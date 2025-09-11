Gather (GAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.608. Per pastarąsias 24 valandas GAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.608 iki aukščiausios $ 0.608 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAT kaina yra $ 46.85788471173177, o žemiausia – $ 0.5029087773066527.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gather (GAT) rinkos informacija
Dabartinė Gather rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. GAT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 60.80M
Gather (GAT) kainos istorija USD
Stebėkite Gather kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.539
-47.00%
60 dienų
$ -0.892
-59.47%
90 dienų
$ -0.622
-50.57%
Gather kainos pokytis šiandien
Šiandien GAT užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gather 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.539 (-47.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gather 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GAT rodiklis pasikeitė $ -0.892 (-59.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gather 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.622 (-50.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gather (GAT) pokyčius?
Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network.
$GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.
Gather galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gather investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gather mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gather, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Gather kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Gather (GAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gather (GAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gather prognozes.
Supratimas apie Gather (GAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GATišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Gather (GAT)
Ieškote, kaip nusipirkti Gather? Viskas paprasta ir patogu! Gather lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.