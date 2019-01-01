Fanton (FTON) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFanton (FTON), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Fanton (FTON) Informacija

Leveraging the power of TON & Telegram’s rapidly expanding user base, Fanton provides an accessible and engaging fantasy sports experience. Discover more about the platform at Fanton Fantasy Football right on Telegram.

Oficiali svetainė:
https://fan-ton.com/
Baltoji knyga:
https://fan-ton.com/fntf/
Blokų naršyklė:
https://tonviewer.com/EQDCBwiUEeeBLHhqIW161yObGvO7_BqZeD3XR5E2y_fwfiMG

Fanton (FTON) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Fanton (FTON) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 168.30K
$ 168.30K$ 168.30K
Visų laikų rekordas:
$ 0.05948
$ 0.05948$ 0.05948
Visų laikų minimumas:
$ 0.00021409863920158
$ 0.00021409863920158$ 0.00021409863920158
Dabartinė kaina:
$ 0.0003366
$ 0.0003366$ 0.0003366

Fanton (FTON) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Fanton (FTON) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FTON tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FTON tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FTON tokenomiką, galite peržiūrėti FTON tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti FTON

Norite įtraukti Fanton (FTON) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius FTON pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Fanton (FTON) Kainų istorija

FTON kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

FTON kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda FTON? Mūsų FTON kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.