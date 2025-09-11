Daugiau apie GENE

Genopets logotipas

Genopets kaina(GENE)

Genopets (GENE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:57:36(UTC+8)

Genopets (GENE) kainos informacija (USD)

Genopets (GENE) realiojo laiko kaina yra $ 0.01955. Per pastarąsias 24 valandas GENE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01948 iki aukščiausios $ 0.01978 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GENE kaina yra $ 37.78675049080499, o žemiausia – $ 0.010421425450671146.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GENE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.61%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Genopets (GENE) rinkos informacija

Dabartinė Genopets rinkos kapitalizacija yra $ 1.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.68K. GENE apyvartoje yra 83.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.96M

Genopets (GENE) kainos istorija USD

Stebėkite Genopets kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00012-0.61%
30 dienų$ -0.02421-55.33%
60 dienų$ -0.03986-67.10%
90 dienų$ -0.04507-69.75%
Genopets kainos pokytis šiandien

Šiandien GENE užfiksuotas $ -0.00012 (-0.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Genopets 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02421 (-55.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Genopets 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GENE rodiklis pasikeitė $ -0.03986 (-67.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Genopets 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.04507 (-69.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Genopets (GENE) pokyčius?

Peržiūrėkite Genopets kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Genopets (GENE)

Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet.

Genopets galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Genopets investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GENEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Genopets mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Genopets, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Genopets kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Genopets (GENE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Genopets (GENE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Genopets prognozes.

Peržiūrėkite Genopets kainos prognozę dabar!

Genopets (GENE) Tokenomika

Supratimas apie Genopets (GENE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GENEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Genopets (GENE)

Ieškote, kaip nusipirkti Genopets? Viskas paprasta ir patogu! Genopets lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GENE į vietos valiutas

Genopets išteklius

Išsamesnei Genopets analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Genopets

Kiek Genopets(GENE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GENE kaina USD valiuta yra 0.01955USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GENE į USD kaina?
Dabartinė GENE kaina USD valiuta yra $ 0.01955. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Genopets rinkos kapitalizacija?
GENE rinkos kapitalizacija yra $ 1.63MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GENE apyvartoje?
GENE apyvartoje yra 83.33MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GENE kaina?
GENE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 37.78675049080499USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GENE kaina?
GENE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.010421425450671146USD.
Kokia yra GENE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GENE yra $ 9.68KUSD.
Ar GENE kaina šiais metais kils?
GENE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GENE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:57:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

