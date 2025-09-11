gorilla (GORILLABSC) realiojo laiko kaina yra $ 0.003974. Per pastarąsias 24 valandas GORILLABSC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003901 iki aukščiausios $ 0.00429 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GORILLABSC kaina yra $ 0.011525902781700443, o žemiausia – $ 0.000169190737028489.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GORILLABSC per pastarąją valandą pasikeitė -1.42%, per 24 valandas – -3.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
gorilla (GORILLABSC) rinkos informacija
$ 3.97M
$ 81.57K
$ 3.97M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
BSC
Dabartinė gorilla rinkos kapitalizacija yra $ 3.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 81.57K. GORILLABSC apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.97M
gorilla (GORILLABSC) kainos istorija USD
Stebėkite gorilla kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00014798
-3.59%
30 dienų
$ +0.000572
+16.81%
60 dienų
$ +0.002096
+111.60%
90 dienų
$ -0.000701
-15.00%
gorilla kainos pokytis šiandien
Šiandien GORILLABSC užfiksuotas $ -0.00014798 (-3.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
gorilla 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000572 (+16.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
gorilla 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GORILLABSC rodiklis pasikeitė $ +0.002096 (+111.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
gorilla 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000701 (-15.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir gorilla (GORILLABSC) pokyčius?
$GORILLA is a meme coin built around the "ape" culture of the crypto community, symbolizing the spirit of retail investors uniting against market giants without fear. With the core slogan "Apes together strong," its iconic imagery features traders dressed in gorilla costumes in a humorous fashion, conveying a message of diamond hands and fearless defiance of market whales.
gorilla galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų gorilla investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti gorilla, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
gorilla kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos gorilla (GORILLABSC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų gorilla (GORILLABSC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes gorilla prognozes.
Supratimas apie gorilla (GORILLABSC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GORILLABSCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti gorilla (GORILLABSC)
Ieškote, kaip nusipirkti gorilla? Viskas paprasta ir patogu! gorilla lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.