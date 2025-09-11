Daugiau apie GEMS

Gems (GEMS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:55:21(UTC+8)

Gems (GEMS) kainos informacija (USD)

Gems (GEMS) realiojo laiko kaina yra $ 0.24239. Per pastarąsias 24 valandas GEMS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.22843 iki aukščiausios $ 0.24497 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GEMS kaina yra $ 0.32139111116021507, o žemiausia – $ 0.013651603284725885.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GEMS per pastarąją valandą pasikeitė +0.12%, per 24 valandas – -0.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gems (GEMS) rinkos informacija

Dabartinė Gems rinkos kapitalizacija yra $ 96.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 881.78K. GEMS apyvartoje yra 399.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 838793459.3. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 204.41M

Gems (GEMS) kainos istorija USD

Stebėkite Gems kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0011202-0.45%
30 dienų$ +0.12495+106.39%
60 dienų$ +0.17254+247.01%
90 dienų$ +0.20772+599.13%
Gems kainos pokytis šiandien

Šiandien GEMS užfiksuotas $ -0.0011202 (-0.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Gems 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.12495 (+106.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Gems 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GEMS rodiklis pasikeitė $ +0.17254 (+247.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Gems 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.20772 (+599.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gems (GEMS) pokyčius?

Peržiūrėkite Gems kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Gems (GEMS)

Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.

Gems galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gems investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GEMSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gems mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gems, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Gems kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gems (GEMS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gems (GEMS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gems prognozes.

Peržiūrėkite Gems kainos prognozę dabar!

Gems (GEMS) Tokenomika

Supratimas apie Gems (GEMS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GEMSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Gems (GEMS)

Ieškote, kaip nusipirkti Gems? Viskas paprasta ir patogu! Gems lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GEMS į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gems

Kiek Gems(GEMS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GEMS kaina USD valiuta yra 0.24239USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GEMS į USD kaina?
Dabartinė GEMS kaina USD valiuta yra $ 0.24239. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gems rinkos kapitalizacija?
GEMS rinkos kapitalizacija yra $ 96.94MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GEMS apyvartoje?
GEMS apyvartoje yra 399.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GEMS kaina?
GEMS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.32139111116021507USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GEMS kaina?
GEMS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.013651603284725885USD.
Kokia yra GEMS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GEMS yra $ 881.78KUSD.
Ar GEMS kaina šiais metais kils?
GEMS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GEMS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:55:21(UTC+8)

Gems (GEMS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

