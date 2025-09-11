Daugiau apie FUD

Fud the Pug kaina(FUD)

$0.00000003076
-2.00%1D
Fud the Pug (FUD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:54:10(UTC+8)

Fud the Pug (FUD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000002837
24 val. žemiausia
$ 0.0000000325
24 val. aukščiausia

$ 0.00000002837
$ 0.0000000325
$ 0.000000936059498172
$ 0.000000024663689263
0.00%

-2.00%

+7.28%

+7.28%

Fud the Pug (FUD) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000003076. Per pastarąsias 24 valandas FUD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000002837 iki aukščiausios $ 0.0000000325 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUD kaina yra $ 0.000000936059498172, o žemiausia – $ 0.000000024663689263.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fud the Pug (FUD) rinkos informacija

No.5132

$ 0.00
$ 3.44K
$ 3.08M
0.00
100,000,000,000,000
75,490,000,000,000
0.00%

SUI

Dabartinė Fud the Pug rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.44K. FUD apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 75490000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.08M

Fud the Pug (FUD) kainos istorija USD

Stebėkite Fud the Pug kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000000006278-2.00%
30 dienų$ +0.00000000004+0.13%
60 dienų$ -0.00000001461-32.21%
90 dienų$ -0.00000001184-27.80%
Fud the Pug kainos pokytis šiandien

Šiandien FUD užfiksuotas $ -0.0000000006278 (-2.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Fud the Pug 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000000004 (+0.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Fud the Pug 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FUD rodiklis pasikeitė $ -0.00000001461 (-32.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Fud the Pug 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000001184 (-27.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fud the Pug (FUD) pokyčius?

Peržiūrėkite Fud the Pug kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Fud the Pug (FUD)

FUD is a Meme token on SUI.

Fud the Pug galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Fud the Pug investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FUDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Fud the Pug mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Fud the Pug, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Fud the Pug kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fud the Pug (FUD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fud the Pug (FUD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fud the Pug prognozes.

Peržiūrėkite Fud the Pug kainos prognozę dabar!

Fud the Pug (FUD) Tokenomika

Supratimas apie Fud the Pug (FUD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Fud the Pug (FUD)

Ieškote, kaip nusipirkti Fud the Pug? Viskas paprasta ir patogu! Fud the Pug lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FUD į vietos valiutas

Fud the Pug išteklius

Išsamesnei Fud the Pug analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Fud the Pug svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fud the Pug

Kiek Fud the Pug(FUD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FUD kaina USD valiuta yra 0.00000003076USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FUD į USD kaina?
Dabartinė FUD kaina USD valiuta yra $ 0.00000003076. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fud the Pug rinkos kapitalizacija?
FUD rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FUD apyvartoje?
FUD apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FUD kaina?
FUD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000000936059498172USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FUD kaina?
FUD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000024663689263USD.
Kokia yra FUD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FUD yra $ 3.44KUSD.
Ar FUD kaina šiais metais kils?
FUD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FUD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Fud the Pug (FUD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

