Gather kaina(GAT)

$0.608
Gather (GAT) kainos grafikas realiu laiku
Gather (GAT) kainos informacija (USD)

$ 0.608
-10.99%

Gather (GAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.608. Per pastarąsias 24 valandas GAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.608 iki aukščiausios $ 0.608 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAT kaina yra $ 46.85788471173177, o žemiausia – $ 0.5029087773066527.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gather (GAT) rinkos informacija

$ 0.00
GAT

Dabartinė Gather rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. GAT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 60.80M

Gather (GAT) kainos istorija USD

Stebėkite Gather kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.539-47.00%
60 dienų$ -0.892-59.47%
90 dienų$ -0.622-50.57%
Gather kainos pokytis šiandien

Šiandien GAT užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Gather 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.539 (-47.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Gather 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GAT rodiklis pasikeitė $ -0.892 (-59.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Gather 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.622 (-50.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gather (GAT) pokyčius?

Peržiūrėkite Gather kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Gather (GAT)

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

Gather galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gather investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gather mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gather, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Gather kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gather (GAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gather (GAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gather prognozes.

Peržiūrėkite Gather kainos prognozę dabar!

Gather (GAT) Tokenomika

Supratimas apie Gather (GAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Gather (GAT)

Ieškote, kaip nusipirkti Gather? Viskas paprasta ir patogu! Gather lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GAT į vietos valiutas

Gather išteklius

Išsamesnei Gather analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Gather svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gather

Kiek Gather(GAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GAT kaina USD valiuta yra 0.608USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GAT į USD kaina?
Dabartinė GAT kaina USD valiuta yra $ 0.608. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gather rinkos kapitalizacija?
GAT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GAT apyvartoje?
GAT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GAT kaina?
GAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 46.85788471173177USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GAT kaina?
GAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.5029087773066527USD.
Kokia yra GAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GAT yra $ 0.00USD.
Ar GAT kaina šiais metais kils?
GAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Gather (GAT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
