XEN Crypto kaina(FMXEN)

$0.00000000000851
-10.90%1D
USD
XEN Crypto (FMXEN) kainos grafikas realiu laiku
XEN Crypto (FMXEN) kainos informacija (USD)

$ 0.000000000008024
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.33%

-10.90%

-27.09%

-27.09%

XEN Crypto (FMXEN) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000000000852. Per pastarąsias 24 valandas FMXEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000000008024 iki aukščiausios $ 0.000000000009952 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FMXEN kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FMXEN per pastarąją valandą pasikeitė -0.33%, per 24 valandas – -10.90%, o per pastarąsias 7 dienas – -27.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XEN Crypto (FMXEN) rinkos informacija

$ 56.02K
$ 56.02K$ 56.02K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

FTM

Dabartinė XEN Crypto rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.02K. FMXEN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

XEN Crypto (FMXEN) kainos istorija USD

Stebėkite XEN Crypto kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000000000104107-10.90%
30 dienų$ -0.000000000000979-10.31%
60 dienų$ -0.000000000001091-11.36%
90 dienų$ -0.0000000000032-27.31%
XEN Crypto kainos pokytis šiandien

Šiandien FMXEN užfiksuotas $ -0.00000000000104107 (-10.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XEN Crypto 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000000000979 (-10.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XEN Crypto 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FMXEN rodiklis pasikeitė $ -0.000000000001091 (-11.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XEN Crypto 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000000000032 (-27.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XEN Crypto (FMXEN) pokyčius?

Peržiūrėkite XEN Crypto kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra XEN Crypto (FMXEN)

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange

XEN Crypto galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XEN Crypto investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FMXENstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie XEN Crypto mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XEN Crypto, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

XEN Crypto kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XEN Crypto (FMXEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XEN Crypto (FMXEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XEN Crypto prognozes.

Peržiūrėkite XEN Crypto kainos prognozę dabar!

XEN Crypto (FMXEN) Tokenomika

Supratimas apie XEN Crypto (FMXEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FMXENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti XEN Crypto (FMXEN)

Ieškote, kaip nusipirkti XEN Crypto? Viskas paprasta ir patogu! XEN Crypto lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XEN Crypto

Kiek XEN Crypto(FMXEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FMXEN kaina USD valiuta yra 0.00000000000852USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FMXEN į USD kaina?
Dabartinė FMXEN kaina USD valiuta yra $ 0.00000000000852. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XEN Crypto rinkos kapitalizacija?
FMXEN rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FMXEN apyvartoje?
FMXEN apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FMXEN kaina?
FMXEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FMXEN kaina?
FMXEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra FMXEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FMXEN yra $ 56.02KUSD.
Ar FMXEN kaina šiais metais kils?
FMXEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FMXEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

