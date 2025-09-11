Daugiau apie GOGLZ

GOGGLES logotipas

GOGGLES kaina(GOGLZ)

1 GOGLZ į USD – tiesioginė kaina:

$0.079
$0.079$0.079
-3.06%1D
USD
GOGGLES (GOGLZ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:00:19(UTC+8)

GOGGLES (GOGLZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.077
$ 0.077$ 0.077
24 val. žemiausia
$ 0.0831
$ 0.0831$ 0.0831
24 val. aukščiausia

$ 0.077
$ 0.077$ 0.077

$ 0.0831
$ 0.0831$ 0.0831

$ 0.6536244279980262
$ 0.6536244279980262$ 0.6536244279980262

$ 0.04814805533865755
$ 0.04814805533865755$ 0.04814805533865755

-0.13%

-3.06%

-1.50%

-1.50%

GOGGLES (GOGLZ) realiojo laiko kaina yra $ 0.079. Per pastarąsias 24 valandas GOGLZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.077 iki aukščiausios $ 0.0831 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOGLZ kaina yra $ 0.6536244279980262, o žemiausia – $ 0.04814805533865755.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOGLZ per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – -3.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GOGGLES (GOGLZ) rinkos informacija

No.3912

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 59.14K
$ 59.14K$ 59.14K

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

0.00
0.00 0.00

34,738,105
34,738,105 34,738,105

SONIC

Dabartinė GOGGLES rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.14K. GOGLZ apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 34738105. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.74M

GOGGLES (GOGLZ) kainos istorija USD

Stebėkite GOGGLES kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002494-3.06%
30 dienų$ -0.0398-33.51%
60 dienų$ -0.0721-47.72%
90 dienų$ -0.0473-37.46%
GOGGLES kainos pokytis šiandien

Šiandien GOGLZ užfiksuotas $ -0.002494 (-3.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GOGGLES 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0398 (-33.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GOGGLES 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GOGLZ rodiklis pasikeitė $ -0.0721 (-47.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GOGGLES 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0473 (-37.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GOGGLES (GOGLZ) pokyčius?

Peržiūrėkite GOGGLES kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GOGGLES (GOGLZ)

Meme token on Fantom Opera Network.

GOGGLES galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GOGGLES investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GOGLZstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GOGGLES mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GOGGLES, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GOGGLES kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GOGGLES (GOGLZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GOGGLES (GOGLZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GOGGLES prognozes.

Peržiūrėkite GOGGLES kainos prognozę dabar!

GOGGLES (GOGLZ) Tokenomika

Supratimas apie GOGGLES (GOGLZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOGLZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GOGGLES (GOGLZ)

Ieškote, kaip nusipirkti GOGGLES? Viskas paprasta ir patogu! GOGGLES lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GOGLZ į vietos valiutas

1 GOGGLES(GOGLZ) į VND
2,078.885
1 GOGGLES(GOGLZ) į AUD
A$0.11929
1 GOGGLES(GOGLZ) į GBP
0.05767
1 GOGGLES(GOGLZ) į EUR
0.06715
1 GOGGLES(GOGLZ) į USD
$0.079
1 GOGGLES(GOGLZ) į MYR
RM0.33338
1 GOGGLES(GOGLZ) į TRY
3.26112
1 GOGGLES(GOGLZ) į JPY
¥11.613
1 GOGGLES(GOGLZ) į ARS
ARS$112.5355
1 GOGGLES(GOGLZ) į RUB
6.6755
1 GOGGLES(GOGLZ) į INR
6.9599
1 GOGGLES(GOGLZ) į IDR
Rp1,295.08176
1 GOGGLES(GOGLZ) į KRW
109.87478
1 GOGGLES(GOGLZ) į PHP
4.51643
1 GOGGLES(GOGLZ) į EGP
￡E.3.79911
1 GOGGLES(GOGLZ) į BRL
R$0.4266
1 GOGGLES(GOGLZ) į CAD
C$0.10902
1 GOGGLES(GOGLZ) į BDT
9.6222
1 GOGGLES(GOGLZ) į NGN
119.33503
1 GOGGLES(GOGLZ) į COP
$309.80324
1 GOGGLES(GOGLZ) į ZAR
R.1.38171
1 GOGGLES(GOGLZ) į UAH
3.26112
1 GOGGLES(GOGLZ) į VES
Bs12.324
1 GOGGLES(GOGLZ) į CLP
$75.919
1 GOGGLES(GOGLZ) į PKR
Rs22.43679
1 GOGGLES(GOGLZ) į KZT
42.58732
1 GOGGLES(GOGLZ) į THB
฿2.5122
1 GOGGLES(GOGLZ) į TWD
NT$2.39449
1 GOGGLES(GOGLZ) į AED
د.إ0.28993
1 GOGGLES(GOGLZ) į CHF
Fr0.06241
1 GOGGLES(GOGLZ) į HKD
HK$0.61462
1 GOGGLES(GOGLZ) į AMD
֏30.18669
1 GOGGLES(GOGLZ) į MAD
.د.م0.71337
1 GOGGLES(GOGLZ) į MXN
$1.46861
1 GOGGLES(GOGLZ) į SAR
ريال0.29625
1 GOGGLES(GOGLZ) į PLN
0.28756
1 GOGGLES(GOGLZ) į RON
лв0.34207
1 GOGGLES(GOGLZ) į SEK
kr0.73786
1 GOGGLES(GOGLZ) į BGN
лв0.13193
1 GOGGLES(GOGLZ) į HUF
Ft26.54558
1 GOGGLES(GOGLZ) į CZK
1.64794
1 GOGGLES(GOGLZ) į KWD
د.ك0.024095
1 GOGGLES(GOGLZ) į ILS
0.26228
1 GOGGLES(GOGLZ) į AOA
Kz72.27789
1 GOGGLES(GOGLZ) į BHD
.د.ب0.029783
1 GOGGLES(GOGLZ) į BMD
$0.079
1 GOGGLES(GOGLZ) į DKK
kr0.50402
1 GOGGLES(GOGLZ) į HNL
L2.07059
1 GOGGLES(GOGLZ) į MUR
3.5945
1 GOGGLES(GOGLZ) į NAD
$1.38882
1 GOGGLES(GOGLZ) į NOK
kr0.78447
1 GOGGLES(GOGLZ) į NZD
$0.13272
1 GOGGLES(GOGLZ) į PAB
B/.0.079
1 GOGGLES(GOGLZ) į PGK
K0.33496
1 GOGGLES(GOGLZ) į QAR
ر.ق0.28756
1 GOGGLES(GOGLZ) į RSD
дин.7.91185

GOGGLES išteklius

Išsamesnei GOGGLES analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali GOGGLES svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GOGGLES

Kiek GOGGLES(GOGLZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GOGLZ kaina USD valiuta yra 0.079USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GOGLZ į USD kaina?
Dabartinė GOGLZ kaina USD valiuta yra $ 0.079. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GOGGLES rinkos kapitalizacija?
GOGLZ rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GOGLZ apyvartoje?
GOGLZ apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GOGLZ kaina?
GOGLZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6536244279980262USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GOGLZ kaina?
GOGLZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04814805533865755USD.
Kokia yra GOGLZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GOGLZ yra $ 59.14KUSD.
Ar GOGLZ kaina šiais metais kils?
GOGLZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GOGLZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:00:19(UTC+8)

