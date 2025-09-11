Ghiblification (GHIBLI) realiojo laiko kaina yra $ 0.001788. Per pastarąsias 24 valandas GHIBLI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001754 iki aukščiausios $ 0.001859 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GHIBLI kaina yra $ 0.04149693883334753, o žemiausia – $ 0.00127446778275759.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GHIBLI per pastarąją valandą pasikeitė +0.95%, per 24 valandas – -2.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ghiblification (GHIBLI) rinkos informacija
No.1905
Dabartinė Ghiblification rinkos kapitalizacija yra $ 1.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 69.62K. GHIBLI apyvartoje yra 999.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 999875079.372529. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.79M
Ghiblification (GHIBLI) kainos istorija USD
Stebėkite Ghiblification kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00005492
-2.98%
30 dienų
$ -0.00036
-16.76%
60 dienų
$ -0.000581
-24.53%
90 dienų
$ -0.000219
-10.92%
Ghiblification kainos pokytis šiandien
Šiandien GHIBLI užfiksuotas $ -0.00005492 (-2.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ghiblification 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00036 (-16.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ghiblification 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GHIBLI rodiklis pasikeitė $ -0.000581 (-24.53% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ghiblification 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000219 (-10.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ghiblification (GHIBLI) pokyčius?
Everyone can use AI to generate anime-style images representing Hayao Miyazaki's Ghibli aesthetic.
Ghiblification galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ghiblification investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ghiblification, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ghiblification kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ghiblification (GHIBLI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ghiblification (GHIBLI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ghiblification prognozes.
Supratimas apie Ghiblification (GHIBLI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GHIBLIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ghiblification (GHIBLI)
Ieškote, kaip nusipirkti Ghiblification? Viskas paprasta ir patogu! Ghiblification lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.