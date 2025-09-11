Daugiau apie GINNAN

Ginnan the Cat kaina(GINNAN)

$0.00000005498
+1.49%1D
Ginnan the Cat (GINNAN) kainos grafikas realiu laiku
Ginnan the Cat (GINNAN) kainos informacija (USD)

$ 0.00000005396
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.25%

+1.49%

-8.05%

-8.05%

Ginnan the Cat (GINNAN) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000005498. Per pastarąsias 24 valandas GINNAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000005396 iki aukščiausios $ 0.00000005628 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GINNAN kaina yra $ 0.000011798123022578, o žemiausia – $ 0.000000035147351519.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GINNAN per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +1.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ginnan the Cat (GINNAN) rinkos informacija

$ 379.36K
$ 56.24K
$ 379.36K
6.90T
6,899,998,362,189
6,899,998,362,189
100.00%

SOL

Dabartinė Ginnan the Cat rinkos kapitalizacija yra $ 379.36K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.24K. GINNAN apyvartoje yra 6.90T vienetų, o bendras kiekis siekia 6899998362189. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 379.36K

Ginnan the Cat (GINNAN) kainos istorija USD

Stebėkite Ginnan the Cat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000000008072+1.49%
30 dienų$ +0.00000000007+0.12%
60 dienų$ -0.00000001477-21.18%
90 dienų$ -0.00000001515-21.61%
Ginnan the Cat kainos pokytis šiandien

Šiandien GINNAN užfiksuotas $ +0.0000000008072 (+1.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ginnan the Cat 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000000007 (+0.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ginnan the Cat 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GINNAN rodiklis pasikeitė $ -0.00000001477 (-21.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ginnan the Cat 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000001515 (-21.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ginnan the Cat (GINNAN) pokyčius?

Peržiūrėkite Ginnan the Cat kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ginnan the Cat (GINNAN)

Ginnan The Cat. Brother of Doge.

Ginnan the Cat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ginnan the Cat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GINNANstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ginnan the Cat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ginnan the Cat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ginnan the Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ginnan the Cat (GINNAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ginnan the Cat (GINNAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ginnan the Cat prognozes.

Peržiūrėkite Ginnan the Cat kainos prognozę dabar!

Ginnan the Cat (GINNAN) Tokenomika

Supratimas apie Ginnan the Cat (GINNAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GINNANišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ginnan the Cat (GINNAN)

Ieškote, kaip nusipirkti Ginnan the Cat? Viskas paprasta ir patogu! Ginnan the Cat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GINNAN į vietos valiutas

Ginnan the Cat išteklius

Išsamesnei Ginnan the Cat analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ginnan the Cat

Kiek Ginnan the Cat(GINNAN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GINNAN kaina USD valiuta yra 0.00000005498USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GINNAN į USD kaina?
Dabartinė GINNAN kaina USD valiuta yra $ 0.00000005498. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ginnan the Cat rinkos kapitalizacija?
GINNAN rinkos kapitalizacija yra $ 379.36KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GINNAN apyvartoje?
GINNAN apyvartoje yra 6.90TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GINNAN kaina?
GINNAN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000011798123022578USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GINNAN kaina?
GINNAN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000035147351519USD.
Kokia yra GINNAN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GINNAN yra $ 56.24KUSD.
Ar GINNAN kaina šiais metais kils?
GINNAN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GINNAN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Ginnan the Cat (GINNAN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

