Got Guaranteed

Got Guaranteed kaina(GOTG)

Got Guaranteed (GOTG) kainos grafikas realiu laiku
Got Guaranteed (GOTG) kainos informacija (USD)

+34.40%

Got Guaranteed (GOTG) realiojo laiko kaina yra $ 0.004911. Per pastarąsias 24 valandas GOTG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00465 iki aukščiausios $ 0.005249 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOTG kaina yra $ 13.431504999775767, o žemiausia – $ 0.000749738824703273.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOTG per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +4.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +34.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Got Guaranteed (GOTG) rinkos informacija

Dabartinė Got Guaranteed rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.42K. GOTG apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1800000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.84M

Got Guaranteed (GOTG) kainos istorija USD

Stebėkite Got Guaranteed kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00019976+4.24%
30 dienų$ +0.000696+16.51%
60 dienų$ +0.000751+18.05%
90 dienų$ +0.00251+104.53%
Got Guaranteed kainos pokytis šiandien

Šiandien GOTG užfiksuotas $ +0.00019976 (+4.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Got Guaranteed 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000696 (+16.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Got Guaranteed 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GOTG rodiklis pasikeitė $ +0.000751 (+18.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Got Guaranteed 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00251 (+104.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Got Guaranteed (GOTG) pokyčius?

Peržiūrėkite Got Guaranteed kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Got Guaranteed (GOTG)

GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.

Got Guaranteed galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Got Guaranteed investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GOTGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Got Guaranteed mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Got Guaranteed, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Got Guaranteed kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Got Guaranteed (GOTG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Got Guaranteed (GOTG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Got Guaranteed prognozes.

Peržiūrėkite Got Guaranteed kainos prognozę dabar!

Got Guaranteed (GOTG) Tokenomika

Supratimas apie Got Guaranteed (GOTG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOTGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Got Guaranteed (GOTG)

Ieškote, kaip nusipirkti Got Guaranteed? Viskas paprasta ir patogu! Got Guaranteed lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GOTG į vietos valiutas

Got Guaranteed išteklius

Išsamesnei Got Guaranteed analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Got Guaranteed svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Got Guaranteed

Kiek Got Guaranteed(GOTG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GOTG kaina USD valiuta yra 0.004911USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GOTG į USD kaina?
Dabartinė GOTG kaina USD valiuta yra $ 0.004911. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Got Guaranteed rinkos kapitalizacija?
GOTG rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GOTG apyvartoje?
GOTG apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GOTG kaina?
GOTG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 13.431504999775767USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GOTG kaina?
GOTG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000749738824703273USD.
Kokia yra GOTG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GOTG yra $ 3.42KUSD.
Ar GOTG kaina šiais metais kils?
GOTG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GOTG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Got Guaranteed (GOTG) svarbiausios industrijos naujienos

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

