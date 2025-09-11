Daugiau apie FUCOIN

FUCOIN Kainos informacija

FUCOIN Baltoji knyga

FUCOIN Oficiali svetainė

FUCOIN Tokenomika

FUCOIN Kainų prognozė

FUCOIN Istorija

FUCOIN pirkimo vadovas

FUCOINvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

FUCOIN Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

FU Coin logotipas

FU Coin kaina(FUCOIN)

1 FUCOIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.000004243
$0.000004243$0.000004243
+0.40%1D
USD
FU Coin (FUCOIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:10:38(UTC+8)

FU Coin (FUCOIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000004176
$ 0.000004176$ 0.000004176
24 val. žemiausia
$ 0.000004244
$ 0.000004244$ 0.000004244
24 val. aukščiausia

$ 0.000004176
$ 0.000004176$ 0.000004176

$ 0.000004244
$ 0.000004244$ 0.000004244

$ 0.000362901063758805
$ 0.000362901063758805$ 0.000362901063758805

$ 0.000000039581112066
$ 0.000000039581112066$ 0.000000039581112066

+0.85%

+0.40%

+1.82%

+1.82%

FU Coin (FUCOIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.000004232. Per pastarąsias 24 valandas FUCOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000004176 iki aukščiausios $ 0.000004244 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUCOIN kaina yra $ 0.000362901063758805, o žemiausia – $ 0.000000039581112066.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUCOIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.85%, per 24 valandas – +0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FU Coin (FUCOIN) rinkos informacija

No.2241

$ 823.25K
$ 823.25K$ 823.25K

$ 52.84K
$ 52.84K$ 52.84K

$ 42.32M
$ 42.32M$ 42.32M

194.53B
194.53B 194.53B

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

1.94%

BSC

Dabartinė FU Coin rinkos kapitalizacija yra $ 823.25K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.84K. FUCOIN apyvartoje yra 194.53B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.32M

FU Coin (FUCOIN) kainos istorija USD

Stebėkite FU Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000000169+0.40%
30 dienų$ -0.000000202-4.56%
60 dienų$ -0.000001141-21.24%
90 dienų$ -0.000003266-43.56%
FU Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien FUCOIN užfiksuotas $ +0.0000000169 (+0.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FU Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000202 (-4.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FU Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FUCOIN rodiklis pasikeitė $ -0.000001141 (-21.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FU Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000003266 (-43.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FU Coin (FUCOIN) pokyčius?

Peržiūrėkite FU Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FU Coin (FUCOIN)

WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align.

FU Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FU Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FUCOINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FU Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FU Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FU Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FU Coin (FUCOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FU Coin (FUCOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FU Coin prognozes.

Peržiūrėkite FU Coin kainos prognozę dabar!

FU Coin (FUCOIN) Tokenomika

Supratimas apie FU Coin (FUCOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUCOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FU Coin (FUCOIN)

Ieškote, kaip nusipirkti FU Coin? Viskas paprasta ir patogu! FU Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FUCOIN į vietos valiutas

1 FU Coin(FUCOIN) į VND
0.11136508
1 FU Coin(FUCOIN) į AUD
A$0.00000639032
1 FU Coin(FUCOIN) į GBP
0.00000308936
1 FU Coin(FUCOIN) į EUR
0.0000035972
1 FU Coin(FUCOIN) į USD
$0.000004232
1 FU Coin(FUCOIN) į MYR
RM0.00001785904
1 FU Coin(FUCOIN) į TRY
0.00017469696
1 FU Coin(FUCOIN) į JPY
¥0.000622104
1 FU Coin(FUCOIN) į ARS
ARS$0.006028484
1 FU Coin(FUCOIN) į RUB
0.000357604
1 FU Coin(FUCOIN) į INR
0.00037338936
1 FU Coin(FUCOIN) į IDR
Rp0.06937703808
1 FU Coin(FUCOIN) į KRW
0.00588595024
1 FU Coin(FUCOIN) į PHP
0.000242282
1 FU Coin(FUCOIN) į EGP
￡E.0.00020368616
1 FU Coin(FUCOIN) į BRL
R$0.0000228528
1 FU Coin(FUCOIN) į CAD
C$0.00000584016
1 FU Coin(FUCOIN) į BDT
0.0005154576
1 FU Coin(FUCOIN) į NGN
0.00638308328
1 FU Coin(FUCOIN) į COP
$0.01659604192
1 FU Coin(FUCOIN) į ZAR
R.0.00007410232
1 FU Coin(FUCOIN) į UAH
0.00017469696
1 FU Coin(FUCOIN) į VES
Bs0.000660192
1 FU Coin(FUCOIN) į CLP
$0.004066952
1 FU Coin(FUCOIN) į PKR
Rs0.00120193032
1 FU Coin(FUCOIN) į KZT
0.00228138656
1 FU Coin(FUCOIN) į THB
฿0.00013466224
1 FU Coin(FUCOIN) į TWD
NT$0.00012839888
1 FU Coin(FUCOIN) į AED
د.إ0.00001553144
1 FU Coin(FUCOIN) į CHF
Fr0.00000334328
1 FU Coin(FUCOIN) į HKD
HK$0.00003292496
1 FU Coin(FUCOIN) į AMD
֏0.00161708952
1 FU Coin(FUCOIN) į MAD
.د.م0.00003821496
1 FU Coin(FUCOIN) į MXN
$0.0000787152
1 FU Coin(FUCOIN) į SAR
ريال0.00001587
1 FU Coin(FUCOIN) į PLN
0.00001540448
1 FU Coin(FUCOIN) į RON
лв0.00001836688
1 FU Coin(FUCOIN) į SEK
kr0.00003961152
1 FU Coin(FUCOIN) į BGN
лв0.00000706744
1 FU Coin(FUCOIN) į HUF
Ft0.00142347552
1 FU Coin(FUCOIN) į CZK
0.00008832184
1 FU Coin(FUCOIN) į KWD
د.ك0.00000129076
1 FU Coin(FUCOIN) į ILS
0.00001409256
1 FU Coin(FUCOIN) į AOA
Kz0.00385776424
1 FU Coin(FUCOIN) į BHD
.د.ب0.000001595464
1 FU Coin(FUCOIN) į BMD
$0.000004232
1 FU Coin(FUCOIN) į DKK
kr0.00002700016
1 FU Coin(FUCOIN) į HNL
L0.00011092072
1 FU Coin(FUCOIN) į MUR
0.00019280992
1 FU Coin(FUCOIN) į NAD
$0.00007439856
1 FU Coin(FUCOIN) į NOK
kr0.00004206608
1 FU Coin(FUCOIN) į NZD
$0.00000710976
1 FU Coin(FUCOIN) į PAB
B/.0.000004232
1 FU Coin(FUCOIN) į PGK
K0.00001794368
1 FU Coin(FUCOIN) į QAR
ر.ق0.00001540448
1 FU Coin(FUCOIN) į RSD
дин.0.00042408872

FU Coin išteklius

Išsamesnei FU Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali FU Coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FU Coin

Kiek FU Coin(FUCOIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FUCOIN kaina USD valiuta yra 0.000004232USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FUCOIN į USD kaina?
Dabartinė FUCOIN kaina USD valiuta yra $ 0.000004232. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FU Coin rinkos kapitalizacija?
FUCOIN rinkos kapitalizacija yra $ 823.25KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FUCOIN apyvartoje?
FUCOIN apyvartoje yra 194.53BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FUCOIN kaina?
FUCOIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000362901063758805USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FUCOIN kaina?
FUCOIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000039581112066USD.
Kokia yra FUCOIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FUCOIN yra $ 52.84KUSD.
Ar FUCOIN kaina šiais metais kils?
FUCOIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FUCOIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:10:38(UTC+8)

FU Coin (FUCOIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

FUCOIN-į-USD skaičiuoklė

Suma

FUCOIN
FUCOIN
USD
USD

1 FUCOIN = 0.000004232 USD

Prekiauti FUCOIN

FUCOINUSDT
$0.000004243
$0.000004243$0.000004243
+0.61%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis