Guild of Guardians logotipas

Guild of Guardians kaina(GOG)

1 GOG į USD – tiesioginė kaina:

$0.008163
$0.008163$0.008163
-2.35%1D
USD
Guild of Guardians (GOG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:23:08(UTC+8)

Guild of Guardians (GOG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00816
$ 0.00816$ 0.00816
24 val. žemiausia
$ 0.008367
$ 0.008367$ 0.008367
24 val. aukščiausia

$ 0.00816
$ 0.00816$ 0.00816

$ 0.008367
$ 0.008367$ 0.008367

$ 2.805
$ 2.805$ 2.805

$ 0.00831839139691128
$ 0.00831839139691128$ 0.00831839139691128

-0.95%

-2.35%

-9.93%

-9.93%

Guild of Guardians (GOG) realiojo laiko kaina yra $ 0.00817. Per pastarąsias 24 valandas GOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00816 iki aukščiausios $ 0.008367 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOG kaina yra $ 2.805, o žemiausia – $ 0.00831839139691128.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOG per pastarąją valandą pasikeitė -0.95%, per 24 valandas – -2.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Guild of Guardians (GOG) rinkos informacija

No.1331

$ 6.34M
$ 6.34M$ 6.34M

$ 56.12K
$ 56.12K$ 56.12K

$ 8.17M
$ 8.17M$ 8.17M

775.97M
775.97M 775.97M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

77.59%

ETH

Dabartinė Guild of Guardians rinkos kapitalizacija yra $ 6.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.12K. GOG apyvartoje yra 775.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.17M

Guild of Guardians (GOG) kainos istorija USD

Stebėkite Guild of Guardians kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00019645-2.35%
30 dienų$ -0.00437-34.85%
60 dienų$ -0.00594-42.10%
90 dienų$ -0.01984-70.84%
Guild of Guardians kainos pokytis šiandien

Šiandien GOG užfiksuotas $ -0.00019645 (-2.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Guild of Guardians 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00437 (-34.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Guild of Guardians 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GOG rodiklis pasikeitė $ -0.00594 (-42.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Guild of Guardians 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01984 (-70.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Guild of Guardians (GOG) pokyčius?

Peržiūrėkite Guild of Guardians kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Guild of Guardians (GOG)

Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions.

Guild of Guardians galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Guild of Guardians investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GOGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Guild of Guardians mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Guild of Guardians, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Guild of Guardians kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Guild of Guardians (GOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Guild of Guardians (GOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Guild of Guardians prognozes.

Peržiūrėkite Guild of Guardians kainos prognozę dabar!

Guild of Guardians (GOG) Tokenomika

Supratimas apie Guild of Guardians (GOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Guild of Guardians (GOG)

Ieškote, kaip nusipirkti Guild of Guardians? Viskas paprasta ir patogu! Guild of Guardians lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GOG į vietos valiutas

1 Guild of Guardians(GOG) į VND
214.99355
1 Guild of Guardians(GOG) į AUD
A$0.0123367
1 Guild of Guardians(GOG) į GBP
0.0059641
1 Guild of Guardians(GOG) į EUR
0.0069445
1 Guild of Guardians(GOG) į USD
$0.00817
1 Guild of Guardians(GOG) į MYR
RM0.0344774
1 Guild of Guardians(GOG) į TRY
0.3373393
1 Guild of Guardians(GOG) į JPY
¥1.20099
1 Guild of Guardians(GOG) į ARS
ARS$11.638165
1 Guild of Guardians(GOG) į RUB
0.6980448
1 Guild of Guardians(GOG) į INR
0.7211659
1 Guild of Guardians(GOG) į IDR
Rp133.9344048
1 Guild of Guardians(GOG) į KRW
11.3787675
1 Guild of Guardians(GOG) į PHP
0.4676508
1 Guild of Guardians(GOG) į EGP
￡E.0.3937123
1 Guild of Guardians(GOG) į BRL
R$0.044118
1 Guild of Guardians(GOG) į CAD
C$0.0112746
1 Guild of Guardians(GOG) į BDT
0.995106
1 Guild of Guardians(GOG) į NGN
12.3227293
1 Guild of Guardians(GOG) į COP
$32.0391452
1 Guild of Guardians(GOG) į ZAR
R.0.1431384
1 Guild of Guardians(GOG) į UAH
0.3372576
1 Guild of Guardians(GOG) į VES
Bs1.27452
1 Guild of Guardians(GOG) į CLP
$7.85137
1 Guild of Guardians(GOG) į PKR
Rs2.3203617
1 Guild of Guardians(GOG) į KZT
4.4042836
1 Guild of Guardians(GOG) į THB
฿0.2599694
1 Guild of Guardians(GOG) į TWD
NT$0.2477144
1 Guild of Guardians(GOG) į AED
د.إ0.0299839
1 Guild of Guardians(GOG) į CHF
Fr0.0064543
1 Guild of Guardians(GOG) į HKD
HK$0.0635626
1 Guild of Guardians(GOG) į AMD
֏3.1218387
1 Guild of Guardians(GOG) į MAD
.د.م0.0737751
1 Guild of Guardians(GOG) į MXN
$0.1521254
1 Guild of Guardians(GOG) į SAR
ريال0.0306375
1 Guild of Guardians(GOG) į PLN
0.0297388
1 Guild of Guardians(GOG) į RON
лв0.0353761
1 Guild of Guardians(GOG) į SEK
kr0.0764712
1 Guild of Guardians(GOG) į BGN
лв0.0136439
1 Guild of Guardians(GOG) į HUF
Ft2.7489599
1 Guild of Guardians(GOG) į CZK
0.1705896
1 Guild of Guardians(GOG) į KWD
د.ك0.00249185
1 Guild of Guardians(GOG) į ILS
0.0271244
1 Guild of Guardians(GOG) į AOA
Kz7.4475269
1 Guild of Guardians(GOG) į BHD
.د.ب0.00308009
1 Guild of Guardians(GOG) į BMD
$0.00817
1 Guild of Guardians(GOG) į DKK
kr0.0521246
1 Guild of Guardians(GOG) į HNL
L0.2141357
1 Guild of Guardians(GOG) į MUR
0.3722252
1 Guild of Guardians(GOG) į NAD
$0.1436286
1 Guild of Guardians(GOG) į NOK
kr0.0811281
1 Guild of Guardians(GOG) į NZD
$0.0137256
1 Guild of Guardians(GOG) į PAB
B/.0.00817
1 Guild of Guardians(GOG) į PGK
K0.0346408
1 Guild of Guardians(GOG) į QAR
ر.ق0.0297388
1 Guild of Guardians(GOG) į RSD
дин.0.8185523

Guild of Guardians išteklius

Išsamesnei Guild of Guardians analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Guild of Guardians svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Guild of Guardians

Kiek Guild of Guardians(GOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GOG kaina USD valiuta yra 0.00817USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GOG į USD kaina?
Dabartinė GOG kaina USD valiuta yra $ 0.00817. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Guild of Guardians rinkos kapitalizacija?
GOG rinkos kapitalizacija yra $ 6.34MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GOG apyvartoje?
GOG apyvartoje yra 775.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GOG kaina?
GOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.805USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GOG kaina?
GOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00831839139691128USD.
Kokia yra GOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GOG yra $ 56.12KUSD.
Ar GOG kaina šiais metais kils?
GOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Guild of Guardians (GOG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
