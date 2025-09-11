Engines of Fury (FURY) realiojo laiko kaina yra $ 0.02738. Per pastarąsias 24 valandas FURY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0264 iki aukščiausios $ 0.02783 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FURY kaina yra $ 0.9501155181044358, o žemiausia – $ 0.018124355853822608.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FURY per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Engines of Fury (FURY) rinkos informacija
$ 1.31M
$ 342.17K
$ 3.29M
48.00M
120,000,000
120,000,000
40.00%
BSC
Dabartinė Engines of Fury rinkos kapitalizacija yra $ 1.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 342.17K. FURY apyvartoje yra 48.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 120000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.29M
Engines of Fury (FURY) kainos istorija USD
Stebėkite Engines of Fury kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0004391
+1.63%
30 dienų
$ +0.0051
+22.89%
60 dienų
$ +0.0022
+8.73%
90 dienų
$ +0.00292
+11.93%
Engines of Fury kainos pokytis šiandien
Šiandien FURY užfiksuotas $ +0.0004391 (+1.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Engines of Fury 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0051 (+22.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Engines of Fury 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FURY rodiklis pasikeitė $ +0.0022 (+8.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Engines of Fury 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00292 (+11.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Engines of Fury (FURY) pokyčius?
Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.
Engines of Fury kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Engines of Fury (FURY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Engines of Fury (FURY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Engines of Fury prognozes.
Kaip pirkti Engines of Fury (FURY)
