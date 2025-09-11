GENOME (GENOME) realiojo laiko kaina yra $ 0.0046. Per pastarąsias 24 valandas GENOME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00445 iki aukščiausios $ 0.0047 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GENOME kaina yra $ 0.05907566283020662, o žemiausia – $ 0.001610492707953459.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GENOME per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +1.76%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
GENOME (GENOME) rinkos informacija
No.4351
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 59.03K
$ 59.03K$ 59.03K
$ 4.60M
$ 4.60M$ 4.60M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BASE
Dabartinė GENOME rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.03K. GENOME apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.60M
GENOME (GENOME) kainos istorija USD
Stebėkite GENOME kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000796
+1.76%
30 dienų
$ -0.00089
-16.22%
60 dienų
$ +0.00068
+17.34%
90 dienų
$ +0.00048
+11.65%
GENOME kainos pokytis šiandien
Šiandien GENOME užfiksuotas $ +0.0000796 (+1.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
GENOME 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00089 (-16.22%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
GENOME 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GENOME rodiklis pasikeitė $ +0.00068 (+17.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
GENOME 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00048 (+11.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GENOME (GENOME) pokyčius?
GENOME is the utility and governance token of the GenomesDAO. The token is used for value transfer in the Genomes.io platform as well as being used for all payments and actions across the GenomesDAO infrastrcuture
GENOME galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GENOME investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GENOME, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
GENOME kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos GENOME (GENOME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GENOME (GENOME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GENOME prognozes.
Supratimas apie GENOME (GENOME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GENOMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti GENOME (GENOME)
Ieškote, kaip nusipirkti GENOME? Viskas paprasta ir patogu! GENOME lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.