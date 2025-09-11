Daugiau apie GCOTI

1 GCOTI į USD – tiesioginė kaina:

$0.01092
$0.01092
GCOTI (GCOTI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:57:13(UTC+8)

GCOTI (GCOTI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00915
$ 0.00915
24 val. žemiausia
$ 0.01107
$ 0.01107
24 val. aukščiausia

$ 0.00915
$ 0.00915

$ 0.01107
$ 0.01107

$ 0.1540755162987332
$ 0.1540755162987332

$ 0.007291254780648103
$ 0.007291254780648103

0.00%

0.00%

+12.34%

+12.34%

GCOTI (GCOTI) realiojo laiko kaina yra $ 0.01092. Per pastarąsias 24 valandas GCOTI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00915 iki aukščiausios $ 0.01107 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GCOTI kaina yra $ 0.1540755162987332, o žemiausia – $ 0.007291254780648103.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GCOTI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GCOTI (GCOTI) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00

$ 31.24
$ 31.24

$ 10.92M
$ 10.92M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

Dabartinė GCOTI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 31.24. GCOTI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.92M

GCOTI (GCOTI) kainos istorija USD

Stebėkite GCOTI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ +0.00093+9.30%
60 dienų$ -0.00039-3.45%
90 dienų$ -0.00258-19.12%
GCOTI kainos pokytis šiandien

Šiandien GCOTI užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GCOTI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00093 (+9.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GCOTI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GCOTI rodiklis pasikeitė $ -0.00039 (-3.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GCOTI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00258 (-19.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GCOTI (GCOTI) pokyčius?

Peržiūrėkite GCOTI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GCOTI (GCOTI)

COTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more.

GCOTI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GCOTI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

GCOTI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GCOTI (GCOTI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GCOTI (GCOTI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GCOTI prognozes.

Peržiūrėkite GCOTI kainos prognozę dabar!

GCOTI (GCOTI) Tokenomika

Supratimas apie GCOTI (GCOTI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GCOTIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GCOTI (GCOTI)

Ieškote, kaip nusipirkti GCOTI? Viskas paprasta ir patogu! GCOTI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GCOTI į vietos valiutas

1 GCOTI(GCOTI) į VND
287.3598
1 GCOTI(GCOTI) į AUD
A$0.0164892
1 GCOTI(GCOTI) į GBP
0.0079716
1 GCOTI(GCOTI) į EUR
0.009282
1 GCOTI(GCOTI) į USD
$0.01092
1 GCOTI(GCOTI) į MYR
RM0.0460824
1 GCOTI(GCOTI) į TRY
0.4507776
1 GCOTI(GCOTI) į JPY
¥1.60524
1 GCOTI(GCOTI) į ARS
ARS$15.55554
1 GCOTI(GCOTI) į RUB
0.92274
1 GCOTI(GCOTI) į INR
0.962052
1 GCOTI(GCOTI) į IDR
Rp179.0163648
1 GCOTI(GCOTI) į KRW
15.1877544
1 GCOTI(GCOTI) į PHP
0.6242964
1 GCOTI(GCOTI) į EGP
￡E.0.5251428
1 GCOTI(GCOTI) į BRL
R$0.058968
1 GCOTI(GCOTI) į CAD
C$0.0150696
1 GCOTI(GCOTI) į BDT
1.330056
1 GCOTI(GCOTI) į NGN
16.4954244
1 GCOTI(GCOTI) į COP
$42.8234352
1 GCOTI(GCOTI) į ZAR
R.0.1909908
1 GCOTI(GCOTI) į UAH
0.4507776
1 GCOTI(GCOTI) į VES
Bs1.70352
1 GCOTI(GCOTI) į CLP
$10.49412
1 GCOTI(GCOTI) į PKR
Rs3.1013892
1 GCOTI(GCOTI) į KZT
5.8867536
1 GCOTI(GCOTI) į THB
฿0.347256
1 GCOTI(GCOTI) į TWD
NT$0.3309852
1 GCOTI(GCOTI) į AED
د.إ0.0400764
1 GCOTI(GCOTI) į CHF
Fr0.0086268
1 GCOTI(GCOTI) į HKD
HK$0.0849576
1 GCOTI(GCOTI) į AMD
֏4.1726412
1 GCOTI(GCOTI) į MAD
.د.م0.0986076
1 GCOTI(GCOTI) į MXN
$0.2030028
1 GCOTI(GCOTI) į SAR
ريال0.04095
1 GCOTI(GCOTI) į PLN
0.0397488
1 GCOTI(GCOTI) į RON
лв0.0472836
1 GCOTI(GCOTI) į SEK
kr0.1019928
1 GCOTI(GCOTI) į BGN
лв0.0182364
1 GCOTI(GCOTI) į HUF
Ft3.6693384
1 GCOTI(GCOTI) į CZK
0.2277912
1 GCOTI(GCOTI) į KWD
د.ك0.0033306
1 GCOTI(GCOTI) į ILS
0.0362544
1 GCOTI(GCOTI) į AOA
Kz9.9908172
1 GCOTI(GCOTI) į BHD
.د.ب0.00411684
1 GCOTI(GCOTI) į BMD
$0.01092
1 GCOTI(GCOTI) į DKK
kr0.0696696
1 GCOTI(GCOTI) į HNL
L0.2862132
1 GCOTI(GCOTI) į MUR
0.49686
1 GCOTI(GCOTI) į NAD
$0.1919736
1 GCOTI(GCOTI) į NOK
kr0.1084356
1 GCOTI(GCOTI) į NZD
$0.0183456
1 GCOTI(GCOTI) į PAB
B/.0.01092
1 GCOTI(GCOTI) į PGK
K0.0463008
1 GCOTI(GCOTI) į QAR
ر.ق0.0397488
1 GCOTI(GCOTI) į RSD
дин.1.093638

GCOTI išteklius

Išsamesnei GCOTI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GCOTI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GCOTI

Kiek GCOTI(GCOTI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GCOTI kaina USD valiuta yra 0.01092USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GCOTI į USD kaina?
Dabartinė GCOTI kaina USD valiuta yra $ 0.01092. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GCOTI rinkos kapitalizacija?
GCOTI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GCOTI apyvartoje?
GCOTI apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GCOTI kaina?
GCOTI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1540755162987332USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GCOTI kaina?
GCOTI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.007291254780648103USD.
Kokia yra GCOTI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GCOTI yra $ 31.24USD.
Ar GCOTI kaina šiais metais kils?
GCOTI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GCOTI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:57:13(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 GCOTI = 0.01092 USD

