Fasttoken logotipas

Fasttoken kaina(FTN)

1 FTN į USD – tiesioginė kaina:

$4.41021
$4.41021$4.41021
+1.19%1D
USD
Fasttoken (FTN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:10:31(UTC+8)

Fasttoken (FTN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4.3
$ 4.3$ 4.3
24 val. žemiausia
$ 4.48
$ 4.48$ 4.48
24 val. aukščiausia

$ 4.3
$ 4.3$ 4.3

$ 4.48
$ 4.48$ 4.48

$ 4.609787964258712
$ 4.609787964258712$ 4.609787964258712

$ 0.3849164880140255
$ 0.3849164880140255$ 0.3849164880140255

-0.07%

+1.19%

-2.05%

-2.05%

Fasttoken (FTN) realiojo laiko kaina yra $ 4.41029. Per pastarąsias 24 valandas FTN svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.3 iki aukščiausios $ 4.48 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FTN kaina yra $ 4.609787964258712, o žemiausia – $ 0.3849164880140255.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FTN per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – +1.19%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fasttoken (FTN) rinkos informacija

No.202

$ 1.92B
$ 1.92B$ 1.92B

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 4.41B
$ 4.41B$ 4.41B

436.26M
436.26M 436.26M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

880,000,000
880,000,000 880,000,000

43.62%

FTN

Dabartinė Fasttoken rinkos kapitalizacija yra $ 1.92B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.54M. FTN apyvartoje yra 436.26M vienetų, o bendras kiekis siekia 880000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.41B

Fasttoken (FTN) kainos istorija USD

Stebėkite Fasttoken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0518643+1.19%
30 dienų$ -0.17151-3.75%
60 dienų$ -0.0773-1.73%
90 dienų$ -0.03329-0.75%
Fasttoken kainos pokytis šiandien

Šiandien FTN užfiksuotas $ +0.0518643 (+1.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Fasttoken 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.17151 (-3.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Fasttoken 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FTN rodiklis pasikeitė $ -0.0773 (-1.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Fasttoken 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03329 (-0.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fasttoken (FTN) pokyčius?

Peržiūrėkite Fasttoken kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Fasttoken (FTN)

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

Fasttoken galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Fasttoken investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FTNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Fasttoken mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Fasttoken, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Fasttoken kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fasttoken (FTN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fasttoken (FTN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fasttoken prognozes.

Peržiūrėkite Fasttoken kainos prognozę dabar!

Fasttoken (FTN) Tokenomika

Supratimas apie Fasttoken (FTN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FTNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Fasttoken (FTN)

Ieškote, kaip nusipirkti Fasttoken? Viskas paprasta ir patogu! Fasttoken lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FTN į vietos valiutas

Fasttoken išteklius

Išsamesnei Fasttoken analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Fasttoken svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fasttoken

Kiek Fasttoken(FTN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FTN kaina USD valiuta yra 4.41029USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FTN į USD kaina?
Dabartinė FTN kaina USD valiuta yra $ 4.41029. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fasttoken rinkos kapitalizacija?
FTN rinkos kapitalizacija yra $ 1.92BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FTN apyvartoje?
FTN apyvartoje yra 436.26MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FTN kaina?
FTN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.609787964258712USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FTN kaina?
FTN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.3849164880140255USD.
Kokia yra FTN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FTN yra $ 1.54MUSD.
Ar FTN kaina šiais metais kils?
FTN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FTN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:10:31(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

