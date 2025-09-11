Daugiau apie FXS

FraxShare kaina(FXS)

1 FXS į USD – tiesioginė kaina:

$2.918
$2.918$2.918
-1.45%1D
USD
FraxShare (FXS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:55:28(UTC+8)

FraxShare (FXS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.908
$ 2.908$ 2.908
24 val. žemiausia
$ 3.012
$ 3.012$ 3.012
24 val. aukščiausia

$ 2.908
$ 2.908$ 2.908

$ 3.012
$ 3.012$ 3.012

$ 42.67301505828751
$ 42.67301505828751$ 42.67301505828751

$ 1.2509860587875596
$ 1.2509860587875596$ 1.2509860587875596

-0.07%

-1.45%

+4.77%

+4.77%

FraxShare (FXS) realiojo laiko kaina yra $ 2.919. Per pastarąsias 24 valandas FXS svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.908 iki aukščiausios $ 3.012 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FXS kaina yra $ 42.67301505828751, o žemiausia – $ 1.2509860587875596.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FXS per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – -1.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FraxShare (FXS) rinkos informacija

No.177

$ 262.54M
$ 262.54M$ 262.54M

$ 601.91K
$ 601.91K$ 601.91K

$ 290.97M
$ 290.97M$ 290.97M

89.94M
89.94M 89.94M

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

90.22%

0.01%

2020-12-21 00:00:00

ETH

Dabartinė FraxShare rinkos kapitalizacija yra $ 262.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 601.91K. FXS apyvartoje yra 89.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 99681495.59113361. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 290.97M

FraxShare (FXS) kainos istorija USD

Stebėkite FraxShare kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.04293-1.45%
30 dienų$ -0.171-5.54%
60 dienų$ +0.74+33.96%
90 dienų$ +0.36+14.06%
FraxShare kainos pokytis šiandien

Šiandien FXS užfiksuotas $ -0.04293 (-1.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FraxShare 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.171 (-5.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FraxShare 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FXS rodiklis pasikeitė $ +0.74 (+33.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FraxShare 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.36 (+14.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FraxShare (FXS) pokyčius?

Peržiūrėkite FraxShare kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FraxShare (FXS)

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

FraxShare galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FraxShare investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FXSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FraxShare mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FraxShare, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FraxShare kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FraxShare (FXS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FraxShare (FXS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FraxShare prognozes.

Peržiūrėkite FraxShare kainos prognozę dabar!

FraxShare (FXS) Tokenomika

Supratimas apie FraxShare (FXS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FXSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FraxShare (FXS)

Ieškote, kaip nusipirkti FraxShare? Viskas paprasta ir patogu! FraxShare lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FXS į vietos valiutas

1 FraxShare(FXS) į VND
76,813.485
1 FraxShare(FXS) į AUD
A$4.40769
1 FraxShare(FXS) į GBP
2.13087
1 FraxShare(FXS) į EUR
2.48115
1 FraxShare(FXS) į USD
$2.919
1 FraxShare(FXS) į MYR
RM12.31818
1 FraxShare(FXS) į TRY
120.49632
1 FraxShare(FXS) į JPY
¥429.093
1 FraxShare(FXS) į ARS
ARS$4,158.1155
1 FraxShare(FXS) į RUB
246.6555
1 FraxShare(FXS) į INR
257.1639
1 FraxShare(FXS) į IDR
Rp47,852.45136
1 FraxShare(FXS) į KRW
4,059.80358
1 FraxShare(FXS) į PHP
166.87923
1 FraxShare(FXS) į EGP
￡E.140.37471
1 FraxShare(FXS) į BRL
R$15.7626
1 FraxShare(FXS) į CAD
C$4.02822
1 FraxShare(FXS) į BDT
355.5342
1 FraxShare(FXS) į NGN
4,409.35383
1 FraxShare(FXS) į COP
$11,447.03364
1 FraxShare(FXS) į ZAR
R.51.05331
1 FraxShare(FXS) į UAH
120.49632
1 FraxShare(FXS) į VES
Bs455.364
1 FraxShare(FXS) į CLP
$2,805.159
1 FraxShare(FXS) į PKR
Rs829.02519
1 FraxShare(FXS) į KZT
1,573.57452
1 FraxShare(FXS) į THB
฿92.8242
1 FraxShare(FXS) į TWD
NT$88.47489
1 FraxShare(FXS) į AED
د.إ10.71273
1 FraxShare(FXS) į CHF
Fr2.30601
1 FraxShare(FXS) į HKD
HK$22.70982
1 FraxShare(FXS) į AMD
֏1,115.37909
1 FraxShare(FXS) į MAD
.د.م26.35857
1 FraxShare(FXS) į MXN
$54.26421
1 FraxShare(FXS) į SAR
ريال10.94625
1 FraxShare(FXS) į PLN
10.62516
1 FraxShare(FXS) į RON
лв12.63927
1 FraxShare(FXS) į SEK
kr27.26346
1 FraxShare(FXS) į BGN
лв4.87473
1 FraxShare(FXS) į HUF
Ft980.84238
1 FraxShare(FXS) į CZK
60.89034
1 FraxShare(FXS) į KWD
د.ك0.890295
1 FraxShare(FXS) į ILS
9.69108
1 FraxShare(FXS) į AOA
Kz2,670.62229
1 FraxShare(FXS) į BHD
.د.ب1.100463
1 FraxShare(FXS) į BMD
$2.919
1 FraxShare(FXS) į DKK
kr18.62322
1 FraxShare(FXS) į HNL
L76.50699
1 FraxShare(FXS) į MUR
132.8145
1 FraxShare(FXS) į NAD
$51.31602
1 FraxShare(FXS) į NOK
kr28.98567
1 FraxShare(FXS) į NZD
$4.90392
1 FraxShare(FXS) į PAB
B/.2.919
1 FraxShare(FXS) į PGK
K12.37656
1 FraxShare(FXS) į QAR
ر.ق10.62516
1 FraxShare(FXS) į RSD
дин.292.33785

Išsamesnei FraxShare analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali FraxShare svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FraxShare

Kiek FraxShare(FXS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FXS kaina USD valiuta yra 2.919USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FXS į USD kaina?
Dabartinė FXS kaina USD valiuta yra $ 2.919. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FraxShare rinkos kapitalizacija?
FXS rinkos kapitalizacija yra $ 262.54MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FXS apyvartoje?
FXS apyvartoje yra 89.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FXS kaina?
FXS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 42.67301505828751USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FXS kaina?
FXS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.2509860587875596USD.
Kokia yra FXS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FXS yra $ 601.91KUSD.
Ar FXS kaina šiais metais kils?
FXS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FXS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:55:28(UTC+8)

FraxShare (FXS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

