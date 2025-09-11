Gooncoin (GOONC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0005734. Per pastarąsias 24 valandas GOONC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005485 iki aukščiausios $ 0.0006433 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOONC kaina yra $ 0.07010113748217026, o žemiausia – $ 0.000381382932476875.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOONC per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -4.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gooncoin (GOONC) rinkos informacija
No.3987
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 56.79K
$ 56.79K$ 56.79K
$ 573.40K
$ 573.40K$ 573.40K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,995,846.45
999,995,846.45 999,995,846.45
0.00%
SOL
Dabartinė Gooncoin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.79K. GOONC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999995846.45. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 573.40K
Gooncoin (GOONC) kainos istorija USD
Stebėkite Gooncoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000025599
-4.27%
30 dienų
$ +0.0000706
+14.04%
60 dienų
$ -0.0020856
-78.44%
90 dienų
$ -0.0026616
-82.28%
Gooncoin kainos pokytis šiandien
Šiandien GOONC užfiksuotas $ -0.000025599 (-4.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gooncoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000706 (+14.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gooncoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GOONC rodiklis pasikeitė $ -0.0020856 (-78.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gooncoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0026616 (-82.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
$GOONC is a meme coin derived from the cultural phenomenon of “gooning,” allegedly launched via @launchcoin by @basedalexandoor, a developer rumored to be associated with @OpenAI. The coin’s name comes from the term “gooning,” which originally refers to a trance-like, hyper-focused state people enter after prolonged indulgence in activities such as watching short videos or gaming. The term is often used self-deprecatingly by Gen Z to describe mindless immersion.
Gooncoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gooncoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gooncoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
