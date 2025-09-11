Daugiau apie FURY

Engines of Fury logotipas

Engines of Fury kaina(FURY)

1 FURY į USD – tiesioginė kaina:

$0.02738
$0.02738$0.02738
+1.63%1D
USD
Engines of Fury (FURY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:10:52(UTC+8)

Engines of Fury (FURY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0264
$ 0.0264$ 0.0264
24 val. žemiausia
$ 0.02783
$ 0.02783$ 0.02783
24 val. aukščiausia

$ 0.0264
$ 0.0264$ 0.0264

$ 0.02783
$ 0.02783$ 0.02783

$ 0.9501155181044358
$ 0.9501155181044358$ 0.9501155181044358

$ 0.018124355853822608
$ 0.018124355853822608$ 0.018124355853822608

+0.21%

+1.63%

-3.73%

-3.73%

Engines of Fury (FURY) realiojo laiko kaina yra $ 0.02738. Per pastarąsias 24 valandas FURY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0264 iki aukščiausios $ 0.02783 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FURY kaina yra $ 0.9501155181044358, o žemiausia – $ 0.018124355853822608.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FURY per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Engines of Fury (FURY) rinkos informacija

No.2053

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 342.17K
$ 342.17K$ 342.17K

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

48.00M
48.00M 48.00M

120,000,000
120,000,000 120,000,000

120,000,000
120,000,000 120,000,000

40.00%

BSC

Dabartinė Engines of Fury rinkos kapitalizacija yra $ 1.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 342.17K. FURY apyvartoje yra 48.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 120000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.29M

Engines of Fury (FURY) kainos istorija USD

Stebėkite Engines of Fury kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0004391+1.63%
30 dienų$ +0.0051+22.89%
60 dienų$ +0.0022+8.73%
90 dienų$ +0.00292+11.93%
Engines of Fury kainos pokytis šiandien

Šiandien FURY užfiksuotas $ +0.0004391 (+1.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Engines of Fury 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0051 (+22.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Engines of Fury 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FURY rodiklis pasikeitė $ +0.0022 (+8.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Engines of Fury 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00292 (+11.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Engines of Fury (FURY) pokyčius?

Peržiūrėkite Engines of Fury kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Engines of Fury (FURY)

Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.

Engines of Fury galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Engines of Fury investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FURYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Engines of Fury mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Engines of Fury, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Engines of Fury kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Engines of Fury (FURY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Engines of Fury (FURY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Engines of Fury prognozes.

Peržiūrėkite Engines of Fury kainos prognozę dabar!

Engines of Fury (FURY) Tokenomika

Supratimas apie Engines of Fury (FURY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FURYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Engines of Fury (FURY)

Ieškote, kaip nusipirkti Engines of Fury? Viskas paprasta ir patogu! Engines of Fury lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Engines of Fury išteklius

Išsamesnei Engines of Fury analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Engines of Fury svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Engines of Fury

Kiek Engines of Fury(FURY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FURY kaina USD valiuta yra 0.02738USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FURY į USD kaina?
Dabartinė FURY kaina USD valiuta yra $ 0.02738. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Engines of Fury rinkos kapitalizacija?
FURY rinkos kapitalizacija yra $ 1.31MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FURY apyvartoje?
FURY apyvartoje yra 48.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FURY kaina?
FURY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9501155181044358USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FURY kaina?
FURY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.018124355853822608USD.
Kokia yra FURY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FURY yra $ 342.17KUSD.
Ar FURY kaina šiais metais kils?
FURY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FURY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:10:52(UTC+8)

Engines of Fury (FURY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

