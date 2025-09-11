Fasttoken (FTN) realiojo laiko kaina yra $ 4.41029. Per pastarąsias 24 valandas FTN svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.3 iki aukščiausios $ 4.48 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FTN kaina yra $ 4.609787964258712, o žemiausia – $ 0.3849164880140255.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FTN per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – +1.19%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Fasttoken (FTN) rinkos informacija
Dabartinė Fasttoken rinkos kapitalizacija yra $ 1.92B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.54M. FTN apyvartoje yra 436.26M vienetų, o bendras kiekis siekia 880000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.41B
Fasttoken (FTN) kainos istorija USD
Stebėkite Fasttoken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0518643
+1.19%
30 dienų
$ -0.17151
-3.75%
60 dienų
$ -0.0773
-1.73%
90 dienų
$ -0.03329
-0.75%
Fasttoken kainos pokytis šiandien
Šiandien FTN užfiksuotas $ +0.0518643 (+1.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Fasttoken 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.17151 (-3.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Fasttoken 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FTN rodiklis pasikeitė $ -0.0773 (-1.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Fasttoken 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03329 (-0.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fasttoken (FTN) pokyčius?
FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.
Fasttoken galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Fasttoken investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FTNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Fasttoken mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Fasttoken, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Fasttoken kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Fasttoken (FTN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fasttoken (FTN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fasttoken prognozes.
Supratimas apie Fasttoken (FTN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FTNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Fasttoken (FTN)
Ieškote, kaip nusipirkti Fasttoken? Viskas paprasta ir patogu! Fasttoken lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
