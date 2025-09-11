Daugiau apie GAU

Gamer Arena kaina(GAU)

$0.00085
$0.00085$0.00085
-8.20%1D
Gamer Arena (GAU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:21:48(UTC+8)

Gamer Arena (GAU) kainos informacija (USD)

$ 0.000801
$ 0.000801$ 0.000801
$ 0.000927
$ 0.000927$ 0.000927
$ 0.000801
$ 0.000801$ 0.000801

$ 0.000927
$ 0.000927$ 0.000927

$ 1.0002730866188954
$ 1.0002730866188954$ 1.0002730866188954

$ 0.000834290964170406
$ 0.000834290964170406$ 0.000834290964170406

+4.80%

-8.20%

-12.56%

-12.56%

Gamer Arena (GAU) realiojo laiko kaina yra $ 0.00085. Per pastarąsias 24 valandas GAU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000801 iki aukščiausios $ 0.000927 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAU kaina yra $ 1.0002730866188954, o žemiausia – $ 0.000834290964170406.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAU per pastarąją valandą pasikeitė +4.80%, per 24 valandas – -8.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gamer Arena (GAU) rinkos informacija

No.5546

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.42K
$ 1.42K$ 1.42K

$ 425.00K
$ 425.00K$ 425.00K

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

AVAX_CCHAIN

Dabartinė Gamer Arena rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.42K. GAU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 425.00K

Gamer Arena (GAU) kainos istorija USD

Stebėkite Gamer Arena kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00007593-8.20%
30 dienų$ -0.000849-49.98%
60 dienų$ -0.000668-44.01%
90 dienų$ -0.00095-52.78%
Gamer Arena kainos pokytis šiandien

Šiandien GAU užfiksuotas $ -0.00007593 (-8.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Gamer Arena 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000849 (-49.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Gamer Arena 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GAU rodiklis pasikeitė $ -0.000668 (-44.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Gamer Arena 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00095 (-52.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gamer Arena (GAU) pokyčius?

Peržiūrėkite Gamer Arena kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Gamer Arena (GAU)

Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology.

Gamer Arena galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gamer Arena investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti GAUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gamer Arena mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gamer Arena, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Gamer Arena kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gamer Arena (GAU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gamer Arena (GAU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gamer Arena prognozes.

Peržiūrėkite Gamer Arena kainos prognozę dabar!

Gamer Arena (GAU) Tokenomika

Supratimas apie Gamer Arena (GAU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GAUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Gamer Arena (GAU)

Ieškote, kaip nusipirkti Gamer Arena? Viskas paprasta ir patogu! Gamer Arena lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GAU į vietos valiutas

1 Gamer Arena(GAU) į VND
22.36775
1 Gamer Arena(GAU) į AUD
A$0.0012835
1 Gamer Arena(GAU) į GBP
0.0006205
1 Gamer Arena(GAU) į EUR
0.0007225
1 Gamer Arena(GAU) į USD
$0.00085
1 Gamer Arena(GAU) į MYR
RM0.003587
1 Gamer Arena(GAU) į TRY
0.0350965
1 Gamer Arena(GAU) į JPY
¥0.12495
1 Gamer Arena(GAU) į ARS
ARS$1.210825
1 Gamer Arena(GAU) į RUB
0.072624
1 Gamer Arena(GAU) į INR
0.0750295
1 Gamer Arena(GAU) į IDR
Rp13.934424
1 Gamer Arena(GAU) į KRW
1.1838375
1 Gamer Arena(GAU) į PHP
0.048654
1 Gamer Arena(GAU) į EGP
￡E.0.0409615
1 Gamer Arena(GAU) į BRL
R$0.00459
1 Gamer Arena(GAU) į CAD
C$0.001173
1 Gamer Arena(GAU) į BDT
0.10353
1 Gamer Arena(GAU) į NGN
1.2820465
1 Gamer Arena(GAU) į COP
$3.333326
1 Gamer Arena(GAU) į ZAR
R.0.014892
1 Gamer Arena(GAU) į UAH
0.035088
1 Gamer Arena(GAU) į VES
Bs0.1326
1 Gamer Arena(GAU) į CLP
$0.81685
1 Gamer Arena(GAU) į PKR
Rs0.2414085
1 Gamer Arena(GAU) į KZT
0.458218
1 Gamer Arena(GAU) į THB
฿0.027047
1 Gamer Arena(GAU) į TWD
NT$0.025772
1 Gamer Arena(GAU) į AED
د.إ0.0031195
1 Gamer Arena(GAU) į CHF
Fr0.0006715
1 Gamer Arena(GAU) į HKD
HK$0.006613
1 Gamer Arena(GAU) į AMD
֏0.3247935
1 Gamer Arena(GAU) į MAD
.د.م0.0076755
1 Gamer Arena(GAU) į MXN
$0.015827
1 Gamer Arena(GAU) į SAR
ريال0.0031875
1 Gamer Arena(GAU) į PLN
0.003094
1 Gamer Arena(GAU) į RON
лв0.0036805
1 Gamer Arena(GAU) į SEK
kr0.007956
1 Gamer Arena(GAU) į BGN
лв0.0014195
1 Gamer Arena(GAU) į HUF
Ft0.2859995
1 Gamer Arena(GAU) į CZK
0.017748
1 Gamer Arena(GAU) į KWD
د.ك0.00025925
1 Gamer Arena(GAU) į ILS
0.002822
1 Gamer Arena(GAU) į AOA
Kz0.7748345
1 Gamer Arena(GAU) į BHD
.د.ب0.00032045
1 Gamer Arena(GAU) į BMD
$0.00085
1 Gamer Arena(GAU) į DKK
kr0.005423
1 Gamer Arena(GAU) į HNL
L0.0222785
1 Gamer Arena(GAU) į MUR
0.038726
1 Gamer Arena(GAU) į NAD
$0.014943
1 Gamer Arena(GAU) į NOK
kr0.0084405
1 Gamer Arena(GAU) į NZD
$0.001428
1 Gamer Arena(GAU) į PAB
B/.0.00085
1 Gamer Arena(GAU) į PGK
K0.003604
1 Gamer Arena(GAU) į QAR
ر.ق0.003094
1 Gamer Arena(GAU) į RSD
дин.0.0851615

Gamer Arena išteklius

Išsamesnei Gamer Arena analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Gamer Arena svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gamer Arena

Kiek Gamer Arena(GAU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GAU kaina USD valiuta yra 0.00085USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GAU į USD kaina?
Dabartinė GAU kaina USD valiuta yra $ 0.00085. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gamer Arena rinkos kapitalizacija?
GAU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GAU apyvartoje?
GAU apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GAU kaina?
GAU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.0002730866188954USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GAU kaina?
GAU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000834290964170406USD.
Kokia yra GAU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GAU yra $ 1.42KUSD.
Ar GAU kaina šiais metais kils?
GAU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GAU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:21:48(UTC+8)

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

