Genopets (GENE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieGenopets (GENE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Genopets (GENE) Informacija

Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet.

Oficiali svetainė:
https://www.genopets.me/
Baltoji knyga:
https://litepaper.genopets.me/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/GENEtH5amGSi8kHAtQoezp1XEXwZJ8vcuePYnXdKrMYz

Genopets (GENE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Genopets (GENE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M
Bendra pasiūla:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 83.41M
$ 83.41M$ 83.41M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M
Visų laikų rekordas:
$ 37.8733
$ 37.8733$ 37.8733
Visų laikų minimumas:
$ 0.010421425450671146
$ 0.010421425450671146$ 0.010421425450671146
Dabartinė kaina:
$ 0.01477
$ 0.01477$ 0.01477

Genopets (GENE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Genopets (GENE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GENE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GENE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GENE tokenomiką, galite peržiūrėti GENE tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.