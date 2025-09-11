Gems (GEMS) realiojo laiko kaina yra $ 0.24239. Per pastarąsias 24 valandas GEMS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.22843 iki aukščiausios $ 0.24497 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GEMS kaina yra $ 0.32139111116021507, o žemiausia – $ 0.013651603284725885.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GEMS per pastarąją valandą pasikeitė +0.12%, per 24 valandas – -0.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gems (GEMS) rinkos informacija
No.385
$ 96.94M
$ 96.94M$ 96.94M
$ 881.78K
$ 881.78K$ 881.78K
$ 204.41M
$ 204.41M$ 204.41M
399.93M
399.93M 399.93M
843,303,980
843,303,980 843,303,980
838,793,459.3
838,793,459.3 838,793,459.3
47.42%
ETH
Dabartinė Gems rinkos kapitalizacija yra $ 96.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 881.78K. GEMS apyvartoje yra 399.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 838793459.3. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 204.41M
Gems (GEMS) kainos istorija USD
Stebėkite Gems kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0011202
-0.45%
30 dienų
$ +0.12495
+106.39%
60 dienų
$ +0.17254
+247.01%
90 dienų
$ +0.20772
+599.13%
Gems kainos pokytis šiandien
Šiandien GEMS užfiksuotas $ -0.0011202 (-0.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gems 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.12495 (+106.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gems 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GEMS rodiklis pasikeitė $ +0.17254 (+247.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gems 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.20772 (+599.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gems (GEMS) pokyčius?
Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.
Gems galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gems investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gems, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Gems kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Gems (GEMS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gems (GEMS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gems prognozes.
Supratimas apie Gems (GEMS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GEMSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Gems (GEMS)
Ieškote, kaip nusipirkti Gems? Viskas paprasta ir patogu! Gems lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.