GizmoImaginaryKitten logotipas

GizmoImaginaryKitten kaina(GIZMO)

1 GIZMO į USD – tiesioginė kaina:

$0.0035
$0.0035$0.0035
+11.11%1D
USD
GizmoImaginaryKitten (GIZMO) kainos grafikas realiu laiku
GizmoImaginaryKitten (GIZMO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00305
$ 0.00305$ 0.00305
24 val. žemiausia
$ 0.0035
$ 0.0035$ 0.0035
24 val. aukščiausia

$ 0.00305
$ 0.00305$ 0.00305

$ 0.0035
$ 0.0035$ 0.0035

--
----

--
----

0.00%

+11.11%

-4.38%

-4.38%

GizmoImaginaryKitten (GIZMO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0035. Per pastarąsias 24 valandas GIZMO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00305 iki aukščiausios $ 0.0035 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GIZMO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +11.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GizmoImaginaryKitten (GIZMO) rinkos informacija

--
----

$ 45.88
$ 45.88$ 45.88

$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BTCRUNES

Dabartinė GizmoImaginaryKitten rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 45.88. GIZMO apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.

GizmoImaginaryKitten (GIZMO) kainos istorija USD

Stebėkite GizmoImaginaryKitten kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00035+11.11%
30 dienų$ -0.0055-61.12%
60 dienų$ -0.0006-14.64%
90 dienų$ -0.00171-32.83%
GizmoImaginaryKitten kainos pokytis šiandien

Šiandien GIZMO užfiksuotas $ +0.00035 (+11.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GizmoImaginaryKitten 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0055 (-61.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GizmoImaginaryKitten 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GIZMO rodiklis pasikeitė $ -0.0006 (-14.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GizmoImaginaryKitten 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00171 (-32.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GizmoImaginaryKitten (GIZMO) pokyčius?

Peržiūrėkite GizmoImaginaryKitten kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GizmoImaginaryKitten (GIZMO)

Community rune released under the Viral Public License (VPL). No Dev, no pre-mine.

GizmoImaginaryKitten galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GizmoImaginaryKitten investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GIZMOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GizmoImaginaryKitten mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GizmoImaginaryKitten, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GizmoImaginaryKitten kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GizmoImaginaryKitten (GIZMO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GizmoImaginaryKitten (GIZMO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GizmoImaginaryKitten prognozes.

Peržiūrėkite GizmoImaginaryKitten kainos prognozę dabar!

GizmoImaginaryKitten (GIZMO) Tokenomika

Supratimas apie GizmoImaginaryKitten (GIZMO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GIZMOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GizmoImaginaryKitten (GIZMO)

Ieškote, kaip nusipirkti GizmoImaginaryKitten? Viskas paprasta ir patogu! GizmoImaginaryKitten lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GIZMO į vietos valiutas

1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į VND
92.1025
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į AUD
A$0.005285
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į GBP
0.002555
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į EUR
0.002975
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į USD
$0.0035
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į MYR
RM0.01477
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į TRY
0.144515
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į JPY
¥0.5145
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į ARS
ARS$4.98575
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į RUB
0.29904
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į INR
0.308945
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į IDR
Rp57.37704
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į KRW
4.874625
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į PHP
0.20034
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į EGP
￡E.0.168665
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į BRL
R$0.0189
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į CAD
C$0.00483
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į BDT
0.4263
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į NGN
5.279015
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į COP
$13.72546
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į ZAR
R.0.06132
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į UAH
0.14448
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į VES
Bs0.546
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į CLP
$3.3635
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į PKR
Rs0.994035
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į KZT
1.88678
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į THB
฿0.11137
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į TWD
NT$0.10612
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į AED
د.إ0.012845
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į CHF
Fr0.002765
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į HKD
HK$0.02723
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į AMD
֏1.337385
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į MAD
.د.م0.031605
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į MXN
$0.06517
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į SAR
ريال0.013125
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į PLN
0.01274
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į RON
лв0.015155
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į SEK
kr0.03276
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į BGN
лв0.005845
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į HUF
Ft1.177645
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į CZK
0.07308
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į KWD
د.ك0.0010675
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į ILS
0.01162
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į AOA
Kz3.190495
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į BHD
.د.ب0.0013195
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į BMD
$0.0035
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į DKK
kr0.02233
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į HNL
L0.091735
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į MUR
0.15946
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į NAD
$0.06153
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į NOK
kr0.034755
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į NZD
$0.00588
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į PAB
B/.0.0035
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į PGK
K0.01484
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į QAR
ر.ق0.01274
1 GizmoImaginaryKitten(GIZMO) į RSD
дин.0.350665

GizmoImaginaryKitten išteklius

Išsamesnei GizmoImaginaryKitten analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali GizmoImaginaryKitten svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GizmoImaginaryKitten

Kiek GizmoImaginaryKitten(GIZMO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GIZMO kaina USD valiuta yra 0.0035USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GIZMO į USD kaina?
Dabartinė GIZMO kaina USD valiuta yra $ 0.0035. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GizmoImaginaryKitten rinkos kapitalizacija?
GIZMO rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GIZMO apyvartoje?
GIZMO apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GIZMO kaina?
GIZMO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GIZMO kaina?
GIZMO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra GIZMO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GIZMO yra $ 45.88USD.
Ar GIZMO kaina šiais metais kils?
GIZMO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GIZMO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
GizmoImaginaryKitten (GIZMO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

