Green Grey MetaGame (GGMT) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000725
$ 0.000725$ 0.000725
24 val. žemiausia
$ 0.000725
$ 0.000725$ 0.000725
24 val. aukščiausia
$ 0.000725
$ 0.000725$ 0.000725
$ 0.000725
$ 0.000725$ 0.000725
$ 0.04651291458645828
$ 0.04651291458645828$ 0.04651291458645828
$ 0.000867166293203724
$ 0.000867166293203724$ 0.000867166293203724
0.00%
0.00%
-9.15%
-9.15%
Green Grey MetaGame (GGMT) realiojo laiko kaina yra $ 0.000725. Per pastarąsias 24 valandas GGMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000725 iki aukščiausios $ 0.000725 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GGMT kaina yra $ 0.04651291458645828, o žemiausia – $ 0.000867166293203724.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GGMT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Green Grey MetaGame (GGMT) rinkos informacija
No.6575
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 2.63
$ 2.63$ 2.63
$ 7.25M
$ 7.25M$ 7.25M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Green Grey MetaGame rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.63. GGMT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.25M
Green Grey MetaGame (GGMT) kainos istorija USD
Stebėkite Green Grey MetaGame kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ +0.000042
+6.14%
60 dienų
$ +0.000019
+2.69%
90 dienų
$ +0.000138
+23.50%
Green Grey MetaGame kainos pokytis šiandien
Šiandien GGMT užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Green Grey MetaGame 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000042 (+6.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Green Grey MetaGame 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GGMT rodiklis pasikeitė $ +0.000019 (+2.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Green Grey MetaGame 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000138 (+23.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Green Grey MetaGame (GGMT) pokyčius?
GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem.
Green Grey MetaGame galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Green Grey MetaGame investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GGMTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Green Grey MetaGame mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Green Grey MetaGame, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Green Grey MetaGame kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Green Grey MetaGame (GGMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Green Grey MetaGame (GGMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Green Grey MetaGame prognozes.
Supratimas apie Green Grey MetaGame (GGMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GGMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Green Grey MetaGame (GGMT)
Ieškote, kaip nusipirkti Green Grey MetaGame? Viskas paprasta ir patogu! Green Grey MetaGame lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.