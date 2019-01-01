GENOME (GENOME) Tokenomika

GENOME (GENOME) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieGENOME (GENOME), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

GENOME (GENOME) Informacija

GENOME is the utility and governance token of the GenomesDAO. The token is used for value transfer in the Genomes.io platform as well as being used for all payments and actions across the GenomesDAO infrastrcuture

Oficiali svetainė:
https://genomes.io
Baltoji knyga:
https://genomes.gitbook.io/
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/address/0x1db0c569ebb4a8b57ac01833b9792f526305e062

GENOME (GENOME) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius GENOME (GENOME) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 4.78M
$ 4.78M
Visų laikų rekordas:
$ 0.06
$ 0.06
Visų laikų minimumas:
$ 0.001610492707953459
$ 0.001610492707953459
Dabartinė kaina:
$ 0.00478
$ 0.00478

GENOME (GENOME) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GENOME (GENOME) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GENOME tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GENOME tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GENOME tokenomiką, galite peržiūrėti GENOME tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti GENOME

Norite įtraukti GENOME (GENOME) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius GENOME pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

GENOME (GENOME) Kainų istorija

GENOME kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

GENOME kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda GENOME? Mūsų GENOME kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.