Fanton logotipas

Fanton kaina(FTON)

1 FTON į USD – tiesioginė kaina:

$0.0003482
$0.0003482$0.0003482
-0.02%1D
USD
Fanton (FTON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:54:18(UTC+8)

Fanton (FTON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003477
$ 0.0003477$ 0.0003477
24 val. žemiausia
$ 0.0003602
$ 0.0003602$ 0.0003602
24 val. aukščiausia

$ 0.0003477
$ 0.0003477$ 0.0003477

$ 0.0003602
$ 0.0003602$ 0.0003602

$ 0.015151253489270917
$ 0.015151253489270917$ 0.015151253489270917

$ 0.00021409863920158
$ 0.00021409863920158$ 0.00021409863920158

0.00%

-0.02%

-2.03%

-2.03%

Fanton (FTON) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003482. Per pastarąsias 24 valandas FTON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003477 iki aukščiausios $ 0.0003602 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FTON kaina yra $ 0.015151253489270917, o žemiausia – $ 0.00021409863920158.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FTON per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fanton (FTON) rinkos informacija

No.4854

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 742.96
$ 742.96$ 742.96

$ 174.10K
$ 174.10K$ 174.10K

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

TONCOIN

Dabartinė Fanton rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 742.96. FTON apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 174.10K

Fanton (FTON) kainos istorija USD

Stebėkite Fanton kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000007-0.02%
30 dienų$ +0.000038+12.25%
60 dienų$ -0.0000305-8.06%
90 dienų$ -0.0001375-28.31%
Fanton kainos pokytis šiandien

Šiandien FTON užfiksuotas $ -0.00000007 (-0.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Fanton 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000038 (+12.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Fanton 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FTON rodiklis pasikeitė $ -0.0000305 (-8.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Fanton 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001375 (-28.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fanton (FTON) pokyčius?

Peržiūrėkite Fanton kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Fanton (FTON)

Leveraging the power of TON & Telegram’s rapidly expanding user base, Fanton provides an accessible and engaging fantasy sports experience. Discover more about the platform at Fanton Fantasy Football right on Telegram.

Fanton galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Fanton investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FTONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Fanton mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Fanton, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Fanton kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fanton (FTON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fanton (FTON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fanton prognozes.

Peržiūrėkite Fanton kainos prognozę dabar!

Fanton (FTON) Tokenomika

Supratimas apie Fanton (FTON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FTONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Fanton (FTON)

Ieškote, kaip nusipirkti Fanton? Viskas paprasta ir patogu! Fanton lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FTON į vietos valiutas

1 Fanton(FTON) į VND
9.162883
1 Fanton(FTON) į AUD
A$0.000525782
1 Fanton(FTON) į GBP
0.000254186
1 Fanton(FTON) į EUR
0.00029597
1 Fanton(FTON) į USD
$0.0003482
1 Fanton(FTON) į MYR
RM0.001469404
1 Fanton(FTON) į TRY
0.014373696
1 Fanton(FTON) į JPY
¥0.0511854
1 Fanton(FTON) į ARS
ARS$0.4960109
1 Fanton(FTON) į RUB
0.0294229
1 Fanton(FTON) į INR
0.03067642
1 Fanton(FTON) į IDR
Rp5.708195808
1 Fanton(FTON) į KRW
0.484283524
1 Fanton(FTON) į PHP
0.019906594
1 Fanton(FTON) į EGP
￡E.0.016744938
1 Fanton(FTON) į BRL
R$0.00188028
1 Fanton(FTON) į CAD
C$0.000480516
1 Fanton(FTON) į BDT
0.04241076
1 Fanton(FTON) į NGN
0.525980474
1 Fanton(FTON) į COP
$1.365487192
1 Fanton(FTON) į ZAR
R.0.006090018
1 Fanton(FTON) į UAH
0.014373696
1 Fanton(FTON) į VES
Bs0.0543192
1 Fanton(FTON) į CLP
$0.3346202
1 Fanton(FTON) į PKR
Rs0.098892282
1 Fanton(FTON) į KZT
0.187707656
1 Fanton(FTON) į THB
฿0.01107276
1 Fanton(FTON) į TWD
NT$0.010553942
1 Fanton(FTON) į AED
د.إ0.001277894
1 Fanton(FTON) į CHF
Fr0.000275078
1 Fanton(FTON) į HKD
HK$0.002708996
1 Fanton(FTON) į AMD
֏0.133050702
1 Fanton(FTON) į MAD
.د.م0.003144246
1 Fanton(FTON) į MXN
$0.006473038
1 Fanton(FTON) į SAR
ريال0.00130575
1 Fanton(FTON) į PLN
0.001267448
1 Fanton(FTON) į RON
лв0.001507706
1 Fanton(FTON) į SEK
kr0.003252188
1 Fanton(FTON) į BGN
лв0.000581494
1 Fanton(FTON) į HUF
Ft0.117002164
1 Fanton(FTON) į CZK
0.007263452
1 Fanton(FTON) į KWD
د.ك0.000106201
1 Fanton(FTON) į ILS
0.001156024
1 Fanton(FTON) į AOA
Kz0.318571662
1 Fanton(FTON) į BHD
.د.ب0.0001312714
1 Fanton(FTON) į BMD
$0.0003482
1 Fanton(FTON) į DKK
kr0.002221516
1 Fanton(FTON) į HNL
L0.009126322
1 Fanton(FTON) į MUR
0.0158431
1 Fanton(FTON) į NAD
$0.006121356
1 Fanton(FTON) į NOK
kr0.003457626
1 Fanton(FTON) į NZD
$0.000584976
1 Fanton(FTON) į PAB
B/.0.0003482
1 Fanton(FTON) į PGK
K0.001476368
1 Fanton(FTON) į QAR
ر.ق0.001267448
1 Fanton(FTON) į RSD
дин.0.03487223

Fanton išteklius

Išsamesnei Fanton analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Fanton svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fanton

Kiek Fanton(FTON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FTON kaina USD valiuta yra 0.0003482USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FTON į USD kaina?
Dabartinė FTON kaina USD valiuta yra $ 0.0003482. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fanton rinkos kapitalizacija?
FTON rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FTON apyvartoje?
FTON apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FTON kaina?
FTON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.015151253489270917USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FTON kaina?
FTON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00021409863920158USD.
Kokia yra FTON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FTON yra $ 742.96USD.
Ar FTON kaina šiais metais kils?
FTON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FTON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:54:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

