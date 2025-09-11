GizmoImaginaryKitten (GIZMO) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00305
$ 0.00305
24 val. žemiausia
$ 0.0035
$ 0.0035
24 val. aukščiausia
$ 0.00305
$ 0.00305
$ 0.0035
$ 0.0035
--
----
--
----
0.00%
+11.11%
-4.38%
-4.38%
GizmoImaginaryKitten (GIZMO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0035. Per pastarąsias 24 valandas GIZMO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00305 iki aukščiausios $ 0.0035 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GIZMO kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GIZMO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +11.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
GizmoImaginaryKitten (GIZMO) rinkos informacija
--
----
$ 45.88
$ 45.88
$ 3.50M
$ 3.50M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000
BTCRUNES
Dabartinė GizmoImaginaryKitten rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 45.88. GIZMO apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.50M
GizmoImaginaryKitten (GIZMO) kainos istorija USD
Stebėkite GizmoImaginaryKitten kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00035
+11.11%
30 dienų
$ -0.0055
-61.12%
60 dienų
$ -0.0006
-14.64%
90 dienų
$ -0.00171
-32.83%
GizmoImaginaryKitten kainos pokytis šiandien
Šiandien GIZMO užfiksuotas $ +0.00035 (+11.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
GizmoImaginaryKitten 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0055 (-61.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
GizmoImaginaryKitten 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GIZMO rodiklis pasikeitė $ -0.0006 (-14.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
GizmoImaginaryKitten 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00171 (-32.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GizmoImaginaryKitten (GIZMO) pokyčius?
Community rune released under the Viral Public License (VPL). No Dev, no pre-mine.
GizmoImaginaryKitten kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos GizmoImaginaryKitten (GIZMO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GizmoImaginaryKitten (GIZMO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GizmoImaginaryKitten prognozes.
Supratimas apie GizmoImaginaryKitten (GIZMO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GIZMOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti GizmoImaginaryKitten (GIZMO)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.