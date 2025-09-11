FreeBnk (FRBK) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004881. Per pastarąsias 24 valandas FRBK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004879 iki aukščiausios $ 0.0004915 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FRBK kaina yra $ 0.3899163942483835, o žemiausia – $ 0.000084279869447438.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FRBK per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +40.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FreeBnk (FRBK) rinkos informacija
Dabartinė FreeBnk rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.26. FRBK apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 242250000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 244.05K
FreeBnk (FRBK) kainos istorija USD
Stebėkite FreeBnk kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ +0.0001651
+51.11%
60 dienų
$ -0.0002659
-35.27%
90 dienų
$ -0.0006119
-55.63%
FreeBnk kainos pokytis šiandien
Šiandien FRBK užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FreeBnk 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0001651 (+51.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FreeBnk 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FRBK rodiklis pasikeitė $ -0.0002659 (-35.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FreeBnk 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0006119 (-55.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FreeBnk (FRBK) pokyčius?
FreeBnk is a pioneering insured crypto hybrid application that not only facilitates the acquisition of cryptocurrencies but also enables seamless money transfers and the acquisition of various other assets, among a myriad of additional features.
FreeBnk galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FreeBnk investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FRBKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie FreeBnk mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FreeBnk, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
FreeBnk kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FreeBnk (FRBK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FreeBnk (FRBK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FreeBnk prognozes.
Supratimas apie FreeBnk (FRBK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FRBKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FreeBnk (FRBK)
Ieškote, kaip nusipirkti FreeBnk? Viskas paprasta ir patogu! FreeBnk lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.