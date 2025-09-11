GPTVerse kaina(GPTV)
GPTVerse (GPTV) realiojo laiko kaina yra $ 0.000311. Per pastarąsias 24 valandas GPTV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000276 iki aukščiausios $ 0.000319 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GPTV kaina yra $ 0.05219708734565058, o žemiausia – $ 0.000325099414321857.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GPTV per pastarąją valandą pasikeitė -0.33%, per 24 valandas – +1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė GPTVerse rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 74.41K. GPTV apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 879000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 273.37K
Stebėkite GPTVerse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Šiandien GPTV užfiksuotas $ +0.00000499 (+1.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000193 (-38.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GPTV rodiklis pasikeitė $ -0.000421 (-57.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00069 (-68.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GPTVerse (GPTV) pokyčius?
Peržiūrėkite GPTVerse kainų istorijos puslapį dabar.
GPTVerse unifies various AI applications under a single account and payment method, seamlessly managing transactions with blockchain integration. As a Web3 project, GPTVerse is more than just a website, it has a multi-platform structure that includes mobile applications, browser plugins, Metaverse and similar platforms. In addition to bringing together various AI applications, GPTVerse also offers its own AI products to its users. Among its key features is its low-code infrastructure, providing users with the basis for building AI that suits their needs.
GPTVerse galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GPTVerse investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite:
- Patikrinti GPTVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GPTVerse mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GPTVerse, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kiek kainuos GPTVerse (GPTV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GPTVerse (GPTV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GPTVerse prognozes.
Peržiūrėkite GPTVerse kainos prognozę dabar!
Supratimas apie GPTVerse (GPTV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GPTVišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Ieškote, kaip nusipirkti GPTVerse? Viskas paprasta ir patogu! GPTVerse lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Išsamesnei GPTVerse analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.
