPTW kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:23:57(UTC+8)

GPT Wars (GPTW) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

