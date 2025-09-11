Fud the Pug (FUD) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000003076. Per pastarąsias 24 valandas FUD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000002837 iki aukščiausios $ 0.0000000325 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUD kaina yra $ 0.000000936059498172, o žemiausia – $ 0.000000024663689263.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Fud the Pug (FUD) rinkos informacija
Dabartinė Fud the Pug rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.44K. FUD apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 75490000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.08M
Fud the Pug (FUD) kainos istorija USD
Stebėkite Fud the Pug kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000006278
-2.00%
30 dienų
$ +0.00000000004
+0.13%
60 dienų
$ -0.00000001461
-32.21%
90 dienų
$ -0.00000001184
-27.80%
Fud the Pug kainos pokytis šiandien
Šiandien FUD užfiksuotas $ -0.0000000006278 (-2.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Fud the Pug 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000000004 (+0.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Fud the Pug 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FUD rodiklis pasikeitė $ -0.00000001461 (-32.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Fud the Pug 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000001184 (-27.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fud the Pug (FUD) pokyčius?
Fud the Pug galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Fud the Pug investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FUDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Fud the Pug mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Fud the Pug, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Fud the Pug kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Fud the Pug (FUD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fud the Pug (FUD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fud the Pug prognozes.
Supratimas apie Fud the Pug (FUD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Fud the Pug (FUD)
Ieškote, kaip nusipirkti Fud the Pug? Viskas paprasta ir patogu! Fud the Pug lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.