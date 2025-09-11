Guild of Guardians (GOG) realiojo laiko kaina yra $ 0.00817. Per pastarąsias 24 valandas GOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00816 iki aukščiausios $ 0.008367 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOG kaina yra $ 2.805, o žemiausia – $ 0.00831839139691128.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOG per pastarąją valandą pasikeitė -0.95%, per 24 valandas – -2.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Guild of Guardians (GOG) rinkos informacija
Dabartinė Guild of Guardians rinkos kapitalizacija yra $ 6.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.12K. GOG apyvartoje yra 775.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.17M
Guild of Guardians (GOG) kainos istorija USD
Stebėkite Guild of Guardians kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00019645
-2.35%
30 dienų
$ -0.00437
-34.85%
60 dienų
$ -0.00594
-42.10%
90 dienų
$ -0.01984
-70.84%
Guild of Guardians kainos pokytis šiandien
Šiandien GOG užfiksuotas $ -0.00019645 (-2.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Guild of Guardians 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00437 (-34.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Guild of Guardians 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GOG rodiklis pasikeitė $ -0.00594 (-42.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Guild of Guardians 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01984 (-70.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Guild of Guardians (GOG) pokyčius?
Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions.
Guild of Guardians galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Guild of Guardians investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GOGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Guild of Guardians mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Guild of Guardians, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Guild of Guardians kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Guild of Guardians (GOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Guild of Guardians (GOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Guild of Guardians prognozes.
Supratimas apie Guild of Guardians (GOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Guild of Guardians (GOG)
Ieškote, kaip nusipirkti Guild of Guardians? Viskas paprasta ir patogu! Guild of Guardians lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
