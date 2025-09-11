Daugiau apie GMRT

GMRT Kainos informacija

GMRT Baltoji knyga

GMRT Oficiali svetainė

GMRT Tokenomika

GMRT Kainų prognozė

GMRT Istorija

GMRT pirkimo vadovas

GMRTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

GMRT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

THE GAME COMPANY logotipas

THE GAME COMPANY kaina(GMRT)

1 GMRT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00217
$0.00217$0.00217
0.00%1D
USD
THE GAME COMPANY (GMRT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:12:34(UTC+8)

THE GAME COMPANY (GMRT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00208
$ 0.00208$ 0.00208
24 val. žemiausia
$ 0.00225
$ 0.00225$ 0.00225
24 val. aukščiausia

$ 0.00208
$ 0.00208$ 0.00208

$ 0.00225
$ 0.00225$ 0.00225

$ 0.21733156824582373
$ 0.21733156824582373$ 0.21733156824582373

$ 0.002058386683831074
$ 0.002058386683831074$ 0.002058386683831074

-0.46%

0.00%

+0.93%

+0.93%

THE GAME COMPANY (GMRT) realiojo laiko kaina yra $ 0.00217. Per pastarąsias 24 valandas GMRT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00208 iki aukščiausios $ 0.00225 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GMRT kaina yra $ 0.21733156824582373, o žemiausia – $ 0.002058386683831074.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GMRT per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

THE GAME COMPANY (GMRT) rinkos informacija

No.1966

$ 574.12K
$ 574.12K$ 574.12K

$ 17.46K
$ 17.46K$ 17.46K

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

264.57M
264.57M 264.57M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

26.45%

BASE

Dabartinė THE GAME COMPANY rinkos kapitalizacija yra $ 574.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.46K. GMRT apyvartoje yra 264.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.17M

THE GAME COMPANY (GMRT) kainos istorija USD

Stebėkite THE GAME COMPANY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.00134-38.18%
60 dienų$ -0.0034-61.05%
90 dienų$ -0.00238-52.31%
THE GAME COMPANY kainos pokytis šiandien

Šiandien GMRT užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

THE GAME COMPANY 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00134 (-38.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

THE GAME COMPANY 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GMRT rodiklis pasikeitė $ -0.0034 (-61.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

THE GAME COMPANY 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00238 (-52.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir THE GAME COMPANY (GMRT) pokyčius?

Peržiūrėkite THE GAME COMPANY kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra THE GAME COMPANY (GMRT)

The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.

THE GAME COMPANY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų THE GAME COMPANY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GMRTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie THE GAME COMPANY mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti THE GAME COMPANY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

THE GAME COMPANY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos THE GAME COMPANY (GMRT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų THE GAME COMPANY (GMRT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes THE GAME COMPANY prognozes.

Peržiūrėkite THE GAME COMPANY kainos prognozę dabar!

THE GAME COMPANY (GMRT) Tokenomika

Supratimas apie THE GAME COMPANY (GMRT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GMRTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti THE GAME COMPANY (GMRT)

Ieškote, kaip nusipirkti THE GAME COMPANY? Viskas paprasta ir patogu! THE GAME COMPANY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GMRT į vietos valiutas

1 THE GAME COMPANY(GMRT) į VND
57.10355
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į AUD
A$0.0032767
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į GBP
0.0015841
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į EUR
0.0018445
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į USD
$0.00217
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į MYR
RM0.0091574
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į TRY
0.0895776
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į JPY
¥0.31899
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į ARS
ARS$3.091165
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į RUB
0.183365
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į INR
0.1914591
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į IDR
Rp35.5737648
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į KRW
3.0180794
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į PHP
0.1242325
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į EGP
￡E.0.1044421
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į BRL
R$0.011718
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į CAD
C$0.0029946
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į BDT
0.264306
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į NGN
3.2729893
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į COP
$8.5097852
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į ZAR
R.0.0379967
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į UAH
0.0895776
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į VES
Bs0.33852
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į CLP
$2.08537
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į PKR
Rs0.6163017
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į KZT
1.1698036
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į THB
฿0.0690494
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į TWD
NT$0.0658378
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į AED
د.إ0.0079639
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į CHF
Fr0.0017143
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į HKD
HK$0.0168826
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į AMD
֏0.8291787
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į MAD
.د.م0.0195951
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į MXN
$0.040362
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į SAR
ريال0.0081375
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į PLN
0.0078988
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į RON
лв0.0094178
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į SEK
kr0.0203112
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į BGN
лв0.0036239
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į HUF
Ft0.7299012
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į CZK
0.0452879
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į KWD
د.ك0.00066185
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į ILS
0.0072261
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į AOA
Kz1.9781069
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į BHD
.د.ب0.00081809
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į BMD
$0.00217
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į DKK
kr0.0138446
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į HNL
L0.0568757
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į MUR
0.0988652
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į NAD
$0.0381486
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į NOK
kr0.0215698
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į NZD
$0.0036456
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į PAB
B/.0.00217
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į PGK
K0.0092008
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į QAR
ر.ق0.0078988
1 THE GAME COMPANY(GMRT) į RSD
дин.0.2174557

THE GAME COMPANY išteklius

Išsamesnei THE GAME COMPANY analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali THE GAME COMPANY svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie THE GAME COMPANY

Kiek THE GAME COMPANY(GMRT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GMRT kaina USD valiuta yra 0.00217USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GMRT į USD kaina?
Dabartinė GMRT kaina USD valiuta yra $ 0.00217. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra THE GAME COMPANY rinkos kapitalizacija?
GMRT rinkos kapitalizacija yra $ 574.12KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GMRT apyvartoje?
GMRT apyvartoje yra 264.57MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GMRT kaina?
GMRT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.21733156824582373USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GMRT kaina?
GMRT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002058386683831074USD.
Kokia yra GMRT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GMRT yra $ 17.46KUSD.
Ar GMRT kaina šiais metais kils?
GMRT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GMRT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:12:34(UTC+8)

THE GAME COMPANY (GMRT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GMRT-į-USD skaičiuoklė

Suma

GMRT
GMRT
USD
USD

1 GMRT = 0.00217 USD

Prekiauti GMRT

GMRTUSDT
$0.00217
$0.00217$0.00217
0.00%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis