GOLFIN logotipas

GOLFIN kaina(GON)

1 GON į USD – tiesioginė kaina:

GOLFIN (GON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:00:55(UTC+8)

GOLFIN (GON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

-0.91%

-9.13%

-9.13%

GOLFIN (GON) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000538. Per pastarąsias 24 valandas GON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000535 iki aukščiausios $ 0.0000000561 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GON kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GON per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.91%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GOLFIN (GON) rinkos informacija

$ 367.09
$ 367.09$ 367.09

$ 3.87M
$ 3.87M$ 3.87M

72,000,000,000,000
72,000,000,000,000 72,000,000,000,000

ETH

Dabartinė GOLFIN rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 367.09. GON apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 72000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.87M

GOLFIN (GON) kainos istorija USD

Stebėkite GOLFIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000000005-0.91%
30 dienų$ -0.0000000112-17.24%
60 dienų$ -0.0000000197-26.81%
90 dienų$ -0.0000001222-69.44%
GOLFIN kainos pokytis šiandien

Šiandien GON užfiksuotas $ -0.0000000005 (-0.91%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GOLFIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000112 (-17.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GOLFIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GON rodiklis pasikeitė $ -0.0000000197 (-26.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GOLFIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000001222 (-69.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GOLFIN (GON) pokyčius?

Peržiūrėkite GOLFIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GOLFIN (GON)

GOLFIN is building a sustainable ecosystem by incorporating revenue from the real economy through partnerships with golf courses and related manufacturers, based on in-game item trading and a token ecosystem.

GOLFIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GOLFIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GOLFIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GOLFIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GOLFIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GOLFIN (GON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GOLFIN (GON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GOLFIN prognozes.

Peržiūrėkite GOLFIN kainos prognozę dabar!

GOLFIN (GON) Tokenomika

Supratimas apie GOLFIN (GON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GOLFIN (GON)

Ieškote, kaip nusipirkti GOLFIN? Viskas paprasta ir patogu! GOLFIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GON į vietos valiutas

1 GOLFIN(GON) į VND
0.001415747
1 GOLFIN(GON) į AUD
A$0.000000081238
1 GOLFIN(GON) į GBP
0.000000039274
1 GOLFIN(GON) į EUR
0.00000004573
1 GOLFIN(GON) į USD
$0.0000000538
1 GOLFIN(GON) į MYR
RM0.000000227036
1 GOLFIN(GON) į TRY
0.000002220864
1 GOLFIN(GON) į JPY
¥0.0000079086
1 GOLFIN(GON) į ARS
ARS$0.0000766381
1 GOLFIN(GON) į RUB
0.0000045461
1 GOLFIN(GON) į INR
0.00000473978
1 GOLFIN(GON) į IDR
Rp0.000881967072
1 GOLFIN(GON) į KRW
0.000074826116
1 GOLFIN(GON) į PHP
0.000003075746
1 GOLFIN(GON) į EGP
￡E.0.000002587242
1 GOLFIN(GON) į BRL
R$0.00000029052
1 GOLFIN(GON) į CAD
C$0.000000074244
1 GOLFIN(GON) į BDT
0.00000655284
1 GOLFIN(GON) į NGN
0.000081268666
1 GOLFIN(GON) į COP
$0.000210979928
1 GOLFIN(GON) į ZAR
R.0.000000940962
1 GOLFIN(GON) į UAH
0.000002220864
1 GOLFIN(GON) į VES
Bs0.0000083928
1 GOLFIN(GON) į CLP
$0.0000517018
1 GOLFIN(GON) į PKR
Rs0.000015279738
1 GOLFIN(GON) į KZT
0.000029002504
1 GOLFIN(GON) į THB
฿0.00000171084
1 GOLFIN(GON) į TWD
NT$0.000001630678
1 GOLFIN(GON) į AED
د.إ0.000000197446
1 GOLFIN(GON) į CHF
Fr0.000000042502
1 GOLFIN(GON) į HKD
HK$0.000000418564
1 GOLFIN(GON) į AMD
֏0.000020557518
1 GOLFIN(GON) į MAD
.د.م0.000000485814
1 GOLFIN(GON) į MXN
$0.000001000142
1 GOLFIN(GON) į SAR
ريال0.00000020175
1 GOLFIN(GON) į PLN
0.000000195832
1 GOLFIN(GON) į RON
лв0.000000232954
1 GOLFIN(GON) į SEK
kr0.000000502492
1 GOLFIN(GON) į BGN
лв0.000000089846
1 GOLFIN(GON) į HUF
Ft0.000018077876
1 GOLFIN(GON) į CZK
0.000001122268
1 GOLFIN(GON) į KWD
د.ك0.000000016409
1 GOLFIN(GON) į ILS
0.000000178616
1 GOLFIN(GON) į AOA
Kz0.000049222158
1 GOLFIN(GON) į BHD
.د.ب0.0000000202826
1 GOLFIN(GON) į BMD
$0.0000000538
1 GOLFIN(GON) į DKK
kr0.000000343244
1 GOLFIN(GON) į HNL
L0.000001410098
1 GOLFIN(GON) į MUR
0.0000024479
1 GOLFIN(GON) į NAD
$0.000000945804
1 GOLFIN(GON) į NOK
kr0.000000534234
1 GOLFIN(GON) į NZD
$0.000000090384
1 GOLFIN(GON) į PAB
B/.0.0000000538
1 GOLFIN(GON) į PGK
K0.000000228112
1 GOLFIN(GON) į QAR
ر.ق0.000000195832
1 GOLFIN(GON) į RSD
дин.0.00000538807

GOLFIN išteklius

Išsamesnei GOLFIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GOLFIN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GOLFIN

Kiek GOLFIN(GON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GON kaina USD valiuta yra 0.0000000538USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GON į USD kaina?
Dabartinė GON kaina USD valiuta yra $ 0.0000000538. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GOLFIN rinkos kapitalizacija?
GON rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GON apyvartoje?
GON apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GON kaina?
GON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GON kaina?
GON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra GON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GON yra $ 367.09USD.
Ar GON kaina šiais metais kils?
GON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
GOLFIN (GON) svarbiausios industrijos naujienos

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra" ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

