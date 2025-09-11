Got Guaranteed (GOTG) realiojo laiko kaina yra $ 0.004911. Per pastarąsias 24 valandas GOTG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00465 iki aukščiausios $ 0.005249 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOTG kaina yra $ 13.431504999775767, o žemiausia – $ 0.000749738824703273.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOTG per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +4.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +34.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Got Guaranteed (GOTG) rinkos informacija
No.7512
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 3.42K
$ 3.42K$ 3.42K
$ 8.84M
$ 8.84M$ 8.84M
0.00
0.00 0.00
1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000
1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Got Guaranteed rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.42K. GOTG apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1800000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.84M
Got Guaranteed (GOTG) kainos istorija USD
Stebėkite Got Guaranteed kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00019976
+4.24%
30 dienų
$ +0.000696
+16.51%
60 dienų
$ +0.000751
+18.05%
90 dienų
$ +0.00251
+104.53%
Got Guaranteed kainos pokytis šiandien
Šiandien GOTG užfiksuotas $ +0.00019976 (+4.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Got Guaranteed 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000696 (+16.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Got Guaranteed 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GOTG rodiklis pasikeitė $ +0.000751 (+18.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Got Guaranteed 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00251 (+104.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Got Guaranteed (GOTG) pokyčius?
GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market.
GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.
Got Guaranteed kainos prognozė (USD)
Supratimas apie Got Guaranteed (GOTG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOTGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Got Guaranteed (GOTG)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.