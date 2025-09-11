Daugiau apie FROC

FROC Kainos informacija

FROC Oficiali svetainė

FROC Tokenomika

FROC Kainų prognozė

FROC Istorija

FROC pirkimo vadovas

FROCvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

FROC Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Based Froc logotipas

Based Froc kaina(FROC)

1 FROC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00000772
$0.00000772$0.00000772
+1.94%1D
USD
Based Froc (FROC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:54:06(UTC+8)

Based Froc (FROC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000733
$ 0.00000733$ 0.00000733
24 val. žemiausia
$ 0.000008062
$ 0.000008062$ 0.000008062
24 val. aukščiausia

$ 0.00000733
$ 0.00000733$ 0.00000733

$ 0.000008062
$ 0.000008062$ 0.000008062

$ 0.000329366881092608
$ 0.000329366881092608$ 0.000329366881092608

$ 0.000006189755696423
$ 0.000006189755696423$ 0.000006189755696423

+0.74%

+1.94%

-6.61%

-6.61%

Based Froc (FROC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000772. Per pastarąsias 24 valandas FROC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000733 iki aukščiausios $ 0.000008062 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FROC kaina yra $ 0.000329366881092608, o žemiausia – $ 0.000006189755696423.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FROC per pastarąją valandą pasikeitė +0.74%, per 24 valandas – +1.94%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Based Froc (FROC) rinkos informacija

No.4262

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.64K
$ 57.64K$ 57.64K

$ 772.00K
$ 772.00K$ 772.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

0.00%

BASE

Dabartinė Based Froc rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.64K. FROC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 772.00K

Based Froc (FROC) kainos istorija USD

Stebėkite Based Froc kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000014692+1.94%
30 dienų$ -0.000005073-39.66%
60 dienų$ -0.00001011-56.71%
90 dienų$ -0.000010889-58.52%
Based Froc kainos pokytis šiandien

Šiandien FROC užfiksuotas $ +0.00000014692 (+1.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Based Froc 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000005073 (-39.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Based Froc 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FROC rodiklis pasikeitė $ -0.00001011 (-56.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Based Froc 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000010889 (-58.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Based Froc (FROC) pokyčius?

Peržiūrėkite Based Froc kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Based Froc (FROC)

Coinbase introduced a meme test coin

Based Froc galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Based Froc investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FROCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Based Froc mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Based Froc, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Based Froc kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Based Froc (FROC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Based Froc (FROC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Based Froc prognozes.

Peržiūrėkite Based Froc kainos prognozę dabar!

Based Froc (FROC) Tokenomika

Supratimas apie Based Froc (FROC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FROCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Based Froc (FROC)

Ieškote, kaip nusipirkti Based Froc? Viskas paprasta ir patogu! Based Froc lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FROC į vietos valiutas

1 Based Froc(FROC) į VND
0.2031518
1 Based Froc(FROC) į AUD
A$0.0000116572
1 Based Froc(FROC) į GBP
0.0000056356
1 Based Froc(FROC) į EUR
0.000006562
1 Based Froc(FROC) į USD
$0.00000772
1 Based Froc(FROC) į MYR
RM0.0000325784
1 Based Froc(FROC) į TRY
0.0003186816
1 Based Froc(FROC) į JPY
¥0.00113484
1 Based Froc(FROC) į ARS
ARS$0.01099714
1 Based Froc(FROC) į RUB
0.00065234
1 Based Froc(FROC) į INR
0.000680132
1 Based Froc(FROC) į IDR
Rp0.1265573568
1 Based Froc(FROC) į KRW
0.0107371304
1 Based Froc(FROC) į PHP
0.0004413524
1 Based Froc(FROC) į EGP
￡E.0.0003712548
1 Based Froc(FROC) į BRL
R$0.000041688
1 Based Froc(FROC) į CAD
C$0.0000106536
1 Based Froc(FROC) į BDT
0.000940296
1 Based Froc(FROC) į NGN
0.0116616004
1 Based Froc(FROC) į COP
$0.0302744432
1 Based Froc(FROC) į ZAR
R.0.0001350228
1 Based Froc(FROC) į UAH
0.0003186816
1 Based Froc(FROC) į VES
Bs0.00120432
1 Based Froc(FROC) į CLP
$0.00741892
1 Based Froc(FROC) į PKR
Rs0.0021925572
1 Based Froc(FROC) į KZT
0.0041616976
1 Based Froc(FROC) į THB
฿0.000245496
1 Based Froc(FROC) į TWD
NT$0.0002339932
1 Based Froc(FROC) į AED
د.إ0.0000283324
1 Based Froc(FROC) į CHF
Fr0.0000060988
1 Based Froc(FROC) į HKD
HK$0.0000600616
1 Based Froc(FROC) į AMD
֏0.0029498892
1 Based Froc(FROC) į MAD
.د.م0.0000697116
1 Based Froc(FROC) į MXN
$0.0001435148
1 Based Froc(FROC) į SAR
ريال0.00002895
1 Based Froc(FROC) į PLN
0.0000281008
1 Based Froc(FROC) į RON
лв0.0000334276
1 Based Froc(FROC) į SEK
kr0.0000721048
1 Based Froc(FROC) į BGN
лв0.0000128924
1 Based Froc(FROC) į HUF
Ft0.0025940744
1 Based Froc(FROC) į CZK
0.0001610392
1 Based Froc(FROC) į KWD
د.ك0.0000023546
1 Based Froc(FROC) į ILS
0.0000256304
1 Based Froc(FROC) į AOA
Kz0.0070631052
1 Based Froc(FROC) į BHD
.د.ب0.00000291044
1 Based Froc(FROC) į BMD
$0.00000772
1 Based Froc(FROC) į DKK
kr0.0000492536
1 Based Froc(FROC) į HNL
L0.0002023412
1 Based Froc(FROC) į MUR
0.00035126
1 Based Froc(FROC) į NAD
$0.0001357176
1 Based Froc(FROC) į NOK
kr0.0000766596
1 Based Froc(FROC) į NZD
$0.0000129696
1 Based Froc(FROC) į PAB
B/.0.00000772
1 Based Froc(FROC) į PGK
K0.0000327328
1 Based Froc(FROC) į QAR
ر.ق0.0000281008
1 Based Froc(FROC) į RSD
дин.0.000773158

Based Froc išteklius

Išsamesnei Based Froc analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Based Froc svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Based Froc

Kiek Based Froc(FROC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FROC kaina USD valiuta yra 0.00000772USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FROC į USD kaina?
Dabartinė FROC kaina USD valiuta yra $ 0.00000772. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Based Froc rinkos kapitalizacija?
FROC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FROC apyvartoje?
FROC apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FROC kaina?
FROC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000329366881092608USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FROC kaina?
FROC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000006189755696423USD.
Kokia yra FROC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FROC yra $ 57.64KUSD.
Ar FROC kaina šiais metais kils?
FROC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FROC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:54:06(UTC+8)

Based Froc (FROC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

FROC-į-USD skaičiuoklė

Suma

FROC
FROC
USD
USD

1 FROC = 0.00000772 USD

Prekiauti FROC

FROCUSDT
$0.00000772
$0.00000772$0.00000772
+2.04%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis