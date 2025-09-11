Gamer Arena (GAU) realiojo laiko kaina yra $ 0.00085. Per pastarąsias 24 valandas GAU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000801 iki aukščiausios $ 0.000927 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAU kaina yra $ 1.0002730866188954, o žemiausia – $ 0.000834290964170406.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAU per pastarąją valandą pasikeitė +4.80%, per 24 valandas – -8.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gamer Arena (GAU) rinkos informacija
No.5546
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.42K
$ 1.42K$ 1.42K
$ 425.00K
$ 425.00K$ 425.00K
0.00
0.00 0.00
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
0.00%
AVAX_CCHAIN
Dabartinė Gamer Arena rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.42K. GAU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 425.00K
Gamer Arena (GAU) kainos istorija USD
Stebėkite Gamer Arena kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00007593
-8.20%
30 dienų
$ -0.000849
-49.98%
60 dienų
$ -0.000668
-44.01%
90 dienų
$ -0.00095
-52.78%
Gamer Arena kainos pokytis šiandien
Šiandien GAU užfiksuotas $ -0.00007593 (-8.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gamer Arena 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000849 (-49.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gamer Arena 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GAU rodiklis pasikeitė $ -0.000668 (-44.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gamer Arena 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00095 (-52.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gamer Arena (GAU) pokyčius?
Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology.
Gamer Arena galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gamer Arena investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GAUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gamer Arena mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gamer Arena, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Gamer Arena kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Gamer Arena (GAU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gamer Arena (GAU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gamer Arena prognozes.
Supratimas apie Gamer Arena (GAU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GAUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Gamer Arena (GAU)
Ieškote, kaip nusipirkti Gamer Arena? Viskas paprasta ir patogu! Gamer Arena lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.