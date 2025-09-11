FU Coin (FUCOIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.000004232. Per pastarąsias 24 valandas FUCOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000004176 iki aukščiausios $ 0.000004244 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUCOIN kaina yra $ 0.000362901063758805, o žemiausia – $ 0.000000039581112066.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUCOIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.85%, per 24 valandas – +0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FU Coin (FUCOIN) rinkos informacija
No.2241
$ 823.25K
$ 823.25K$ 823.25K
$ 52.84K
$ 52.84K$ 52.84K
$ 42.32M
$ 42.32M$ 42.32M
194.53B
194.53B 194.53B
10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000
10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000
1.94%
BSC
Dabartinė FU Coin rinkos kapitalizacija yra $ 823.25K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.84K. FUCOIN apyvartoje yra 194.53B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.32M
FU Coin (FUCOIN) kainos istorija USD
Stebėkite FU Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000000169
+0.40%
30 dienų
$ -0.000000202
-4.56%
60 dienų
$ -0.000001141
-21.24%
90 dienų
$ -0.000003266
-43.56%
FU Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien FUCOIN užfiksuotas $ +0.0000000169 (+0.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FU Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000202 (-4.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FU Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FUCOIN rodiklis pasikeitė $ -0.000001141 (-21.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FU Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000003266 (-43.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FU Coin (FUCOIN) pokyčius?
WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align.
FU Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FU Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FU Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
FU Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FU Coin (FUCOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FU Coin (FUCOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FU Coin prognozes.
Supratimas apie FU Coin (FUCOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUCOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FU Coin (FUCOIN)
Ieškote, kaip nusipirkti FU Coin? Viskas paprasta ir patogu! FU Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.