FWC Token (FWC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000000074. Per pastarąsias 24 valandas FWC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000000006 iki aukščiausios $ 0.00000000000759 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FWC kaina yra $ 0.000000000434919705, o žemiausia – $ 0.000000000006683807.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FWC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FWC Token (FWC) rinkos informacija
No.2675
$ 312.72K
$ 312.72K$ 312.72K
$ 1.14K
$ 1.14K$ 1.14K
$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M
42,259.70T
42,259.70T 42,259.70T
200,000,000,000,000,000
200,000,000,000,000,000 200,000,000,000,000,000
200,000,000,000,000,000
200,000,000,000,000,000 200,000,000,000,000,000
21.12%
BSC
Dabartinė FWC Token rinkos kapitalizacija yra $ 312.72K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.14K. FWC apyvartoje yra 42,259.70T vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.48M
FWC Token (FWC) kainos istorija USD
Stebėkite FWC Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000000000000096
+0.13%
30 dienų
$ +0.00000000000027
+3.78%
60 dienų
$ +0.00000000000045
+6.47%
90 dienų
$ +0.00000000000023
+3.20%
FWC Token kainos pokytis šiandien
Šiandien FWC užfiksuotas $ +0.0000000000000096 (+0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FWC Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000000000027 (+3.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FWC Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FWC rodiklis pasikeitė $ +0.00000000000045 (+6.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FWC Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000000000023 (+3.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FWC Token (FWC) pokyčius?
FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.
FWC Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FWC Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FWCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie FWC Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FWC Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
FWC Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FWC Token (FWC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FWC Token (FWC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FWC Token prognozes.
Supratimas apie FWC Token (FWC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FWCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FWC Token (FWC)
Ieškote, kaip nusipirkti FWC Token? Viskas paprasta ir patogu! FWC Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.