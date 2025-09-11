THE GAME COMPANY (GMRT) realiojo laiko kaina yra $ 0.00217. Per pastarąsias 24 valandas GMRT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00208 iki aukščiausios $ 0.00225 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GMRT kaina yra $ 0.21733156824582373, o žemiausia – $ 0.002058386683831074.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GMRT per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
THE GAME COMPANY (GMRT) rinkos informacija
No.1966
$ 574.12K
$ 574.12K$ 574.12K
$ 17.46K
$ 17.46K$ 17.46K
$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M
264.57M
264.57M 264.57M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
26.45%
BASE
Dabartinė THE GAME COMPANY rinkos kapitalizacija yra $ 574.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.46K. GMRT apyvartoje yra 264.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.17M
THE GAME COMPANY (GMRT) kainos istorija USD
Stebėkite THE GAME COMPANY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.00134
-38.18%
60 dienų
$ -0.0034
-61.05%
90 dienų
$ -0.00238
-52.31%
THE GAME COMPANY kainos pokytis šiandien
Šiandien GMRT užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
THE GAME COMPANY 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00134 (-38.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
THE GAME COMPANY 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GMRT rodiklis pasikeitė $ -0.0034 (-61.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
THE GAME COMPANY 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00238 (-52.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir THE GAME COMPANY (GMRT) pokyčius?
The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.
THE GAME COMPANY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti GMRTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie THE GAME COMPANY mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti THE GAME COMPANY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
THE GAME COMPANY kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos THE GAME COMPANY (GMRT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų THE GAME COMPANY (GMRT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes THE GAME COMPANY prognozes.
Supratimas apie THE GAME COMPANY (GMRT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GMRTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti THE GAME COMPANY (GMRT)
THE GAME COMPANY lengvai įsigysite MEXC platformoje
