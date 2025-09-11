XEN Crypto (FMXEN) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000000000852. Per pastarąsias 24 valandas FMXEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000000008024 iki aukščiausios $ 0.000000000009952 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FMXEN kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FMXEN per pastarąją valandą pasikeitė -0.33%, per 24 valandas – -10.90%, o per pastarąsias 7 dienas – -27.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XEN Crypto (FMXEN) rinkos informacija
$ 56.02K
$ 56.02K$ 56.02K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Dabartinė XEN Crypto rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.02K. FMXEN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
XEN Crypto (FMXEN) kainos istorija USD
Stebėkite XEN Crypto kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000000000104107
-10.90%
30 dienų
$ -0.000000000000979
-10.31%
60 dienų
$ -0.000000000001091
-11.36%
90 dienų
$ -0.0000000000032
-27.31%
XEN Crypto kainos pokytis šiandien
Šiandien FMXEN užfiksuotas $ -0.00000000000104107 (-10.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XEN Crypto 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000000000979 (-10.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XEN Crypto 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FMXEN rodiklis pasikeitė $ -0.000000000001091 (-11.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XEN Crypto 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000000000032 (-27.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XEN Crypto (FMXEN) pokyčius?
XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange
XEN Crypto galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XEN Crypto investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XEN Crypto, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
XEN Crypto kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos XEN Crypto (FMXEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XEN Crypto (FMXEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XEN Crypto prognozes.
Supratimas apie XEN Crypto (FMXEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FMXENišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti XEN Crypto (FMXEN)
Ieškote, kaip nusipirkti XEN Crypto? Viskas paprasta ir patogu! XEN Crypto lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.